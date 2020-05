Шедевр Киммиха и травма Холанда. «Бавария» в Дортмунде расчистила себе дорогу к чемпионству

ХОЛАНД ПРОТИВ ЛЕВАНДОВСКИ

Бундеслига медленно, но верно выходит на финишную прямую. Рестарт без зрителей наглядно продемонстрировал нам значимость болельщиков на трибунах: хозяева стали выигрывать гораздо реже, и для «Боруссии» отсутствие их невероятных фанатов в поединке с «Баварией» ожидаемо вылилось в колоссальную проблему.

4 очка, отделявшие дортмундцев от лидера, делали матч последней надеждой на возрождение чемпионской интриги. Отдельно предвкушалась персональная дуэль двух лучших бомбардиров бундеслиги 2020 года: Роберта Левандовски (8 голов - из 27 за весь чемпионат) против Эрлинга Холанда (10). О запредельном настрое других игроков говорить лишний раз тоже не приходится.

Хозяева со стартовым свистком бросились вперед, и уже на 30-й секунде Холанд едва не наказал юбиляра Мануэля Нойера (тот проводил 400-й матч в бундеслиге, больше только у Кристиана Гентнера и Клаудио Писарро) за опрометчивый выход к линии штрафной. На »ленточке» Нойера подстраховал Жером Боатенг. Но норвежец был очень агрессивен. Если в прошлом туре Холанд не нанес ни одного удара, то теперь совершил три попытки в первые 10 минут...

«Бавария» действовала не менее активно, большими силами прессингуя соперника по всему полю. Правда, с мячом гости чаще играли поперек, защитники успевали вернуться, поэтому Левандовски в штрафной оказывался в клещах и был вынужден опускаться глубже, что не пошло ему на пользу. Единственный момент поляк имел ближе к концу игры, пробив из-за пределов штрафной в штангу.

ЧУДО-ГОЛ

Составы команд не удивили. Оба тренера выпустили с первых минут всех сильнейших здоровых игроков. У черно-желтых Джейдон Санчо, выходивший после рестарта сезона только на замены, снова остался в запасе. Зато с капитанской повязкой появился Матс Хуммельс, повредивший в выходные ахилл в Вольфсбурге. Таким образом, Люсьен Фавр полностью повторил «старт» из предыдущего тура. А вот Ханс-Дитер Флик заменил Ивана Перишича на Сержа Гнабри.

Сложно было отдать кому-то предпочтение по первому тайму. На момент Холанда на первой минуте баварцы ответили убойным эпизодом с участием Гнабри. Вновь вратарь был бессилен, и на помощь пришел защитник. Теперь - Лукаш Пищек. И все же нельзя не отметить, что большую часть времени мюнхенцы владели мячом в районе центрального круга, а преимущество по этому показателю имели минимальное (в районе 53%), тогда как хозяева куда чаще приближались к штрафной Нойера. Их подходы были перспективнее, а моменты – острее.

Тем не менее, благодаря шедевру Йосуа Киммиха на перерыв лидером ушли именно баварцы. За пару минут до свистка об окончании тайма они очередной раз закрутили карусель перед чужой штрафной, и Киммих решился пробить из-за ее пределов. И как же красиво и рассчетливо он это сделал! Мягкой подсечкой направил мяч под перекладину, за спину Роману Бюрки. Швейцарец потерял ворота и лишь незначительно подкорректировал траекторию этой параболы.

OMG, what a f****g goal!😳🔥😱😍😍😍 The match is live on our account, please enjoy it 🔥😍 #BVBFCB 0-1 pic.twitter.com/n9zsmv5A5t

РОКОВОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

В перерыве Фавр провел двойную замену, выпустив Эмре Джана и Санчо. Они по позициям заменили несколько раз ошибившегося в передачах Томаса Делейни и инертного Юлиана Брандта (Торган Азар, впрочем, смотреля не лучше). Но стало только хуже. Дортмундцы вышли из раздевалки на ватных ногах, стали допускать много брака с мячом и упускать оппонентов на своей половине.

Встряхнулись они лишь спустя 15 минут после перерыва. Вернул к жизни их Холанд, из штрафной пробивший точно в дальний угол ворот. Гола не случилось лишь потому, что поскользнувшийся Боатенг, лежа на газоне, подставил локоть. Арбитр Тобиас Штилер посчитал, что рука была опорной, и назначил угловой. Впрочем, дортмундцы с ним и не спорили.

Is this not a handball and penalty? Var never gives true justice because referee can choose to be blind whenever they want to #BVBFCB pic.twitter.com/ekTS8Bn7GE