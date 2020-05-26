Анри Хагуш: «Риск заразиться есть всегда. Вон, Погребняк никуда не выходил и все равно заболел»

– Мы уже провели несколько тренировок, – говорит 33-летний ветеран «Арсенала». – Перед этим сдавали тест на коронавирус. Врачи из Москвы приезжали, брали кровь. Слава богу, все здоровы. Теперь будем тестироваться каждые два дня. Это всегда нервы. Хотя режим самоизоляции я строго соблюдал, носил маску и перчатки, все равно с некоторым волнением ждал результатов теста.

– Как втягиваетесь в занятия?

– Сразу начали работать по максимуму. Посмотрим, готова ли команда к нагрузкам. Два месяца простоя – это все-таки серьезный срок. Я, допустим, находился в Москве, в квартире, бегать было негде. До этого, когда еще не все перекрыли, выбирался в Лужники, на набережную. Но потом были уже не совсем полноценные условия для поддержания формы.

– Трудно заставить себя заниматься дома?

– Если человек сам не хочет заниматься, его никто не заставит. Никакие программы тренировок. Я старался все выполнять.

– Какая обстановка сейчас внутри команды?

– Всем очень хотелось тренироваться, поэтому настроение радостное. Игроки на позитиве. Работаем с желанием, но, повторюсь, нагрузки большие. Тяжеловато. Болит вообще всё! Справляться помогают только шутки.

– Как реагируете на случаи заражения COVID-19 в других клубах РПЛ?

– Просто следим за ситуацией. Понятно, что никто не застрахован от того, чтобы подхватить эту заразу. Каким бы осторожным ты ни был, риск есть всегда.

– Но получается, в других командах игроки были менее осторожны, чем в «Арсенале»…

– Не думаю. Вон, Павел Погребняк никуда не выходил. И все равно заболел.

– Нет боязни заразиться во время матчей или тренировок?

– Я же уже сказал: свести риск к нулю нельзя. Конечно, волнуешься. Ну а какой выход? Все равно надо играть. А потом, надеюсь, эпидемия закончится.

– Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин уверен, что травм в 8 заключительных турах РПЛ будет много…

– Возможно. Все-таки набрать форму за месяц после двухмесячной паузы не так просто. Но с нами все-таки работают опытные специалисты. Верю, что они все рассчитают так, чтобы травм было меньше.

– Зрителей на трибунах будет сильно не хватать?

– Без болельщиков, конечно, не то. В первом матче – дома со «Спартаком» – их поддержка очень помогла бы. Но даже в Германии, где везде аншлаги, пришлось отказаться от зрителей. Здоровье превыше всего. Придется немного потерпеть. Концовка чемпионата пройдет в обстановке товарищеских матчей. Даже хуже. Ведь на наших спаррингах болельщики тоже собирались.

– Кстати, о бундеслиге. На кого ставите в центральном матче 28-го тура «Боруссия» – «Бавария»?

– Мне больше нравится мюнхенская команда. Всегда ей симпатизировал. Так что буду за «Баварию» болеть.

– Как воспринимаете слухи о том, что в следующем сезоне «Арсенал» может вместо Игоря Черевченко возглавить Юрий Семин?

– Читал. Но в команде мы это не обсуждали. Не вижу в этом смысла. А что касается Юрия Палыча Семина, то мне жаль, что он покинул «Локомотив».