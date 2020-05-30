Футболисты против карьеристов. Кто управляет российскими клубами

Недавно мы узнали, что сразу два мировых футбольных холдинга рассматривают вариант вложиться в «Уфу». Это лучшее признание заслуг генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова. За восемь лет он не только вывел клуб в элиту, но и построил рациональный бизнес-проект, регулярно радующий любителей футбола открытием новых имен.

Газизов не боится рисковать и умеет доверять молодым. Помните, как «Уфу» тренировали Сергей Семак, Виктор Гончаренко, Сергей Томаров? Жаль, у последнего не пошло, но и его назначение вписывалось в похвальную концепцию. И очень жаль, что в большинстве клубов никакой долгосрочной концепции не просматривается. А ведь от действий гендиров во многом зависят перспективы развития всего нашего футбола.

Мировой опыт – тому подтверждение. Одним из первых шагов Романа Абрамовича после покупки «Челси» были переговоры с генеральным директором «МЮ» Питером Кеньоном. Абрамович понимал, что его любительских знаний и умений не хватит для управления футбольным клубом, и пригласил того, кто считался в этом деле одним из лучших. Результат известен – Кеньон заложил фундамент того клуба, который в эру российского олигарха выиграл пять чемпионатов Англии и Лигу чемпионов.

Список европейских примеров можно продолжать долго. Мы же изучили, кто в настоящий момент управляет клубами РПЛ-2019/20. И на каком личном багаже. Выяснилось, что лишь пятеро профессионально играли в футбол, двое имели опыт управления в спортивной сфере, гендир «Спартака» Томас Цорн был агентом, пятеро вышли из систем своих клубов, а трое оказались «пришлыми» бизнесменами.

В «пришлые» мы зачисляли только тех, кто получил футбольную должность без опыта работы в спорте. И тут выделяется гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг, занявший свой пост в момент основания клуба без какого-либо опыта, но за 12 лет сумевший вырасти как менеджер вместе с «быками». Так что в целом статистика небезнадежная.

Куда больше растраивает, что семь руководителей из 16 приступили к работе не ранее 2018 года. То есть, в РПЛ нет никакой стабильности не только среди тренеров, но и уровнем выше. А ведь генменеджеры (иногда президенты) определяют стратегию клубов на долгие годы. Если их постоянно тасовать, развитие просто невозможно.

Главные «ветераны» российского футбола в сфере управления - Григорий Иванов («Урал», 17 лет), Роман Бабаев (ЦСКА, 13), Хашиг (12), Магомед Даудов («Ахмат», 9), Газизов (8), Игорь Дегтярев («Оренбург», 7) и Виталий Шашков («Крылья Советов» 6).

Ну а теперь рассмотрим карьеру каждого управленца по отдельности.

«ЗЕНИТ»

Александр МЕДВЕДЕВ, 64 года

В должности гендиректора – с февраля 2019 года

Редкий пример бизнесмена с богатым спортивным опытом. В начале XXI века вошел в состав правления «Газпрома», в 2006-м стал президентом и председателем совета директоров хоккейного СКА, а спустя пять лет перешел на должность заместителя председателя. При нем армейцы выиграли по два Кубка Гагарина, Кубка Континента и Кубка Открытия, а также Кубок Шпенглера.

Одним клубом Медведев не ограничился. С 2008-го по 2014-й он был первым президентом КХЛ, а в 2016-м вернулся в правление в качестве члена совета директоров. Именно ему удалось реформировать чемпионат России по хоккею, сделав его коммерческим продуктом по примеру НХЛ. При нем в турнире стали участвовать иностранные клубы из Чехии, Финляндии, Латвии, Украины, Белоруссии, Словакии и даже Китая.

А в 2015-м Медведев взвалил на свои плечи еще и теннисный St. Petersburg Open, так что в момент назначения на должность руководителя «Зенита» уже 13 лет профессионально занимался развитием спортивных команд и турниров. Естественно, во многом при поддержке и за счет средств «Газпрома». Прошлогодняя победа питерцев в РПЛ - в большей степени заслуга предшественника Медведева Сергея Фурсенко, а вот неминуемое золото-2020 станет его полноценным персональным успехом.

