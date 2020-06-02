Советский Уткин, который легко уделал бы любую глыбу ютуба. 23 года с нами нет Озерова - Советский спорт
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02 июня 2020 10:00ФутболНиколаев Ярослав

Советский Уткин, который легко уделал бы любую глыбу ютуба. 23 года с нами нет Озерова

2 июня 1997 года не стало прославленного спортивного комментатора Николая Озерова. Вспомним маэстро.

Он был больше, чем все остальные советские комментаторы. Он не вмещался в отведенные ему рамки. Николай Озеров, по сути, мог и позволить себе больше, чем любой другой комментатор. «Гол? … – штанга!» Никто уже и не знает, произносилась в эфире эта крылатая фраза или же это фейк, но ведь массовое сознание относит ее к образу Озерова, к его личности, не правда ли?..

И многие с детства помнят, как именно Озеров произносил: «Нет, нам такой хоккей не нужен!» Кто в СССР мог позволить себе еще такие вольности? Ровно никто. Остальные комментировали «мяч налево – мяч направо». А он словно парил над площадкой. Люди постарше вспомнят, как на ленинградском телеканале Набутов-старший тоже мог позволить себе произнести: мол, мы уходим на перерыв, и я отдохну – сегодня в буфете ленинградского стадиона прекрасное пиво. Но это были очень локальные шалости. А Озеров... Как бы мы сейчас сказали, на федеральном уровне такой был один.

Среди коллег он был как Василий Уткин в 90-е – 2000-е годы в своем журналистском окружении. Возвышался горой. Тоже позволял себе что-то немножечко революционное. Только время в ту эпоху тянулось куда медленнее, поэтому Николай Николаевич не пережил таких же взлетов и падений, как сегодняшние его апологеты, да и революции были потише. Но внутренне он был оппозиционен, хотя и вступил в партию большевиков в 1947 году на волне подъема патриотизма после победы в Великой Отечественной. Отец был оперным певцом – вроде бы на службе у захвативших власть Советов. Но дед – священник. А прапрадед – и вовсе известный духовный композитор. В общем, генетически он не был слишком уж лоялен новым властям.

Спорт стал возможностью уйти от необходимости определяться. Озеров пробовал себя одновременно во многих ипостасях — боксе и баскетболе, волейболе и легкой атлетике, гандболе (вернее, ручном мяче, когда тогда его называли) и городках, лыжах и коньках. Самых больших успехов добился в теннисе, хотя впервые взял в руки ракетку в 9 - 10 лет. А еще Озеров был профессиональным актером, окончил ГИТИС, сыграл более 20 ролей во МХАТе, получил звание Народного артиста РСФСР...

Разносторонность Николая Николаевича поражала. Он был членом общества «Локомотив», но играл в футбол за спартаковский дубль (все ли спартаковские болельщики знают об этом?). Работу комментатором совмещал с выступлениями (да-да, в 1950-м он мог отбегать в субботу на поле за красно-белых, днем в воскресенье комментировать матч «Динамо» - ЦДКА, а вечером еще и в театре сыграть).

Эх, были бы в те годы разного рода ютубы-инстаграмы – уверены, и там бы Озеров отметился. Любую нынешнюю глыбу уделал бы в два счета.

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