Визг детей и зубы у бабули. В Дании болельщиков «виртуально» пустили на футбол - Советский спорт
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29 мая 2020 12:25ФутболЗибрак Артем

Визг детей и зубы у бабули. В Дании болельщиков «виртуально» пустили на футбол

Наш автор проверил на себе ноу-хау футбольного клуба «Орхус» и убедился, что просмотр матча в режиме Zoom – полная фикция.

Если в России разрешили командам заполнять арены на 10 процентов от вместимости, то в мире футбол повсеместно возобновляется вообще без зрителей. И каждый решает проблему по-своему. Один южнокорейский клуб посадил на трибуны манекенов (оказалось, это были секс-куклы), менхенгладбахская «Боруссия» использовала картонные муляжи болельщиков, а датский «Орхус» решил применить модную в период пандемии технологию Zoom.

Чемпионат Дании был приостановлен всего за два тура до конца и возобновился 28 мая матчем «Орхуса» (3-е место) против «Раннерса» (7-е). Так вот, чтобы болельщики почувствовали сопричастность к игре, им обещали «виртуальный» поход на стадион. Каждый желающий на сайте клуба мог «приобрести билет» (бесплатно, хотя операция оформлялась как покупка) на одну из трибун. Сектор зависел от того, какую команду человек собирался поддерживать. Автору этих строк, правда, возможность выбора не предоставили: оставались только семейные сектора для поклонников «Орхуса».

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За два часа до стартового свистка на почту пришла ссылка на трансляцию, которая запустилась за полчаса до игры. Всех болельщиков попросили надеть белые футболки (клубные цвета «Орхуса»). А за 10 минут до начала местный певец прямо из центрального круга под гитару исполнил клубный гимн. Многие ему подпевали. Трансляция через столь популярное ныне приложение Zoom создавала эффект соседства с другими зрителями сектора, с которыми можно было обсудить игру.

Вот только посмотреть сам футбол «с трибуны» таким способом оказалось невозможно. Услуга клуба работала, как функция второго экрана. То есть, зрителям показали разминку со стадиона, исполнителя гимна, а затем оставили общаться друг с другом. Матч же надо было смотреть по телевидению или в интернете. Так что, выбирая на карте стадиона «сектора» за воротами (когда еще доведется оттуда посмотреть датский футбол?), я ничего не получил. Картинка перед игрой для всех секторов транслировалась одна и та же, не говоря уже о самом матче.

дания1 Зачем тогда вообще все это было нужно? С точки зрения авторов идеи, это позволило создать эффект совместного просмотра и поддержать… футболистов. На стадионе также установили экраны, на которых поочередно и группами показывали подключившихся к трансляции болельщиков. Чтобы игроки чувствовали поддержку.

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Опыт, прямо скажем, получился неоднозначным. За два часа матча «соседи по трибуне», которых вам определяет программа, становятся почти родными. С ними вы переживаете самые яркие моменты игры, празднуете забитые мячи и сетуете на упущенные моменты. Но в то же время, хотите вы или нет, узнаете, сколько у них детей (просто потому, что они постоянно проходят мимо камеры), чем занимаются их родственники, сколько зубов у их бабули и как громко они могут орать вне зависимости от того, есть ли для этого повод.

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В любой момент игры гвалт стоял такой, что было сложно что-то разобрать, даже если вы знаете датский. В какой-то момент я просто отключил динамики, чтобы дать ушам передохнуть. К счастью, у многих были отключены микрофоны. При этом никто не общался друг с другом. Может, другим «секторам» повезло больше…

Главный вывод: сопричастности к игре в таком Zoom-режиме не возникает совершенно. Такой формат просмотра может подойти разве что одиноким людям, которым не хочется смотреть футбол в одиночестве, и даже комментатора им мало. Но если у вас есть компания, вряд ли вас заинтересует жизнь толпы неизвестных вам людей. А писать про матч в чате можно и на других сервисах.

А ведь сама идея интересная. Если бы на секторах были установлены камеры, по которым можно было следить за игрой, эффект присутствия действительно создавался бы. Другой вопрос, как технически все это организовать? Ведь права на трансляцию принадлежат ТВ, которое вряд ли захочет ими делиться бесплатно.

Если переносить идею на российскую почву, придется еще как-то бороться с матом… Датчане придумали «семейные сектора», отправив особо ярых фанатов в другие трансляции. Но на самом деле подобный контроль крайне затруднителен.

…Что до футбола, то и он не впечатлил. По-настоящему ярким получился лишь эпизод на 36-й минуте, когда полузащитник гостей Симон Пизингер подхватил мяч на своей половине поля, ушел от оппонента и, чуть продвинувшись от центрального круга, мягко забросил мяч за спину вратарю «Орхуса» Виллиаму Эскелинену. Тот не сумел выбить мяч.

А в компенсированное время «Орхус» все же вырвал ничью, чем порадовал «виртуальных зрителей». Однако они бы радовались и без всяких технологий. Zoom им ничем не помог.

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