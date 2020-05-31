Киев опустили на четвертое место. Как на Украине вернулся футбол - Советский спорт
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31 мая 2020 19:46ФутболЗибрак Артем

Киев опустили на четвертое место. Как на Украине вернулся футбол

Чемпионат Украины-2019/20 возобновился главным противостоянием страны: «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Чемпионат Украины был приостановлен после 15 марта, когда состоялись первые туры этапов за чемпионство и за право остаться в УПЛ. Как известно, с сезона-2016/17 местная премьер-лига сокращена с 14 команд до 12 и проводится в два захода: после двухкруговой регулярки участники делятся на шестерки, внутри которых проводят еще 10 туров.

Нынешний розыгрыш отличается тем, что прямой вылет... не запланирован. Последняя команда УПЛ-2019/20 проведет два стыковых матча с третьей командой подэлитного дивизиона. Таким образом, уже в УПЛ-2020/21 снова выступят 14 клубов.

...Еще 12 марта исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение до 3 апреля проводить матчи без зрителей, а спустя неделю турнир встал на паузу. Формально этого потребовало правительство, но, по сути, украинцы прислушались к рекомендациям УЕФА и оттолкнулись от европейского опыта.

Поначалу критической датой рестарта считалось 15 мая. Многие полагали, что если турнир не удастся возобновить до середины месяца, итоговые места распределят по промежуточной таблице. Больше других от этого выиграла бы «Заря», в последний момент сместившая киевское «Динамо» со второй строчки по дополнительным показателям (прямо как в России «Локомотив», опередивший «Краснодар»). Но не тут-то было.

РЕСТАРТ ПОД УГРОЗОЙ

Полтора месяца футбольные функционеры Украины пребывали в неведении о том, чем закончится эта история. При этом эпидемиологическая картина выглядела далеко не так страшно, как в Италии или Испании. Количество зараженных даже на пике увеличивалось менее, чем на тысячу, а среднее прибавление составляло около 300 - 500 человек в день. Поэтому 3 мая гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин осторожно заговорил о том, что команды смогут вернуться к тренировкам 12-го числа, а чемпионат возобновится в предпоследний день месяца. Немалую роль сыграла немецкая бундеслига, поделившаяся с украинскими коллегами разработанным протоколом безопасности.

Спустя 11 дней УПЛ подтвердила решение возобновить сезон в конце мая и завершить к 19 июля. Матчи, естественно, будут проводиться без зрителей. Во всяком случае, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, до начала июля. Впоследствии ограничения могут быть смягчены.

В прошлую пятницу, 22 мая, журналисты Лев Галушко и Олег Ящук спрогнозировали два переноса: рестарта чемпионата на неделю из-за того, что не все команды успевают провести тесты на коронавирус, и матча «Шахтера» с «Динамо» в Киев на НКС «Олимпийский». Однако сбылась только вторая часть предсказания. Главное дерби страны действительно прошло в столице Украины.

Интересно, что разрешение местного Минздрава было получено только во вторник, 26 мая. А один матч пришлось отложить. В «Карпатах» (занимают последнее место) обнаружили нескольких инфицированных среди игроков и сотрудников клуба.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ «ШАХТЕРА»

Первым после паузы стал матч, в котором аутсайдер чемпионской пульки «Колос» на своем поле проиграл «Десне» (0:2). Затем «Заря» уступила в гостях «Александрии» (0:1) и до предела обострила борьбу за Лигу чемпионов. К моменту стартового свистка в «Олимпийском» киевские динамовцы делили вторую строчку не только с луганчанами, но с и «Десной», опережая конкурентов по доппоказателям. Да и александрийцы оказались совсем близко – в трех очках от конкурентов. Эти четыре команды и разыграют путевку в ЛЧ и два билета в Лигу Европы.

«Горняки» же могут сконцентрироваться на подготовке к возобновлению ЛЕ-2019/20, где предположительно в начале августа их ждет ответная игра 1/8 финала с «Вольфсбургом». В гостях они победили «волков» со счетом 2:1, при том что Виктор Коваленко не реализовал 11-метровый.

