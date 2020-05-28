От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова - Советский спорт
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28 мая 2020 09:32ФутболВолохов Юрий

От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова

Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака».

«КАРПАТЫ» И ЗНАКОМСТВО С ЖЕНОЙ

В родном Харькове Юрий сначала играл в турнире «Кожаный мяч». В 11 лет записался в футбольную школу «Металлист». Пробовал себя в нападении, но затем тренер перевел его на позицию центрального защитника. В 1976 году Юрия включил в заявку харьковский «Металлист», выступавший тогда во второй лиге СССР. Однако вскоре в команде сменился тренер, и он сказал, что футболиста из Суслопарова не получится...

Юрий решил завязать с футболом, но помог случай. Его первый тренер повез молодежную команду Харькова на турнир в Куйбышев и пригласил Юрия. Там Суслопаров приглянулся селекционерам из львовских «Карпат».

За эту команду Суслопаров отыграл четыре сезона - с 1977-го по 1980 год. Вместе с »Карпатами» вылетел в первую лигу, потом вернулся в высшую. Однако сезон-1980 команда снова завалила. Зато Суслопарова – автора золотого гола молодежного Евро – Валентин Иванов пригласил в «Торпедо».

Кстати, во Львове Юрий познакомился с первой женой. Вот что рассказывала Ирина Суслопарова «Советскому спорту» несколько лет назад:

- Мне было 19, Юре – 20. Я за другого замуж собиралась, но выбрала его. Он мне стихи писал, пробегал километры на свидания со спортивной базы «Карпат», которая находилась за городом. Когда он играл в Москве в финале молодежного чемпионата Европы летом 1980-го, мне сон во Львове приснился, что он забьет гол. Так и вышло. В Москву переехали в 1981 году...
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ГЛАВНЫЙ ГОЛ ЖИЗНИ

1980 год – ключевой в карьере Суслопарова. Полузащитник «Карпат» стал игроком основы молодежной сборной СССР, которую возглавлял Валентин Николаев. В четвертьфинале Евро в апреле в Ереване наши обыграли итальянцев – 3:1. Счет в матче уже на 8-й минуте открыл Суслопаров. Ответный матч в Болонье завершился нулевой ничьей. Затем мы прошли Югославию и вышли в финал на ГДР.

Восточные немцы в четвертьфинале выбили венгров, а в полуфинале дважды взяли верх над англичанами (2:1, 1:0). Финал также состоял из двух игр: 0:0 - в Ростоке и 1:0 - в Москве. Тогда-то Суслопаров на 50-й минуте на стадионе «Динамо» и забил главный гол в жизни, принесший советской молодежке звание чемпионов Европы.

- Первый матч в Германии мы сыграли 0:0, битва была страшная, - вспоминал Юрий. - Удалили трех или четырех человек из обеих команд. Дело до рукопашной доходило. В то время игры против соцстран давались тяжелее остальных. В ответном матче в Москве тоже бились насмерть. Валера Газзаев прошел по правому флангу, прострелил в штрафную. Я «щекой» метров с двенадцати пробил между вратарем и защитником. Попал!

После победы всем футболистам той сборной присвоили звание «Мастер спорта международного класса».

ЧЕМПИОНАТ МИРА И СОКРАТЕС

За главную команду страны Суслопаров провел 7 матчей. Но последний надолго запомнился советским болельщикам.

Это была первая игра сборной СССР на чемпионате мира 1982 года. Встреча с Бразилией проходила в Севилье. Суслопаров вышел на замену за 15 минут до конца. Счет был 1:0 в пользу наших. И буквально через несколько секунд после его появления Сократес пробил из-под Юрия и сравнял счет. Суслопаров в подкате пытался помешать бразильцу, но не смог. А на 88-й минуте Эдер забил победный гол.

Это был последний матч Юрия за взрослую сборную. На ЧМ-1982 он больше не сыграл...

«СПАРТАК» И ПРОСЬБА РОМАНЦЕВА

В 1986 году Константин Бесков пригласил Суслопарова в «Спартак». Так после пяти сезонов в «Торпедо» он сменил команду. В первом же сезоне Юрий стал одним из ключевых игроков обороны красно-белых и завоевал бронзовые медали.

- Он мог сыграть как опорного, так и крайнего защитника. Не грубый, но колючий – мимо пробежишь, а травму получишь. Бесков определил Юру в защиту. Суслик очень азартный был, в карты любил перекинуться. Помню, на сборах мы его затравили побриться наголо. Прилетели в аэропорт – его жена родная не узнала, - рассказывал защитник «Спартака» Борис Кузнецов.

