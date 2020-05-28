Государство дало добро футболу в России летом со зрителями. Когда матчи, кто болен, кого потеряли

Проект календаря и медицинский регламент РПЛ-2019/20 подробно обсуждались футбольными властями весь май. Однако без одобрения Роспотребнадзора футбол в Россию не вернулся бы. Теперь оно получено – и самое время вкратце напомнить, какой будет доигровка многострадального сезона.

До начала пандемии команды успели провести 22 тура. Соответственно, осталось еще 8 туров, то есть, 64 матча. Вот ориентировочный календарь:

23-й тур. 21 июня

Краснодар – Динамо, ЦСКА – Зенит, Локомотив – Оренбург, Сочи – Ростов, Арсенал – Спартак, Крылья Советов – Ахмат, Уфа – Тамбов, Урал – Рубин

24-й тур. 28 июня

Зенит – Крылья Советов, Спартак – Уфа, Ростов – Арсенал, Динамо – ЦСКА, Ахмат – Сочи, Рубин – Локомотив, Урал – Тамбов, Оренбург – Краснодар

25-й тур. 1 июля

Ростов – Краснодар, Тамбов – Зенит, ЦСКА – Спартак, Локомотив – Крылья Советов, Сочи – Динамо, Арсенал – Ахмат, Уфа – Рубин, Оренбург – Урал

26-й тур. 5 июля

Спартак – Тамбов, Краснодар – Зенит, Динамо – Арсенал, Локомотив – Сочи, Ахмат – ЦСКА, Рубин – Оренбург, Крылья Советов – Ростов, Уфа – Урал

27-й тур. 8 июля

Зенит – Сочи, Спартак – Локомотив, Ростов – Уфа, Тамбов – Ахмат, Рубин – Краснодар, Арсенал – Крылья Советов, Урал – Динамо, Оренбург – ЦСКА

28-й тур. 12 июля

Краснодар – Урал, ЦСКА – Рубин, Динамо – Крылья Советов, Локомотив – Уфа, Ахмат – Зенит, Сочи – Спартак, Арсенал – Тамбов, Оренбург – Ростов

29-й тур. 15 июля

Зенит – Оренбург, Спартак – Ахмат, Тамбов – Сочи, Локомотив – ЦСКА, Рубин – Ростов, Крылья Советов – Краснодар, Уфа – Динамо, Урал – Арсенал

30-й тур. 22 июля

Ростов – Зенит, Краснодар – Ахмат, ЦСКА – Тамбов, Динамо – Оренбург, Рубин – Спартак, Крылья Советов – Сочи, Уфа – Арсенал, Урал – Локомотив

Параллельно будет доигран Кубок России-2019/20. В нем осталось четыре матча:

24 июля. 1/4 финала. Шинник - Урал. 18/19 июля. Полуфиналы. Зенит - Спартак, Химки - Шинник/Урал. 25 июля. Финал.

По итогам этих турниров будут распределены путевки в еврокубки-2020/21. Первые два места в РПЛ дают право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, третье - в квалификации ЛЧ, обладатель Кубка попадет в групповую стадию Лиги Европы, четвертое и пятое места гарантируют пропуск в квалификацию ЛЕ. Если обладатель Кубка финиширует в пятерке лучших команд премьер-лиги, то еврокубковой станет и шестая строчка итоговой таблицы.

Из ФНЛ, где сезон было решено не доигрывать, в РПЛ-2020/21 должны перейти «Ротор» и «Химки». Они заменят 15-ю и 16-ю команду премьер-лиги. Правда, есть важная оговорка. Если «выходцы» из ФНЛ не выполнят условия лицензирования, предпочтение будет отдаваться участникам премьер-лиги-2019/20. Иначе говоря, отказ в выдаче лицензии «Химкам» или «Ротору» сохранит в элите 15-ю команду элитного дивизиона. В случае отказа обоим, из РПЛ вообще никто не вылетит.

Одним из обязательных условий возобновления тренировочного процесса было возвращение на территоию России иностранных игроков и тренеров. После соответствующего распоряжения Правительства все, кто захотел доиграть чемпионат-2019/20 за свои клубы РПЛ, вернулся. Правда, есть исключения. Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес по-прежнему не прибыл в расположение команды. Немец подумывает о завершении карьеры - по примеру Александра Анюкова, который покинул «Крылья Советов» и вернулся в «Зенит» в качестве тренера.

А есть футболисты, с которыми их работодатели решили не продлевать истекавшие контракты на период доигровки сезона. В частности, «Спартак» досрочно расстался с арендованным у дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, «Локо» не будет продлевать аренду у «Интера» португальца Жоау Мариу, «Оренбург» покинул лидер атак команды Джордже Деспотович, а из «Урала» ушел защитник Михаил Меркулов. Случился и маленький скандал: »Сочи» расторг соглашение с чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции Адилем Рами, который, по мнению клуба, скрыл свою тяжелую травму при зимнем трансфере из «Фенербахче». Впереди, очевидно, судебная тяжба.

Два клуба поменяли в период карантина главных тренеров: в «Локо» на место Юрия Семина пришел 40-летний серб Марко Николич, а в «Оренбурге» не стали продлевать трудовой договор с Александром Емельяновым, руководившим командой после ухода Владимира Федотова. Теперь приставка «и.о.» закреплена за Ильшатом Айткуловым.

Ну и самое интересное: давление топ-клубов на руководство РПЛ в вопросе возвращения зрителей на трибуны все-таки возымело действо. В окончательном варианте медицинского регламента, согласованного с Роспотребнадзором, предполагается, что в июне - июле на российские стадионы (в отличие от европеских футбольных чемпионатов) будут пускать болельщиков. Правда, при строгом соблюдении социального дистанцирования и заполняемости арены не более чем на 10 процентов.

И это несмотря на регулярные сообщения о новых случаях заражения коронавирусом среди футболистов премьер-лиги. На данный момент список заболевших включает в себя 12 человек (без учета руководителей и персонала):

Джефферсон Фарфан, Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев (все - Локомотив); Константин Плиев, Николай Поярков (оба - Рубин); Роман Евгеньев, Дэвид Сангаре, Сильвестр Игбун (все - Динамо); Зелимхан Бакаев (Спартак); Павел Погребняк (Урал).

Только у Погребняка болезнь дала осложнения в виде пневмонии. Остальные переносят COVID-19 в легкой форме. Будем верить, к возобновлению сезона все они вылечатся. И новых зараженных не будет.