Управленческий принцип Медведева сам он определяет так: «Ты должен уметь делать если не все, то очень многое, но при этом находить людей, которым можешь делегировать ответственность на каждом посту. Успех базируется на том, что каждый занимается своим делом. Задача руководства клуба — создать все условия, но в то же время выдвигать требования и определять критерии, по которым тренерский штаб и все службы должны работать».

«ЛОКОМОТИВ»

Василий КИКНАДЗЕ, 58 лет

В должности гендиректора – с декабря 2018 года (член совета директоров – с 2013-го)

В отличие от Медведева, Кикнадзе пришел в футбол не из нефтегазового бизнеса, а после успешной работы на телевидении, где он добился больших успехов. Начинал редактором на Центральном телевидении еще в советские времена, был телеведущим (три месяца в 2000 году даже вел «Вести»), комментатором, продюсером и довольно быстро дорос до авторитетного медиаменеджера.

Работал на РТР (впоследствии ВГТРК), СТС и ТВЦ, был активно связан со спортивными программами и трансляциями. С 1992-го по 2006 год работал на семи Олимпиадах. Именно Кикнадзе возглавлял телеканал «Россия-2» в его «спортивный» период. Его АНО «Спортивное вещание» отвечало на трансляции Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2013 году вошел в совет директоров железнодорожников, так что к моменту назначения на пост генерального директора был в курсе всех основных событий клуба за последние пять лет. За полтора года стал одним из самых обсуждаемых руководителей клубов. Именно Кикнадзе продавил решение не продлевать контракт с Юрием Семиным, параллельно представив новую концепцию развития клуба, основанную на сокращении расходов, распродаже многих выскооплачиваемых игроков и ставке на молодых нераскрученных футболистов.

Все это происходит на фоне снижения доходов и постепенного охлаждения отношения к «Локо» владельца и основного спонсора РЖД. Так что пока прогнозы по поводу будущего как минимум настороженные. Проект только перезапускается, поэтому далекоидущие выводы делать рано, но если не последует больших успехов, болельщики не простят Кикнадзе отставку Семина и выживут его из клуба.

«Я не за Юрия Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров. Я — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель. Чтобы он достойно представлял нашу страну в Европе. Хочу, чтобы была достойная финансовая база, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы мы, болельщики, партнеры. Вот задачи, которые я ставлю». Таково кредо Кикнадзе.

«КРАСНОДАР»

Владимир ХАШИГ, 52 года

В должности гендиректора – с января 2008 года

До «Краснодара» к футболу отношения не имел и учился всему прямо по ходу работы. Хашиг родился в 1968 году в Абхазии, окончил Кубанский государственный медицинский университет по специальности нейрохирург и 10 лет проработал в краснодарской краевой больнице.

Вместе с тем, согласно информации портала rusprofile.ru, основанной на данных ЕГРЮЛ, с 2003 года является руководителем и соучредителем ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг» (производство и торговля продуктами питания). На почве бизнеса и познакомился с бывшим владельцем сети магазинов «Магнит» Сергеем Галицким.

Со дня основания клуба занял в «Краснодаре» пост гендира. При нем «быки» прошли путь от клуба ПФЛ до одного из лидеров российского футбола, создали самую большую в России сеть футбольных филиалов в своем регионе, построили красавец-стадион и лучшую в стране футбольную базу.

«Краснодар» на протяжении многих лет ведет грамотную трансферную политику, а в последние годы стал активно привлекать собственных воспитанников. Справедливости ради, стоит отметить, что недостатки у Хашига тоже есть. У «горожан» стали возникать сложности с продлением контрактов с собственными воспитанниками, из-за чего уже потерян талантливый нападающий Иван Игнатьев.

«РОСТОВ»

Вадим РЫБАКОВ, 48 лет

В должности гендиректора – с июня 2019 года

Еще один представитель деловых кругов и бизнес-партнер президента клуба Арташеса Арутюнянца. Местные СМИ писали о том, что именно он был владельцем компании «Ростов спорт менеджмент» (розничная торговля одеждой в специализированных магазинах), купившей в декабре 2018 года у Ростовской области 43 процента акций футбольного клуба за 22,4 млн рублей. Затем компания перешла к Яне Арутюнянц, вероятно, родственнице президента «Ростова». Также Рыбакова и Арутюнянца связывал интерес в строительном бизнесе.

