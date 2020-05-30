Федерер – самый богатый, ЦСКА стоит 23,2 млрд, у «Химок» денег на РПЛ нет - Советский спорт
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30 мая 2020 08:07ФутболЧикирис Олег

Федерер – самый богатый, ЦСКА стоит 23,2 млрд, у «Химок» денег на РПЛ нет

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ВЭБ РАСКРЫЛ СУММУ СДЕЛКИ ПО ПОКУПКЕ ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ опубликовала отчет из которого стало ясно, сколько было потрачено на сделку по покупке 77,63% акций футбольного ЦСКА. Сумма - 18 миллиардов рублей. Напомним, что сделка прошла в рамках конвертации долга клуба, что, конечно, оказало некоторое влияние на ее итог. И, тем не менее, общая сумма, даже если не является абсолютно рыночной, то очень близка к ней.

Путем несложных вычислений можно получить общую стоимость клуба: если 77,63% - это 18 млрд, то 100% - 23,2 млрд рублей. На сегодняшний день это около $330 млн долларов, но 21 апреля, когда договор был подписан, доллар стоил намного дороже - 77,09 рубля, тогда это было чуть менее $301 млн. За бренд знаменитого клуба это весьма приличные деньги, а вот за бренд плюс стадион и база получается маловато...

«ХИМКИ» НЕ ПОДНИМУТСЯ В РПЛ. «РОТОР», ВОЗМОЖНО, ТОЖЕ

Продолжаем тему финансов в РПЛ. В пятницу сначала министр спорта Московской области Роман Терюшков, а потом и источник, знакомый с ситуацией в «Химках», заявили, что почти наверняка в следующем сезоне клуб будет выступать в ФНЛ, хотя по итогам первенства-2019/20 получил право на повышение в классе. Руководство «Химок» должно было найти спонсора до конца месяца, и он есть, однако потянуть расходы, которые необходимы в РПЛ, он не в состоянии. Финансирование останется на уровне минувшего сезона.

Тем временем, телеграм-канал «Спорт и сплетни» сообщает со ссылкой на источник в клубе, что у второй команды, заслужившей право играть в РПЛ, «Ротора», также есть проблемы с финансированием. Не исключено, что волгоградцы тоже откажутся от выступления в премьер-лиге. В таком случае в этом сезоне ни одна команда не покинет РПЛ.

ФЕДЕРЕР – САМЫЙ БОГАТЫЙ СПОРТСМЕН МИРА

Forbes опубликовал очередной рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, и список, надо признать, удивил. На первом месте впервые в карьере оказался теннисист Роджер Федерер, заработавший за минувшие 12 месяцев 106,3 миллиона долларов. Понятно, почему швейцарец в без малого 40 лет все не хочет завершать карьеру!

Вторую строчку в рейтинге занял Криштиану Роналду ($105 млн), третью – а Лионель Месси ($104 млн). На четвертом месте расположился Неймар ($95,5 млн), на пятом - Леброн Джеймс ($88,2 млн).

В Топ-20 на этот раз на удивление много бойцов. На 11-м месте боксер Тайсон Фьюри ($57 млн), его коллеги Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер замкнули двадцатку ($47 и $46,5 млн соответственно). Неплохо заработал и боец ММА Конор Макгрегор - $48 млн и 16-е место.

Россиян в Топ-100 нет.

КАЙЛ ХАЙНС ПОКИДАЕТ ПБК ЦСКА

Лидер баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс, выступавший за армейцев с 2013 года, покидает клуб. Со следующего сезона американец будет выступать за «Милан», который возглавляет еще один человек, оставивший о себе хорошую память в стане кросно-синих, - Этторе Мессина. Что касается, Хайнса, то это, несомненно, огромная потеря для ЦСКА. Кайл - четырехкратный победитель Евролиги (дважды в составе ЦСКА), два раза - в 2016 и 2018-м - Хайнс признавался лучшим по игре в защите в главном еврокубке. В армейском клубе 33-летний баскетболист был не просто лидером, а человеком, вокруг которого строилась игра команды. Теперь эта игра наверняка претерпит серьезные изменения.

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