Шедевр Киммиха и травма Холанда. «Бавария» в Дортмунде расчистила себе дорогу к чемпионству

ХОЛАНД ПРОТИВ ЛЕВАНДОВСКИ

Бундеслига медленно, но верно выходит на финишную прямую. Рестарт без зрителей наглядно продемонстрировал нам значимость болельщиков на трибунах: хозяева стали выигрывать гораздо реже, и для «Боруссии» отсутствие их невероятных фанатов в поединке с «Баварией» ожидаемо вылилось в колоссальную проблему.

4 очка, отделявшие дортмундцев от лидера, делали матч последней надеждой на возрождение чемпионской интриги. Отдельно предвкушалась персональная дуэль двух лучших бомбардиров бундеслиги 2020 года: Роберта Левандовски (8 голов - из 27 за весь чемпионат) против Эрлинга Холанда (10). О запредельном настрое других игроков говорить лишний раз тоже не приходится.

Хозяева со стартовым свистком бросились вперед, и уже на 30-й секунде Холанд едва не наказал юбиляра Мануэля Нойера (тот проводил 400-й матч в бундеслиге, больше только у Кристиана Гентнера и Клаудио Писарро) за опрометчивый выход к линии штрафной. На »ленточке» Нойера подстраховал Жером Боатенг. Но норвежец был очень агрессивен. Если в прошлом туре Холанд не нанес ни одного удара, то теперь совершил три попытки в первые 10 минут...

«Бавария» действовала не менее активно, большими силами прессингуя соперника по всему полю. Правда, с мячом гости чаще играли поперек, защитники успевали вернуться, поэтому Левандовски в штрафной оказывался в клещах и был вынужден опускаться глубже, что не пошло ему на пользу. Единственный момент поляк имел ближе к концу игры, пробив из-за пределов штрафной в штангу.

ЧУДО-ГОЛ

Составы команд не удивили. Оба тренера выпустили с первых минут всех сильнейших здоровых игроков. У черно-желтых Джейдон Санчо, выходивший после рестарта сезона только на замены, снова остался в запасе. Зато с капитанской повязкой появился Матс Хуммельс, повредивший в выходные ахилл в Вольфсбурге. Таким образом, Люсьен Фавр полностью повторил «старт» из предыдущего тура. А вот Ханс-Дитер Флик заменил Ивана Перишича на Сержа Гнабри.

Сложно было отдать кому-то предпочтение по первому тайму. На момент Холанда на первой минуте баварцы ответили убойным эпизодом с участием Гнабри. Вновь вратарь был бессилен, и на помощь пришел защитник. Теперь - Лукаш Пищек. И все же нельзя не отметить, что большую часть времени мюнхенцы владели мячом в районе центрального круга, а преимущество по этому показателю имели минимальное (в районе 53%), тогда как хозяева куда чаще приближались к штрафной Нойера. Их подходы были перспективнее, а моменты – острее.

Тем не менее, благодаря шедевру Йосуа Киммиха на перерыв лидером ушли именно баварцы. За пару минут до свистка об окончании тайма они очередной раз закрутили карусель перед чужой штрафной, и Киммих решился пробить из-за ее пределов. И как же красиво и рассчетливо он это сделал! Мягкой подсечкой направил мяч под перекладину, за спину Роману Бюрки. Швейцарец потерял ворота и лишь незначительно подкорректировал траекторию этой параболы.

OMG, what a f****g goal!😳🔥😱😍😍😍



The match is live on our account, please enjoy it 🔥😍#BVBFCB 0-1



pic.twitter.com/n9zsmv5A5t — BRGoals (@BRGoals) May 26, 2020

РОКОВОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

В перерыве Фавр провел двойную замену, выпустив Эмре Джана и Санчо. Они по позициям заменили несколько раз ошибившегося в передачах Томаса Делейни и инертного Юлиана Брандта (Торган Азар, впрочем, смотреля не лучше). Но стало только хуже. Дортмундцы вышли из раздевалки на ватных ногах, стали допускать много брака с мячом и упускать оппонентов на своей половине.

Встряхнулись они лишь спустя 15 минут после перерыва. Вернул к жизни их Холанд, из штрафной пробивший точно в дальний угол ворот. Гола не случилось лишь потому, что поскользнувшийся Боатенг, лежа на газоне, подставил локоть. Арбитр Тобиас Штилер посчитал, что рука была опорной, и назначил угловой. Впрочем, дортмундцы с ним и не спорили.

Is this not a handball and penalty? Var never gives true justice because referee can choose to be blind whenever they want to #BVBFCB pic.twitter.com/ekTS8Bn7GE — 3rd day’s milk (@Magician28310) May 26, 2020

А вскоре хозяева неожиданно лишились... Холанда. Похоже, норвежец дернул мышцу. Вместо него появился 17-летний американец Джованни Рейна. Он неплохо вошел в игру, с ходу заработал штрафной и желтую карточку для Альфондо Дэвиса, но ясно, что Холанду в мастерстве он уступает. На острие выдвинулся Азар, однако и бельгиец не занесет себе эту игру в актив.

Il lui reste encore des choses à apprendre au ptit 😷 #BVBFCB pic.twitter.com/UbrHgzr42I — Georges-Emmanuel Assou (@georgesassou) May 26, 2020

В концовке Фавр бросил в бой даже не вписывающегося в его модель игры Марио Гетце, а также полуздорового Акселя Витселя. «Боруссия» заперла гостей на чужой половине поля, но до реально голевых моментов дело не дошло. «Бавария» выиграла и, похоже, сделала решающий шаг к очередному чемпионскому титулу, уже восьмому (это рекорд бундеслиги) подряд. Дортмундцам же теперь не гарантирована даже путевка в Лигу чемпионов. Плотность вверху таблицы очень высокая - конкурентов у «Боруссии» очень много. А если еще серьезно сломался Холанд...

Бундеслига. 28-й тур

«Боруссия» Д – «Бавария» – 0:1 (0:1)

Гол: Киммих, 43.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Гетце, 80), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Делейни (Эмре Джан, 46), Дауд (Витсель, 85), Геррейру, Т. Азар, Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Перишич, 73), Гнабри (Хави Мартинес, 87), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, 13. Мюллер, 66. Дауд, 67. Дэвис, 74.

Судья: Штилер (Гамбург).