У немцев снова в почете расизм? Какой справедливости требуют футболисты для Джорджа Флойда

JUSTICE FOR GEORGE

Сразу на нескольких матчах бундеслиги игроки демонстрировали лозунг Justice for George - «Правосудие для Джорджа». Майку с этими словами после своих голов в ворота «Падерборна» показали на камеру (зрителей-то на трибунах не было) полузащитники дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими. С повязкой такого же содержания вышел на матч против «Вердера» хавбек «Шальке» Уэстон Маккенни. А нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам отметил свой гол «Униону» вставанием на колено, повторив придуманный игроком в американский футбол Колином Каперником ритуал, которым в 2016 - 2017 годах спортсмены заокеанских профессиональных лиг протестовали против притеснения национальных меньшинств в Штатах.

Marcus Thuram takes the knee after scoring for Gladbach. pic.twitter.com/LixlyU6e1k