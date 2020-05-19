СМИ показали изнутри любимого «Бандита» Абрамовича. Фото впечатляют - Советский спорт
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19 мая 2020 17:53ФутболСергеев Иван

СМИ показали изнутри любимого «Бандита» Абрамовича. Фото впечатляют

Британские издание The Sun провело «экскурсию» по одному из личных самолетов российского владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

Российский бизнесмен, чье состояние Forbes оценивает в 11,3 млрд долларов, владеет тремя частными самолетами: Boeing 737-700 (стоимость - 60 миллионов фунтов), Boeing 767-300 (55 млн) и Boeing 767-33A ER (66 млн). Самый дорогой из них считается главным любимчиком Абрамовича. У этого джета есть прозвище «Бандит». А куплен он был 15 лет назад, спустя год после того, как россиянин стал собственником «Челси».

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«Бандит» готов прийти на выручку хозяину в любой момент, дожидаясь его в лондонском аэропорту «Станстед». Самолет представляет собой настоящий воздушный дворец со спальней, кухней, банкетным залом на 30 человек и огромным офисом. В оформлении интерьера использовались самые дорогие материалы, ткани и ценные породы древесины. На «Бандите» установлена такая же система безопасности, как на спецборте, который перевозит президента США Дональда Трампа. Иначе говоря, самолет Абрамовича защищен от баллистического удара. За установку этой системы миллиардер заплатил сущие копейки - каких-то полтора миллиона фунтов.

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Напомним, что с момента прихода Абрамовича «Челси» завоевал 13 титулов, включая победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы (дважды) и АПЛ (пять раз). В опубликованном 17 мая рейтинге самых богатых жителей Великобритании хозяин лондонского клуба занял 12-ю строчку. В Топ-20 вошли еще двое россиян - Михаил Фридман (11-е место) и Алишер Усманов (7-е), который до 2018 года владел акциями «Арсенала». Разумеется, лондонского, а не тульского.

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