Об опыте в управлении спортом нынешнего генменеджера ростовчан ничего не известно. Выводы о его работе делать преждевременно, он провел на своем посту менее года. В ноябре сообщалось, что область перестала оказывать клубу проддержку, и все финансовое бремя легло на бизнесменов. Команде предрекали распродажу ведущих игроков, но руководителям удалось этого избежать. В нынешнем сезоне «Ростов» идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов и в случае успеха может решить все финансовые трудности.

ЦСКА

Роман БАБАЕВ, 42 года

В должности гендиректора – с 2007 года (в клубе с 1999-го)

Юрист по образованию (с отличием окончил МГУ), Бабаев пришел в ЦСКА еще до Евгения Гинера. В 21-летнем возрасте он занял должность юристконсульта, а уже спустя два года стал руководителем юротдела. К 2007 году дорос до поста генерального директора, сыграл большую роль в строительстве «ВЭБ Арены». Очень авторитетный спортивный функционер – входит в комитет по лицензированию УЕФА и комитет по статусу игроков РФС.

Достижения армейцев за эти 13 лет перечислять не будем. Отметим лишь, что в 2010-х командной руководили всего два главных тренера (Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко), и несмотря на ухудшение экономической ситуации, армейскому менеджменту удалось за короткий срок при относительно небольших вложениях практически полностью обновить состав, сделав ставку на молодежь. Да еще и удержаться среди лидеров РПЛ.

«ДИНАМО»

Юрий БЕЛКИН, 57 лет

В должности гендиректора – с апреля 2019 года (в клубе с 2011-го)

На сайте клуба сказано только о работе Белкина в «Динамо». С 2011 года он был советником президента и гендиректора, вице-президентом, генеральным директором академии, советником генерального директора по связям с ВТБ и вот в 2019 году сам получил заветную должность.

Официальной информации о работе до этого нет. Согласно данным infopressa.com, с 1976-го по 1991 год Белкин работал электриком, радистом-звукооператором, техником, артистом-инструменталистом, осветителем, грузчиком в гостинице «Интурист» и техником-радистом. Следующие 10 лет – пробел в биографии, а с 2001-го по 2011 год он возглавлял ООО «Агентство-Инфинити» с сомнительной репутацией.

СМИ также связывали его с компанией Golden Toys LLC, требовавшей с клуба 6 млн евро за трансфер Константина Рауша и причастной к ряду других трансферов.

Еще в 2016 году Роман Орещук, проработавший в клубе спортивным директором с июня по сентябрь того года, поведал о конфликте с Белкиным, завершившемся отставкой Орещука. «Он объявил себя моим лучшим другом и сказал: «Советуйся со мной. Кого надо — уберу. Все что надо — сделаю. Исполнительный директор Сысоев — никто, главный тренер Силкин — никто. Я тут все решаю, решай все вопросы через меня… Случился конфликт, и он в открытую стал плавить меня, прибивать… Когда гендиректором стал Евгений Мурарьев, а не Белкин, я даже 100 капель выпил и перекрестился, выдохнул! Иначе бы все, что мы сделали за три месяца, пошло коту под хвост. Этот человек, кроме вреда, ничего не приносит. Он везде, он лицо «Динамо», одна проблема — ничего не делает», - рассказывал ранее Орещук.

А в 2019-м тот же Орещук ненадолго вернулся в клуб как раз при… гендиректоре Белкине. Летом команда провела широкомасштабную, но нелогичную трансферную кампанию. Орещук ушел, а через несколько месяцев та же участь постигла и главного тренера Дмитрия Хохлова. Лишь при Кирилле Новикове дела пошли на лад. Зимой бело-голубые усиливались уже точечно, приобретя двух перспективных россиян – Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко. Также появился спортивный директор Желько Бувач – бывший многолетний ассистент Юргена Клоппа.