Следующий сезон для «Спартака» стал чемпионским, причем команда установила своеобразное достижение, оставаясь лидером с первого до последнего тура. В 1989-м красно-белые снова выиграли золото, Суслопаров стал двукратным чемпионом СССР. В середине сезона он получил приглашение... из «Вулверхэмптона». Вот как он сам описывал те события:

- У меня было приглашение от английского клуба, я должен был в разгар чемпионата-89 покинуть СССР. Но Олег Романцев попросил остаться, помочь команде, пообещав, что устроит меня потом в Европе. Золото мы выиграли, только я в межсезонье, играя на улице, попал ногой в яму и порвал сразу четыре связки. После этого на серьезном уровне больше не играл.
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КАФЕ «У СУСЛОПАРОВА»

...Кафе «У Суслопарова» рассекретили после смерти футболиста читатели в своих комментариях на сайте «Советского спорта».

Обычная шашлычная у станции метро «Чертановская». Суслопаров здесь был завсегдатаем в последние годы. Приходил вечером, потому что весь день таксовал на своем жигуленке. Проводил время в разномастной компании и ближе к полуночи шел домой, так как жил неподалеку.

В шашлычке продавали только пиво и легкие закуски, посетители водку приносили с собой, разливали из-под полы. Было среди завсегдатаев немало болельщиков, которые, конечно же, узнавали Суслопарова. И от души угощали знаменитого футболиста. Помните сцену из фильма «Москва слезам не верит», когда в такой же забегаловке «поклонники» угощают хоккеиста Сергея Гурина?

ЖЕНЩИНЫ СУСЛОПАРОВА

Его первая жена Ирина считает, что та нелепая травма погубила не только карьеру Юрия, он и сломала ему жизнь. Он стал много пить. Семейная жизнь дала трещину. После развода в 1991 году они разделили квартиру на Автозаводской, жене с дочерью досталась однушка, а Юрию – комната в коммуналке.

Со второй женой Натальей Юрий познакомился в столовой Университета им. Баумана, где она работала поваром. Суслопаров неподалеку на местном стадионе тренировал любительскую команду.

Поженились в 1997 году, а развелись в 2003-м. В 1999 году у них родилась дочь Лиза. Жили сначала в его комнате (16,5 метров) в Чертанове, потом переехали в село Павловская Слобода, что в Истринском районе. Этакий поселок городского типа, с населением 6 тысяч жителей.

Юрий облюбовал себе бесхозный сарай в Павловской Слободе. Оборудовал его, утеплил. Комнату в Чертанове переписал на Лизу, а незадолго до смерти купил дочке синтезатор...

ГИБЕЛЬ И СЛЕЗЫ ГАВРИЛОВА

В этом сарае бывший футболист сборной СССР и завершил свои дни. Юрий накануне выпивал с кем-то из местных знакомых, и, видимо, уснул с не потухшей сигаретой. Точнее уже установить невозможно. Ночью загорелся матрац, а утром 28 мая 2012 года Суслопарова нашли лежащим на полу. Он задохнулся.

Хоронили Юрия Суслопарова 1 июня. Ветераны «Спартака» снарядили автобус. Провожали в последний путь своего бывшего партнера Геннадий Морозов, Сергей Новиков, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Вячеслав Егорович. Приехал на отпевание и армеец Сергей Колотовкин. Из «Торпедо» не было никого.

Гаврилов простился с покойным, затем ушел за спартаковский автобус и там плакал, пока тезку не предали земле. Потом резко сел в свою машину и умчался в Москву...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Юрий СУСЛОПАРОВ
Родился 14 августа 1958 года в Харькове. Умер 28 мая 2012 года в Московской области в возрасте 53 лет.
Защитник, опорный полузащитник. МСМК.
Клубы: «Карпаты» (1977 - 1980, 78 матчей, 3 гола), «Торпедо» (1981 - 1985, 115, 14), «Спартак» (1986 - 1990, 80, 1).
Достижения: чемпион СССР (1987, 1989), чемпион Европы-1980 среди молодежных команд.
В составе первой сборной СССР: 7 матчей.
Тренировал клуб «Абахани» (Дакка, Бангладеш в 2001 – 2002 годах. Чемпион Бангладеш.
Был дважды женат.

От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий
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