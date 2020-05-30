Сергей Юран: 1 июня встречаемся с двумя инвесторами, которые хотят видеть «Химки» в РПЛ, а не в ФНЛ - Советский спорт
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30 мая 2020 13:25ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Юран: 1 июня встречаемся с двумя инвесторами, которые хотят видеть «Химки» в РПЛ, а не в ФНЛ

Главный тренер химчан рассказал «Советскому спорту» о текущей ситуации вокруг подмосковного футбольного клуба, который ищет средства для выступления в премьер-лиге-2020/21.

- Май заканчивается, а ранее говорилось, что клуб должен найти инвесторов до конца месяца. Переговоры состоялись?

- Были предварительные встречи. А в понедельник, 1 июня, состоится основной раунд переговоров с двумя потенциальными инвесторами. Пока не буду говорить, кто это. Могу сказать только, что есть положительная динамика. На следующей неделе все должно решиться окончательно.

- Министр спорта Московской области Роман Терюшков недавно заявил, что инвесторы якобы готовы прийти в «Химки» только под ФНЛ. Как вы к этому относитесь?

- Я ничего не знаю о таких инвесторах. Сейчас речь идет именно о средствах под выступление в премьер-лиге. Может, параллельно министр спорта еще с кем-то разговаривал. Сейчас в тему многие включились. Но в клубе ищут средства для того, чтобы пройти лицензирование для РПЛ-2020/21. И инвесторам, с которыми будет встреча на следующей неделе, интересна только премьер-лига, куда клуб попал по спортивному принципу. Я и генеральный директор делаем максимум возможного, чтобы болельщикам и городу Химки подарить РПЛ.

- Тренировки у «Химок» уже начались? Тесты на COVID-19 сдали?

- Тренировки тоже начнутся со следующего понедельника. Ребятам уже было объявлено, чтобы они сделали первые тесты по месту жительства. А когда соберемся, проведем повторное тестирование на антитела среди футболистов и всех, кто имеет отношение к команде. Планируем, что к концу следующей недели все иногородние вернутся в Химки. Предварительное разрешение на тренировки получено. Мы сейчас ждем еще одну бумагу – в понедельник в клуб должны прислать пояснения, какие требования мы должны выполнять. Получается, полноценно мы приступаем к тренировкам с 8 июня.

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Сергей Юран: 1 июня встречаемся с двумя инвесторами, которые хотят видеть «Химки» в РПЛ, а не в ФНЛ Главный тренер химчан рассказал «Советскому спорту» о текущей ситуации вокруг подмосковного футбольного клуба, который ищет средства для выступления в премьер-лиге-2020/21. 30.05.2020 13:25 Футбол Григорьевская Юлия
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