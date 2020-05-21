Вячеслав Колосков: Авеланж называл меня сыном

«НАША ПАРА С БЛАТТЕРОМ В ТЕННИСЕ БЫЛА НЕПОБЕДИМА»

- Вячеслав Иванович, в дни рождения ФИФА вам из цюрихской штаб-квартиры присылают поздравительные телеграммы?

- Никогда такого не было. Ни сейчас, ни в те десятилетия, что я там работал.

- Даже в юбилейные годы?

- В этих случаях в Цюрихе проводили специальные конгрессы, исполкомы, посвященные юбилею. Праздничные банкеты? Конечно, не без этого. И не только по случаю юбилеев ФИФА, но и в связи с жеребьевками чемпионатов мира, выборами лучшего футболиста года, другими знаковыми событиями.

- С кем из президентов ФИФА у вас были самые хорошие отношения?

- Я пришел в ФИФА в 1980 году, президентом тогда был Жоао Авеланж. После ухода бразильца федерацию возглавил Йозеф Блаттер. С обоими у меня установились наилучшие отношения. Авеланж называл меня сыном. А чуть ближе, в силу возраста, мы сошлись с Блаттером. Можно сказать, были друзьями. Я неоднократно бывал у него дома, он гостил у меня. Мы много лет играли с ним в теннис, у нас была непобедимая пара.

- Вы еще и с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном дружили. Он у вас тоже часто гостил. Вам тогда не задавали вопрос: «Вячеслав, ты большой босс в своей стране. Почему у тебя такая скромная квартира?»

- Дело в том, что у меня в квартире никто из них никогда не был. Я принимал высоких гостей либо на загородных спортивных базах, либо в домах своих друзей в Подмосковье. Условия соответствовали статусу гостей.

- В СССР вы считались чиновником класса А. КГБ требовал письменный отчет о встречах с иностранцами, как с рядовых советских служащих?

- КГБ ничего не требовал. Просто перед каждой поездкой на исполком, конгресс ФИФА или МОК составлялся план, какие вопросы я должен поднимать, за какие решения голосовать. По возвращении я писал подробный отчет, но не для КГБ, а для Международного управления Госкомспорта СССР.



«ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ ПОМЕШАЛА СССР ПОЛУЧИТЬ ЧМ-1990»

- Когда в начале 80-х СССР выдвинул заявку на проведение чемпионата мира по футболу 1990 года, болельщиков охватила эйфория: неужели такой турнир пройдет в СССР? Но победила Италия, не считавшаяся фаворитом. Почему?

- Основная причина – наши войска в Афганистане. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось. Из-за этого, напомню, в 80-м последовал бойкот западными державами Олимпиады в Москве.

- Как вам удалось пролоббировать участие сборной СНГ в Евро-1992 в Швеции? Ведь Италия, которую мы опередили в отборе, настаивала на отстранении команды несуществующего государства…

- Да, положение было непростое – в отборочных матчах играла сборная СССР, а затем страна перестала существовать. Я воспользовался своим служебным положением: вице-президент ФИФА – весомая фигура в мировом футболе. И дружба с Авеланжем тоже сыграла свою роль.

СССР уже не был членом ФИФА, а Россия еще не вступила в ряды федерации. Однако мне удалось убедить Авеланжа и исполком ФИФА, что мы образовали новую организацию – Федерацию футбола Содружества независимых государств. И что эта федерация – правопреемница федерации футбола СССР. Конгресс ФИФА это одобрил и УЕФА вынужден был подчиниться. Поэтому команда Анатолия Бышовца поехала в Швецию.

- С Блаттером сейчас созваниваетесь?

- Не сказать, чтоб часто, но поздравляем друг друга с днями рождения. Недавно он в интервью сказал: «Мой дорогой друг Вячеслав неправильно называет причины моего отстранения от должности президента ФИФА».

- Какую причину его отстранения вы назвали?

- Я считаю, что Блаттер ушел под давлением США. Йозеф говорит, что это не так.

- В 2015 году в Цюрихе во время исполкома ФИФА ФБР и швейцарские власти арестовали семерых членов исполкома по подозрению в коррупции. Блаттер взял ответственность на себя. Все арестованные представляли Южную и Центральную Америку. Вы знали, что они там все такие жулики?

- Как мы могли это знать? Они нарушали законы не как члены исполкома ФИФА, а действуя в рамках своих федераций. А мы были не в курсе того, что творится в условном Парагвае или Уругвае.

- Президента УЕФА Мишелем Платини тогда тоже отстранили от футбола. Французская федерация не пригласила его на матчи Евро-2016, хотя именно Платини добыл тот чемпионат для своей страны. Сурово?

- Французы, даже если бы захотели, не имели права его приглашать. А что касается санкций против Платини, считаю их абсолютно несправедливыми. Я был свидетелем того, за что Мишель получил эти 2 миллиона. Блаттер ему поручил создать единый международный календарь. Платини в течение двух лет работал над этим и такой календарь создал. То есть, была проделана огромная работа, на нее было выделено финансирование. А вот был ли контракт у Платини с ФИФА на проведение этой работы или нет, я не знаю.

- Некоторые считают несправедливым, что судьбы мирового футбола зачастую вершат представители третьих стран. Ну, не могут Англия и Сомали иметь по одному голосу на конференциях. Согласны?

- Не согласен. Перед законом все равны – бедные, богатые, больные и здоровые. Это абсолютно справедливо: одна федерация – один голос.



«НЕЛЬЗЯ РАСШИРЯТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ДО 48 КОМАНД»

- Вы уже свыклись с мыслью, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре да еще зимой?

- Ну, насчет зимы решение принимало уже новое руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино. А лично я присутствовал на презентации заявки Катара в Цюрихе. В тот же день, когда свою заявку на ЧМ-2018 представляла Россия.

Мне катарская презентация понравилась: четкая, понятная, довольно оригинальная. Все знают, что летом в Катаре жара 50 градусов. Понято, что в таких условиях играть в футбол нельзя. Поэтому и сдвинули потом турнир на декабрь. Катар представил в своем проекте восемь стадионов, все они под крышей и с отличным кондиционированием. Думаю, организован турнир будет по высшему разряду.

Теперь – о том, как Катар выиграл выборы. Блаттер не раз до этого говорил, что хочет провести чемпионат мира сначала в России, а затем в США. Но вмешалась политика. Тогдашний президент Франции Николя Саркози попросил Платини проголосовать за Катар. У Мишеля было четыре голоса, он их и отдал Катару… Поэтому я считал и считаю: Штаты спровоцировали отстранение Блаттера в отместку за то, что не получили ЧМ-2022.

- Зато ЧМ-2026 отдали США вместе с Мексикой и Канадой. Как вам такая комбинация?

- Отрицательно отношусь к этой идее. В этих странах совсем разные условия: одно дело богатые Штаты и Канада, другое – бедная Мексика. В этих государствах разные законы, разный менталитет. Да еще и Дональд Трамп на границе с Мексикой стену строит. Что же это будет за чемпионат?

- В нем должны впервые принять участие сразу 48 сборных. Не перебор?

- Опять же, я всегда был противником дальнейшего увеличения числа участников. Это уже не чемпионат мира получается, а какой-то фестиваль молодежи и студентов. Спортивный принцип сильно размывается. На мой взгляд, нынешние 32 сборные – оптимальное число.