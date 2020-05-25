Фарерский футболист превзошел самого Месси: хет-трик из штрафных и покер за 13 минут (видео) - Советский спорт
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25 мая 2020 08:17ФутболСергеев Иван

Фарерский футболист превзошел самого Месси: хет-трик из штрафных и покер за 13 минут (видео)

Супергероем выходных стал нападающий клуба «ХБ Торсхавн» Адриан Юстинуссен.

В матче 3-го тура чемпионата Фаререских островов против «Аргира» (5:0) 21-летний форвард уже к 21-й минуте забил четыре мяча. Его покер уместился в 13-минутный промежуток. Но самое главное - второй, третий и четвертый мячи Юстинуссен забил... прямыми ударами со штрафных. Причем с очень дальнего расстояния и под разными углами.

Отметим, что хет-трики со штрафных - крайне редкое явление в футболе. Даже главный специалист последних лет по реализации стандартных положений Лионель Месси максимум оформлял дубль: в прошлом сезоне аргентинцу он удался в дерби с »Эспаньолом», а в этом - в матче чемпионата Испании против «Сельты».

Ну а последний хет-трик «а ля Юстинуссен» в топ-чемпионатах покорился в сезоне-1998/99 сербскому полузащитнику Синише Михайловичу, который забил три штрафных за «Лацио» в игре с «Сампдорией» (5:2).

Но покер-то Михайлович при этом не делал. Так что достижение юного фарерца действительно феноменально.

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