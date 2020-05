Фарерский футболист превзошел самого Месси: хет-трик из штрафных и покер за 13 минут (видео)

В матче 3-го тура чемпионата Фаререских островов против «Аргира» (5:0) 21-летний форвард уже к 21-й минуте забил четыре мяча. Его покер уместился в 13-минутный промежуток. Но самое главное - второй, третий и четвертый мячи Юстинуссен забил... прямыми ударами со штрафных. Причем с очень дальнего расстояния и под разными углами.

Un football aux Îles Féroé 🇫🇴 souvent décrié et moqué, mais où la pratique du football se développe et qu'il ne faudra pas sous-estimé à l'avenir.

Et Adrian Justinussen (1998) pourrait être un acteur fort, lui le roi des coup-francs ! Quadruplé et passe décisive en une mi-temps : pic.twitter.com/oYHDx3CZ4N