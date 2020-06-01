У немцев снова в почете расизм? Какой справедливости требуют футболисты для Джорджа Флойда

JUSTICE FOR GEORGE

Сразу на нескольких матчах бундеслиги игроки демонстрировали лозунг Justice for George - «Правосудие для Джорджа». Майку с этими словами после своих голов в ворота «Падерборна» показали на камеру (зрителей-то на трибунах не было) полузащитники дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими. С повязкой такого же содержания вышел на матч против «Вердера» хавбек «Шальке» Уэстон Маккенни. А нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отметил свой гол «Униону» вставанием на колено, повторив придуманный игроком в американский футбол Колином Каперником ритуал, которым в 2016 - 2017 годах спортсмены заокеанских профессиональных лиг протестовали против притеснения национальных меньшинств в Штатах.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k — 🇩🇪Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport🇩🇪 (@btsportfootball) May 31, 2020

Все, конечно, знают о трагедии, послужившей поводом для народного возмущения за океаном. 25 мая в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовен на глазах у прохожих, которые снимали происходящее на свои телефоны, придавил коленом к земле афроамериканца Джорджа Флойда за то, что тот расплатился в супермаркете фальшивой 20-долларовой купюрой. В таком положении 46-летний задержанный пробыл около семи минут, после чего потерял сознание, был доставлен в больницу и умер.

В ответ на произвол в Миннеаполисе начались погромы, которые продолжаются до сих пор. Возмущение случившимся выразили многие известные спортсмены, начиная от звезды НБА Леброна Джеймса и заканчивая выросшей в США японской теннисисткой гаитянского происхождения Наоми Осакой, лично присоединившейся к участникам уличных демонстраций. В соцсетях то и дело появляются новые посты Justice for George. Эти слова, среди прочих, опубликовал звездный футболист «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

КАК В «ТРЕХ БИЛБОРДАХ»

...Итак, люди негодуют. И, пожалуй, имеют право. Многие наверняка смотрели фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». Там очередной раз (были и другие примеры, просто этот - пожалуй, самый свежий и убедительный) демонстрируются ужасы, которые творит американская полиция. Видимо, создатели картины ничего не придумали, а представили ситуацию в США такой, какая она есть. И, кстати, тоже спалили полицейский участок, невольно подав «пример» тем, кто сейчас сражается с нацгвардией в Миннеаполисе.

Однако очевидно и другое. Нынешний протест против убийства Джорджа Флойда стремительно перерос в политическую акцию, в очередной виток традиционной для США борьбы «цветных с белыми», которую сейчас оседлали различные силы левацкого и откровенно шовинистического толка. Между тем, в «Трех билбордах» показано, что на месте замученного афроамериканца вполне мог оказаться и белый. Потому что проблема - не во Флойдах, а в Шовенах, пользующихся огромными привилегиями для американской полиции, куда зачастую идут неадекватные люди, настоящие отморозки, желающие безнаказанно орудовать кулаками и пистолетом.

ЧЕГО ЖДЕТ БУНДЕСЛИГА?

Так какой справедливости требуют демонстранты Минеаполиса? Шовен арестован и предстанет перед судом. Его ждет срок от 35 лет. И можете не сомневаться: полицейский-садист их получит. Однако люди продолжают громить витрины и сжигать автомобили под лозунгом «Правосудие для Джорджа». Среди демонстрантов преобладают темнокожие. Как и среди звезд мирового спорта, выражающих свой протест в соцсетях. Но увидели бы мы что-нибудь подобное, если бы Шовен задушил белого? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Поэтому происходящее сейчас - это самая настоящая националистическая акция, можно сказать, «расизм наоборот», который вполне может вылиться даже в гражданскую войну.

То, что солидарность с протестующими уже выразила НХЛ, нас, по большому счету, волновать не должно. В конце концов, это внутренние дела США. А вот демонстрация, по сути, политического лозунга в европейском футболе вызывает недоумение. Да, ФИФА убрала из своего твиттера фото Санчо в майке, призывающей к «правосудию». Да, игроку показали желтую карточку за затяжку игры. Но где реакция руководства бундеслиги, где жесткие санкции? Все мы привыкли к тому, как строго (со штрафами и дисквалификациями) карают в футболе игроков и команды за любые намеки на политику или расовую нетерпимость. Это основной постулат, на котором держится УЕФА. Так чего ждет Германия? Чтобы вслед за призывами Санчо, Маккенни и компании эмигранты высыпали на улицы немецких городов?..

А ведь по нынешним временам даже абсолютно мирная демонстрация представляет реальную угрозу для жизни тысяч людей. Коронавирус пока не побежден. Социальное дистанцирование обязательно. И закрывая глаза на политический протест игроков бундеслиги, Германия рискует взорвать новую биологическую бомбу.