«Бавария» мчится к своему вечному рекорду 1972 года. И угрожает «Ювентусу» - Советский спорт
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31 мая 2020 10:49ФутболСергеев Иван

«Бавария» мчится к своему вечному рекорду 1972 года. И угрожает «Ювентусу»

Разгромом «Фортуны» мюнхенцы подтвердили свои намерения сделать собственное чемпионство-2020 особенным.

То, что «Баварию» уже никто не догонит, очевидно всем. Отрыв от второго места увеличился до 10 очков. И хотя дортмундская «Боруссия» имеет матч в запасе, отыграть такую фору за пять оставшихся туров нереально. Свой шанс реанимировать золотую гонку команда Люсьена Фавра упустила в середине недели, когда уступила лидеру на своем поле - 0:1.

У «Баварии» же впереди - штурм всевозможных рекордов. Титул-2020 станет для подопечных Ханса-Дитера Флика восьмым подряд. Для Германии и серия из семи чемпионств уже была рекордной. Но есть ведь заочное оревнование с другими топ-чемпионатами. А там пока лидирует «Ювентус», который безраздельно властвует в итальянской серии А с 2012 года. Если туринцы не возьмут скудетто этим летом, то «Бавария» не только догонит «Юве», но в следующем сезоне сможет стать абсолютной рекордсменкой большой футбольной Европы на долгие годы.

Рекордные серии чемпионств в топ-лигах

8: «Ювентус» (2011/12 - 2018/19, может быть улучшена)

7: «Бавария» (2012/13 - 2018/19, может быть улучшена)

7: «Лион» (2001/02 - 2007/08)

5: «Реал» (1960/61 - 1964/65 и 1985/86 - 1989/90)

3: «Хаддерсфилд» (1923/24 - 1925/26), «Арсенал» (1932/33 - 1934/35), «Ливерпуль» (1981/82 - 1983/84), «МЮ» (1998/99 - 2000/01, 2006/07 - 2008/09)

Команда Флика не просто доминирует, она еще и демонстрирует фантастическую результативность: 86 голов в 29 турах. В сезоне-1973/74 «Бавария» за такой же отрезок отличилась 84 раза. А высшее достижение по итогам всего чемпионата мюнхенцы установили в 1972 году. Тот 101 гол казался вечным рекордом бундеслиги. Но теперь и этот бастион может пасть. Впереди у «Баварии» домашние матчи с менхенгладбахской «Боруссией» и «Фрайбургом» и гостевые - с «Байером», «Вердером» и «Вольфсбургом». Чтобы побить рекорд-1972, надо забить в этих играх 16 мячей. В среднем - по 3,2 за игру, а сейчас средняя результативность команды составляет 3 гола. То есть, все очень близко.

К тому же, на командный результат будут с особым рвением работать два лидера «Баварии» - Томас Мюллер и Роберт Левандовски. Немецкий полузащитник в субботнем матче с «Фортуной» (5:0) отметился 18-й в сезоне голевой передачей. Мюллеру нужны еще три паса, чтобы превзойти рекордное достижение Кевина де Брюйне (в сезоне-2014/15 за «Вольфсбург»). Ну а польский форвард стремится как можно дальше убежать от Чиро Иммобиле в гонке за «Золотой бутсой»- призу лучшему бомбардиру европейских национальных первенств-2019/20.

У нападающего «Лацио» - 27 голов за 12 туров до конца чемпионата Италии, который возобновится в июне. У Левандовски стало 29 голов при пяти матчах в запасе. В общем, поляку нельзя расслабляться, чтобы забрать приз, который он давно уже заслужил. Кстати, с учетом всех турниров Роберт наколотил в этом сезоне уже 43 мяча. Это повторение его персонального рекорда-2016/17. Отметку «40+» он преодолевает пятый год подряд. И, надо сказать, Левандовски получает сейчас истинное наслаждение от игры - своей собственной и всей команды. Посмотрите, какими эстетскими получились его голы в ворота «Фортуны».

Лидеры зачета «Золотой бутсы»-2019/20

золотаябутса

Кроме того, Левандовски теперь имеет забитые мячи в ворота всех команд, участвующих в нынешнем сезоне бундеслиги. В том числе и... «Баварии», которую поляк огорчал в бытность игроком Дортмунда. Вот как эти голы (в рамках бундеслиги) распределяются:

20 голов: в ворота «Вольфсбурга»

19 голов: в ворота «Аугсбурга»

17 голов: в ворота «Шальке»

16 голов: в ворота «Майнца», «Вердера» и «Боруссии» Д

15 голов: в ворота «Фрайбурга»

12 голов: в ворота «Кельна»

10 голов: в ворота «Хоффенхайма»

8 голов: в ворота «Герты»

7 голов: в ворота «Айнтрахта»

6 голов: в ворота «Падерборна»

5 голов: в ворота «Лейпцига»

4 гола: в ворота «Боруссии» М

3 гола: в ворота «Байера»

2 гола: в ворота «Фортуны» и «Униона»

1 гол: в ворота «Баварии»

бундеслига

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