В чемпионате же у «Шахтера» было 13 очков преимущества. И это при том, что в первой половине марта команда потерпела два поражения. Запас прочности у клуба Рината Ахметова действительно огромный. Даже несмотря на то, что главный украинский миллиардер потерял с 2013 года около 80 процентов своего состояния (оно сократилось с 22,4 млрд долларов до 4,35 млрд).

А вот киевлене после ухода Сергея Реброва пребывают в кризисе – не только игровом, но и кадровом. Качество футбола «Динамо» частенько угнетает. В весенних матчах бело-голубые слабо продвигали мяч в финальную треть, разрозенно прессинговали и регулярно пропускали контратаки.

ДВЕ ОШИБКИ ПОПОВА

В условиях карантинных тренировок вылечить динамовские болезни было нереально, поэтому киевляне отказались от агрессивной борьбы за инициативу, предоставив мяч «Шахтеру». Тем более, что они лишились из-за травмы самого интересного игрока атаки Виктора Цыганкова. Впрочем, и на «горняках» пауза сказалась не лучшим образом. В результате, команды действовали недостаточно интенсивно и слаженно, допускали много брака и редко создавали опасные моменты. Показательно, что к 35-й минуте они нанесли на двоих всего три удара (из них два в створ).

Символично, что оба засчитанных мяча в первом тайме были забиты, когда защитники уже подустали. На 39-й минуте Виталий Буяльский, притаившись на линии офсайда, на рывке успел к подаче самого активного у хозяев (номинальных гостей) Георгия Цитаишвили и в падении красиво отправил мяч в угол. А спустя минуту киевляне в полном составе «наслаждались» стеночкой Жуниора Мораеса и Марлоса и ударом последнего. Мяч проскочил между ног главного неудачника первых 45 минут Дениса Попова и юркнул в дальний угол.

Ранее Попов уже сделал результативное действие. В середине тайма защитник рукой зацепил в чужой штрафной Тараса Степаненко, из-за чего арбитр Екатерина Монзуль отменила красивый гол после удара с лета Сергея Сидорчука. Если бы не VAR (в главном матче Украины он был использован впервые), вряд ли судейская бригада обратила внимание на тот эпизод, но просмотр видеоповтора сделал свое дело.

БРАЗИЛЬЦЫ ДОЖАЛИ «ДИНАМО»

После перерыва преимущество »Шахтера» стало еще большим и закономерно привело ко второму голу. Вновь защитники оказались лишь сторонними зрителями в эпизоде, когда Мораес принял мяч в центре штрафной спиной к воротам и оставил его Марлосу, а тот сильным ударом в ближний угол вывел команду вперед.

Динамовцы были вынуждены идти вперед и получили контратаку. Исмаили перехватил мяч в середине поля и вместе с Маркосом Антонио убежал к воротам Георгия Бущана. Бразильцы вдвоем оставили в дураках всю оборону гостей, и вышедший на замену Антонио со второй попытки отправил мяч в сетку.

После этого Марлос и Мораес с чувством выполненного долга отправились на отдых, а вместо них вышли еще двое бразильцев Тете и Фернандо. Всего в «горняков» в заявке оказалось девять «кудесников мяча» (включая выступающего за сборную Украины Мораеса), и все они приняли участие в игре. Образиливание «Шахтера» столь масштабно, что даже Евгений Коноплянка вышел только на замену. Для сравнения, киевляне задействовали всего троих иностранных игроков. Впрочем, результата им это не принесло.

Что ж, игроки «Шахтера» готовятся принимать поздравления с очередным чемпионским титулом, тогда как динамовцы обрекают себя на тяжелую борьбу за вторую строчку. Сейчас они уже четвертые. И могут вообще пролететь мимо еврокубков.

«Шахтер» – «Динамо» – 3:1 (1:1)

Голы: Буяльский, 38 – 0:1. Марлос, 39 – 1:1. Марлос, 67 – 2:1. Антонио, 74.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик (Соломон, 85), Марлос (Фенрандо, 76), Коваленко (Антонио, 53), Тайсон (Коноплянка, 85), Мораес (Тете, 76).

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Цитаишвили (Де Ла Пена, 76), Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский (Дуэлунн, 89), Русин (Караваев, 76).

31 мая. Киев. НСК «Олимпийский».

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