«АРСЕНАЛ»

Дмитрий БАЛАШОВ, 51 год

В должности гендиректора – с октября 2016 года

Редкий случай. Практически профессиональный управленец с непосредственным опытом работы на аналогичной должности в другом футбольном клубе. Балашов начинал играть в «Химках», а после завершения игровой карьеры остался в клубе и дорос до должности генерального директора. Был начальником команды в «Динамо» и «Локомотиве», генеральным менеджером итальянской «Венеции», директором оргкомитета «Анжи».

В Тулу приехал в октябре 2016-го, после повторого выхода клуба из ФНЛ. В тот сезон «Арсенал» не без труда сохранил прописку в РПЛ, но в следующие годы стал стабильно держаться в середине турнирной таблицы, а прошлым летом даже дебютировал в еврокубках. Не имея больших бюджетов, туляки активно искали свободных агентов и эффективно использовали арендованных. Так в команду попадали будущий герой ЧМ-2018 Артем Дзюба, а также Иван Новосельцев, Сергей Ткачев, Лука Джорджевич, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и Даниил Лесовой. Многие из них впоследствии пошли на повышение.

Балашов пришел в команду одновременно с руководителем клуба Гурамом Аджоевым, еще одним футбольным человеком, имевшим за плечами профессиональную карьеру игрока и двухлетний опыт работы спортивным директором «Динамо».

«СПАРТАК»

Томас ЦОРН, 33 года

В должности гендиректора – с мая 2019 года

В 23 года получил лицензию футбольного агента (вел трансфер Павла Погребняка), работал в агентской компании GIRRus, затем создал свою – TZS (среди его клиентов были Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев). Занимался организацией зарубежных сборов «Спартака» и национальной команды России. СМИ называют его… сыном президента РПЛ Сергея Прядкина (хотя официального подтверждения этому нет).

Оказавшись в «Спартаке», Цорн начал масштабную кадровую чистку, заменив большинство возрастных футболистов молодыми, привел на должность главного тренера Доменико Тедеско вместо провалившего старт сезона Олега Кононова. Сейчас «Спартак» - одна из самых молодых команд лиги (средний возраст 25,1 года), но занимает в турнирной таблице лишь восьмую строчку.

«УФА»

Шамиль ГАЗИЗОВ, 51 год

В должности гендиректора – с июля 2012 года

Сегодняшняя «Уфа» - пример одного из самых рационально выстроенных клубов России. Ее отличают грамотная работа на трансферном рынке (одна продажа в «Ман Сити» Александра Зинченко чего стоит) и умелый выбор тренеров (Семак ушел в «Зенит», Гончаренко – в ЦСКА). При этом уфимцы не забывают о бренде. В общем, это полноценный бизнес-проект. Неудивительно, что именно «Уфой», судя по всему, интересуются готовые войти в Восточную Европу Red Bull и City Football Group.

Однако трудовой путь одного из лучших спортивных функционеров страны – тайна, покрытая мраком. Известно лишь, что до «Уфы» Газизов работал в мини-футбольном клубе «Динамо-Тималь». Также он занимает пост председателя башкирской федерации футбола.

Газизов пришел в «Уфу» спустя три года после ее основания, когда клуб дебютировал в ФНЛ. А уже через два сезона состоялся первый матч в премьер-лиге, еще через несколько лет – попадание в Лигу Европы, где команда остановилась в шаге от группового этапа (всему виной обидное поражение от «Рейнджерс»).

«Мы изначально понимали, что нам надо показывать какой-нибудь экономический эффект, чтобы крепко встать на ноги. Пришли к выводу, что нужно грамотно продавать игроков и поставить это на поток. Это бьет по результату, зато обеспечило клубу авторитет. Мы всегда можем заполучить игрока за меньшие деньги и за худшие условия. Сейчас видим, что основа нынешней молодежной сборной прошла через нас», – делился Газизов результатами своей работы.

«УРАЛ»

Григорий ИВАНОВ, 59 лет

В должности президента – с марта 2003 года





Фантастически преданный футболу человек. Иванов в 1992 году был идейным вдохновителем и создателем мини-футбольного клуба «ВИЗ» («ВИЗ-Синара», сейчас просто «Синара»). На протяжении четырех лет сам выступал за команду, потом перешел на должность президента, которую занимает по сей день. За эти годы екатеринбургский клуб выиграл два чемпионата России, Кубок России и Кубок УЕФА.

