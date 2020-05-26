В «Спартаке» плохие и хорошие новости, «Химки» могут получить миллиард, «Авангард» меняет легионеров

ГУЛИЕВ ОТПРАВЛЕН В «СПАРТАК»-2

Тренерский штаб красно-белых принял решение о переводе 23-летнего полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2». Гулиев был отстранен от тренировок первой команды с формулировкой за нарушение дисциплины. Почти сразу поползли слухи о том, что игрок проявил неуважение к тренеру Владимиру Чипзановичу, подвергая постоянным сомнениям указания сербского специалиста, который пока руководит занятиями.

Главный тренер москвичей Доменико Тедеско в настоящий момент проходит на базе 14-дневный обязательный карантин после возвращения в Россию из-за границы. Однако даже в такой ситуации он решился на жесткие меры.

Гулиев не первый раз попадает в скандальные истории. Напомним, что чуть более года назад Аяз уже был фигурантом хроники происшествий после инцидента на дороге. Футболист тогда остановил свой внедорожник на пешеходном переходе, вышел из машины, догнал прохожего, который задел его авто, и на глазах у многочисленных свидетелей сломал тому нос. Потерпевший, к несчастью для Гулиева, оказался гражданином США. Вопрос на месте полюбовно решить не удалось, и Гулиев был доставлен в полицейский участок. Компромисс позже был найден, и американец получил в качестве возмещения ущерба 155 тысяч рублей.

Гулиев останется во второй команде до конца июля, когда завершится турнир РПЛ, а затем, вероятно, будет отдан в аренду. Его место занял 18-летний хавбек из дубля Константин Шильцов.

ЗОБНИН УЖЕ ТРЕНИРУЕТСЯ, ФЕДУН ВЫПИСАН ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Однако не только новости со знаком минус были вчера в «Спартаке». В вечерней тренировке вместе с остальными футболистами принял участие вице-капитан Роман Зобнин. Ранее обследование выявило, что игрок переболел коронавирусом в период самоизоляции. Однако дополнительные анализы показали, что Зобнин уже полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

Тем временем Леонид Федун сообщил о том, что был выписан из больницы. 64-летний владелец «Спартака» продолжит лечение от коронавируса дома. «Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще, думаю, две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», - рассказал Федун. Босс красно-белых был госпитализирован 7 мая.

ЛОМАКИН НЕ НАМЕРЕН ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ «ХИМКИ»

По информации «Советского спорта», бюджет «Химок» на сезон-2020/21 может примерно в три раза превысить норматив для получения лицензии РПЛ. Об интересе бизнесмена Сергея Ломакина к подмосковному клубу ранее уже сообщалось. Вопреки информации в СМИ, он не намерен менять название клуба и на первых порах, до перевода «Химок» из муниципальной собственности в частную, готов выступать в роли спонсора. При этом Ломакин планирует инвестировать в клуб один миллиард рублей, тогда как для прохождения лицензирования в РПЛ достаточно бюджета в 350 миллионов.

«Химки» завоевали путевку в премьер-лигу благодаря второму месту в таблице чемпионата ФНЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии. Власти Московской области не готовы выделить 350 миллионов, а без этой суммы клуб не сможет заявиться в РПЛ-2020/21. «Химкам» советовали найти частного спонсора. И таковым станет Ломакин, если руководители региона дадут добро на поэтапный переход клуба в управление бизнесмена, которому уже принадлежат две команды - «Родина» (ПФЛ) и «Рига» (Латвия).

КЛУБАМ АПЛ РАЗРЕШЕНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Власти Великобритании разрешили профессиональным спортсменам возобновить тренировки. В среду 27 мая клубы АПЛ при помощи голосования должны принять решение о сроках начала полноценных занятий с разрешением на контакт игроков друг с другом, включая единоборства и подкаты. На 28 мая назначено совещание клубов, где будут обсуждать конкретные детали рестарта сезона.

Пока самой вероятной датой возвращения АПЛ считается 19 июня, однако некоторые клубы хотят получить больше времени для подготовки, а потому настаивают на том, чтобы первые матчи после паузы состоялись на неделю позже – 26-го числа.

Открытым остается вопрос и о местах проведения матчей. Пока не определено, как будут играть: как обычно дома и на выезде или на нейтральных полях, чтобы не допустить массового скопления болельщиков около арен в нарушение карантина.

ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СПАС ДЖОНСОН

Хорошие новости пришли из Лондона для поклонников Формулы-1. Гран-при Великобритании все-таки будет проведен в нынешнем году. Британский этап спасло вмешательство премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По сведениям СМИ, Джонсон лично гарантировал руководству Формулы-1 и организаторам британского Гран-при, что две гонки в Сильверстоуне состоятся 26 июля и 2 августа. Проводить все мероприятия на автодроме будут при пустых трибунах.

Чемпионат-2020 должен стартовать с двух гонок в Австрии 5 и 12 июля. Проведению этапа в Великобритании угрожали ограничительные меры британских властей, которые предписывают двухнедельный карантин для каждого, кто въезжает в страну.

Напомним, что первые десять этапов сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок.

СЕКАЧ УХОДИТ ИЗ ЦСКА В «АВАНГАРД»

Нападающий Иржи Секач продолжит карьеру в «Авангарде». Чешский форвард намерен расторгнуть соглашение с ЦСКА. Легионер был одним из самых высокооплачиваемых игроков красно-синих и не захотел идти на понижение зарплаты. Армейцы же вынуждены сокращать свою платежную ведомость, так как не умещаются под потолком зарплат в 900 млн рублей.

В это межсезонье из ЦСКА в «Авангард» ранее уже перешел нападающий Сергей Толчинский, подписавший с «ястребами» двухлетний контракт. Его зарплата будет вдвое больше, чем в армейском коллективе, где Толчинский был одним из самых недорогих игроков основы.

В то же время у «Авангарда» возникли проблемы с форвардами Свеном Андригетто и Тэйлором Беком. Руководство «ястребов» ведет переговоры с легионерами о расторжении контрактов. Клуб грозится отправить хоккеистов для прохождения предсезонной подготовки в новокузнецкий «Металлург», с которым недавно был заключен договор о сотрудничестве.

Агент хоккеистов Алеша Пилко считает, что клуб в данной ситуации действует не в соответствии с регламентом, желая расстаться с игроками бесплатно, несмотря на действующие соглашения. По его мнению, «Авангард» должен заплатить 40 миллионов рублей за расторжение договоров.

Годовая зарплата Андригетто - 90 млн рублей, Бека – 70 млн. Клуб при расставании по своей инициативе обязан выплатить 25 процентов от контрактов. Таким образом, швейцарец должен получить 22,5 млн рублей, а канадец – 17,5 млн.

«Если клуб будет настаивать на переводе игроков ВХЛ, то Бек и Андригетто поедут в Новокузнецк и будут там играть. Мы снимем им в городе квартиру и арендуем для них автомобиль. Мы действуем исключительно в рамках действующего регламента КХЛ», - подчеркнул Пилко.

Как водится, у каждого в данной ситуации своя правда. В настоящий момент переговоры продолжаются.