В 2001-м Иванов стал руководителем свердловской федерации футбола (а в 2011-м еще и вице-президентом Ассоциации мини-футбола России). Спустя еще два года занял пост президента «Урала». В клубе нет должности генерального директора, все вопросы решает Иванов. Он настолько глубоко погружен в дела команды, что какое-то время даже занимал должность начальника, а на домашних матчах всегда сидит на скамейке запасных неподалеку от главного тренера. При этом в дела тренерского штаба никогда не вмешивается.

Иванов, как уроженец Свердловской области, очень плотно ассоциирует себя с Екатеринбургом и даже рассказывал, что после поражений ему стыдно ходить по городу. В области он очень известный человек, знаком со всеми влиятельными людьми, вплоть до криминальных авторитетов, которые в 1990-е «спасали наш футбол, отдавали свои деньги». Благодаря своему президенту «Урал» стал одним из крепких середняков РПЛ, получил новый крытый манеж и дважды доходил до финала Кубка России.

«ТАМБОВ»

Георгий ЯРЦЕВ, 72 года

В должности вице-президента – с 2018 года (в клубе с 2016-го)

Должность генерального директора клуба занимает Ольга Коновалова, 10 лет отработавшая главным бухгалтером «Томи». Она сменила на этому посту Георгия Ярцева, получившего должность вице-президента. Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков объяснял эту перестановку желанием избавить Ярцева от «бумажной волокиты», чтобы он мог сконцентрироваться на более серьезных вещах.

Ярцев в представлении не нуждается. Он становился чемпионом в составе «Спартака» и в качестве игрока, и в качестве главного тренера, долгие годы помогал Олегу Романцеву, выступал за сборную СССР и выводил сборную России на Евро-2004. В «Тамбов» он пришел через три года после основания клуба, который тогда дебютировал в ФНЛ, и помог команде за три сезона выйти в премьер-лигу. Тамбовчане здорово проявили себя в РПЛ-2019/20 и по итогам 22 туров идут на 11-м месте. Правда, непонятная ситуация с домашним стадионом («Тамбов» играл сначала в Саранске, затем в Нижнем Новгороде) ставит вопрос о получении лицензии для участия в элитном дивизионе в следующем сезоне.

«СОЧИ»

Дмитрий РУБАШКО, 49 лет

В должности генменеджера – с июля 2018 года

Бизнесмен. Учредитель и владелец ООО «Балтик Марин Групп» (торговля и обслуживание авто- и водного транспорта), базирующегося в Санкт-Петербурге. Напомним, что сочинцы до 2018 года назывались «Динамо» и представляли город на Неве.

При Рубашко «Сочи» вышел в РПЛ, а зимой арендовал Александра Кокорина (тут, правда, большую роль сыграли бизнес-связи владельца клуба Бориса Ротенберга) и чемпиона мира Адиля Рами (который со скандалом уже покинул команду), а еще раньше - одного из самых интересных тренеров РПЛ Владимира Федотова. В нынешнем сезоне «барсы» долго шли на последнем месте, но сумели выбраться из подвала. По подбору игроков (опять спасибо Ротенбергу и его связям с «Зенитом») им вполне по силам бороться за место в верхней половине турнирной таблицы.

«ОРЕНБУРГ»

Игорь ДЕГТЯРЕВ, 43 года

В должности генменеджера – с июля 2013 года (в клубе с 2007-го)

Половина жизни Дегтярева связана с «Оренбургом». В 11-летнем возрасте он оказался в футбольной школе «Газовика» (так тогда назывался клуб), выпустился из нее, отыграл за первую команду четыре сезона, после чего на 11 лет уехал в КАМАЗ и «Факел». Но завершил карьеру в родном клубе, затем был директором местной ДЮСШ, а в течение последних семи лет занимает должность гендиректора.

При нем оренбуржцы быстро стали одними из лидеров ФНЛ и дважды выигрывали этот турнир. Удержаться в РПЛ, правда, удалось лишь со второй попытки. Зато в Оренбурге раскрылись талант тренера Федотова и голевое чутье форварда Джордже Деспотовича.

К сожалению, в последнее время вокруг клуба происходят какие-то сомнительные изменения. Зимой в «Сочи» ушел Федотов, а в мае в течение трех дней друг за другом команду покинули президент Владимир Кияев, новый главный тренер Константин Емельянов и лучший бомбардир Деспотович. Учитывая, что от зоны вылета «Оренбург» отделяет всего одно очко, выглядит все это настораживающе.

«РУБИН»

Рустем САЙМАНОВ, 57 лет

В должности генменеджера – с апреля 2018 года

У Сайманова очень насыщенная биография. В клуб он пришел в 2006 году, а через год стал спортивным директором. Большинство трансферных успехов (приобретения Кристиана Ансальди, Сергея Семака, Гекдениза Карадениза, Сергея Реброва, Саво Милошевича и многих других) того времени связывают именно с его фигурой. Экс-президент «Рубина» Радик Шаймиев называл его «спортивным директором от бога».

Вместе с тем в мае 2008 года Сайманов был задержан по подозрению в причастности к серии убийств, датируемых 1996 годом, а в августе 2010 года признан виновным и приговорен к шести годам заключения. До «Рубина» работал в различных спортивных и бизнес-структурах Татарстана.

В 2018 году вернулся в «Рубин», летом прошлого года разгрузил зарплатную ведомость, отпустил легендарного для Казани тренера Курбана Бердыева и доверил команду Роману Шаронову. А зимой вновь перезагрузил проект, заманив в столицу Татарстана Леонида Слуцкого, под которого ожидаются серьезные инвестиции. Правда, сейчас главная задача «Рубина» - сохранить прописку в РПЛ.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Виталий ШАШКОВ, 59 лет

В должности генменеджера – с июня 2014 года (в клубе с 2005-го)

Уникальный для российского футбола человек. Шашков – и футболист, и бизнесмен. В 1980-е был вратарем различных малоизвестных клубов из России, Казахстана и Узбекистана, затем работал тренером, в том числе 12 лет в женском ЦСК ВВС (четырехкратный чемпион России). После ухода из армейского клуба перебрался в «КС», где через девять лет занял пост гендиректора.

Согласно данным rusprofile.ru, Шашков - соучредитель двух компаний: ООО «Троя» (занимается всем – от строительства до розничной торговли) и ООО «Транс-Тандем», ликвидированного в 2017 году. При нем самарцы дважды поднимались в РПЛ из ФНЛ, но в высшем свете большого успеха не достигли – лишь раз финишировали выше 13-го места (зоны переходных матчей). Было это еще при Франке Веркаутерене в 2016 году.

«АХМАТ»

Магомед ДАУДОВ, 40 лет

В должности президента – с ноября 2011 года (в клубе с 2004-го)

В грозненском клубе должность генерального директора занимает министр Чеченской Республики и спецпредставитель главы Чечни в Москве Ахмед Айдамиров, но куда чаще клубные дела в СМИ обсуждает его патрон – президент «Ахмата» Даудов.

У Даудова впечатляющая биография. Согласно клубному сайту, он имеет три высших образования (из них два – юридические), долгие годы проработал в правоохранительных органах. Еще в 2004 году он занял пост вице-президента клуба, будучи в то время «командиром роты №2 патрульно-постовой службы милиции при МВД Чеченской Республики». До 2010-го продвигался по службе по линии МВД, затем начал строить карьеру политика – сначала стал первым заместителем председателя регионального правительства, затем возглавил администрацию главы и правительство республики, в 2016-м стал председателем местного заксобрания. Герой России, обладатель двух Орденов Мужества и множества других наград.

На футбольном поприще итогом его работы стал статус «Ахмата» как крепкого середняка РПЛ. Если до него команда зачастую занимала 11-13 - е места, то с приходом Даудова закрепилась в середине таблицы, а в 2017-м забралась даже на шестую строчку. Именно он приглашал в Грозный Рашида Рахимова, Олега Кононова, Михаила Галактионова и Игоря Шалимова. Не побоялся взять опального полузащитника Дениса Глушакова.

В нынешнем сезоне грозненцы идут на последней строчке, но, подбору футболистов, занимают не свое место.