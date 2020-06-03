«Барселона» сохранила Месси, Сауль выставил себя на продажу, «МЮ» залез в долги - Советский спорт
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03 июня 2020 09:20ФутболЗибрак Артем

«Барселона» сохранила Месси, Сауль выставил себя на продажу, «МЮ» залез в долги

Представляем очередную порцию новостей и слухов футбольного трансферного рынка.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»
Каталонцы, как известно, задумали кадровую революцию, но в нынешних условиях главное для них - сохранить Лионеля Месси, который мог покинуть команду бесплатно. Такая опция в контракте аргентинца действовала до 31 мая – и Лео ею не воспользовался. Переговоры о приобретении у «Ювентуса» Миралема Пьянича пока поставлены на паузу. Из Германии же «Барса» может вернуть уходивших в аренду в «Шальке» и «Баварию» Жана-Клера Тодибо и Тиаго Алькантару.

«РЕАЛ»
Главная сенсация последних дней: из-за кризиса и реконструкции стадиона мадридцы, скорее всего, откажутся от приобретений этим летом. И такой сценарий весьма вероятен. Платежная ведомость «Реала» перегружена высокооплачиваемыми звездами. При этом спихнуть даже тех, кто мало играет, не получается. Правда, Хамес Родригес уже одной ногой в «Атлетико». А в «Милан» оптом могут отправиться Эдер Милитао, Лукас Васкес и Лука Йович. Но все это пока в теории. До реализации далеко.

«АТЛЕТИКО»
Один из лидеров «матрасников» Сауль… сам анонсировал свой переход в другой клуб. Соответствующее сообщение должно появиться в его твиттере 3 мая примерно в 11.00 по московскому времени. Ждем.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»
Продолжает поступать противоречивая информация об интересе без пяти минут чемпионов Англии к форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру. Одни источники утверждают, что «Ливерпуль» отказался от покупки, пожалев 55 миллионов евро, другие, напротив, уверены: сделка вот-вот состоится. Сам игрок не скрывает своего желание перебраться на «Энфилд». А побороться за бомбардира готовы «Интер» и «Челси». Лондонцы даже подключили к переговорному процессу давнего друга Вернера Антонио Рюдигера.

«АРСЕНАЛ»
Красно-белых может покинуть защитник Давид Луис, прошлогодние траты на которого отбить не получилось (команда пролетела мимо Лиги чемпионов), а тут добавились еще и издержки, связанные с пандемией. Если форвард Александр Ляказетт перейдет в «Интер», то «Арсеналу» будет необходимо сохранить в своих рядах Пьера-Эмерика Обамеянга. Габонцу уже предложено новое соглашение до 2023 года с зарплатой 12 млн евро за сезон.

«МЮ»
«Красные дьяволы» воспользовались кредитной линией Bank of America, заняв 156 миллионов евро из 167 возможных. Эти деньги пойдут на приобретение новичков, но вряд ли летом будет потрачена вся сумма. Пока «МЮ» продлил аренду у «Шанхая» нападающего Одиона Игало до января 2021 года и начал прощупывать варианты приобретения 17-летнего полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги.

«ЧЕЛСИ»
Лондонцы продолжают переговоры с «Ювентусом» по трансферу Жоржиньо. В Турин может перебраться и Педро, у которого истекает контракт. Самому «Челси» интересен полузащитник «Брентфорда» и сборной Алжира Саид Бенрахма. Цена вопроса – 30-40 млн евро.

«МАН СИТИ»
Команда Пепа Гвардиолы планирует заменить уезжающего в «Баварию» Лероя Сане вингером «Байера» Леоном Бэйли, способным сыграть на обоих флангах. Этот трансфер обойдется «Сити» примерно в 45 миллионов.

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»
Неожиданно вновь поползли слухи об… уходе Криштиану Роналду. Но конкретика отсутствует. Усилиться «Юве» планирует полузащитником «Сассуоло» Жереми Богом (конкурент – «Наполи»), а также полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром.

«НАПОЛИ»
Неаполитанцы не хотят продавать нападающего Аркадиуша Милика в «Ювентус», поэтому готовы сделать скидку претендентам за пределами серии А – «МЮ», «Арсеналу», «Челси» и «Тоттенхэму». Также может уехать в АПЛ полузащитник Аллан, за которого «Эвертон» предлагает 30 млн евро.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»
Парижане договорились-таки о выкупе у «Интера» Мауро Икарди. Контракт подписан до 2024 года. По сведениям СМИ, сумма трансфера составила 50 млн плюс еще 7 в виде бонусов. Также «ПСЖ» близок к приобретению защитника «Порту» Алекса Теллеса. За него придется выложить 25 млн. На очереди – переходы защитника «Аякса» Сержиньо Деста на замену Тома Менье и полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. За серба римляне намерены выручить не менее 100 млн.

РОССИЯ

«ЗЕНИТ»
Если «Милану» не удастся договориться с «Реалом» о переходе Йовича (а это очень вероятно), красно-черные готовы переключиться на форварда «Зенита» Сердара Азмуна, поскольку у агента иранца Фали Рамадани хорошие отношения с будущим главным тренером итальянской команды Ральфом Рангником. Кроме того, 25 миллионов питерцам за Азмуна предлагает «Наполи».

Косвенно возможный отъезд напарника Артема Дзюбы по атаке подтверждают новости о заинтересованности «Зенита» в 20-летнем нападающем «Херенвена» Митчеле ван Бергене. Правда, основаны эти сообщения на мнении голландского комментатора Йероена Эльсхоффа, который сам, вероятно, клюнул на другие слухи.

«СПАРТАК»
Генеральный директор красно-белых Томас Цорн опроверг новости об интересе «Лиона» к защитнику Самюэлю Жиго. А вот полузащитник Аяз Гулиев, сосланный в дубль за конфликт с тренерами, может оказаться в «Ростове». Африканские СМИ сообщают, что «Спартак» наряду с «Локомотивом» присматривается к полузащитнику «Кайсериспора» Бернарду Менса. Неожиданно.

«ЛОКОМОТИВ»
Вице-чемпионы России поставили в известность «Интер» о том, что не будут выкупать трансфер Жоау Мариу, на место которого, вероятно, будет приобретен Милан Бадель. Еще один потенциальный новичок в шорт-листе Марко Николича – защитник «Олимпиакоса» Константинос Цимикас. Тем временем арендованный «Сельтой» у «Локо» Федор Смолов попал в сферу интересов турецких грандов - «Бешикташа», «Галатасарая» и «Фенербахче».

«УРАЛ»
Екатеринбургский клуб уже покинул защитник Михаил Меркулов, сосланный в конце февраля в дубль за желание перейти в «Рубин». Следующий сезон футболист, скорее всего, начнет в Казани. Также может покинуть «Урал» Петрюс Бумаль. Его агент ведет переговоры с «Фулхэмом».

«СОЧИ»
Дебютанты РПЛ аннулировали контракт с защитником Адилем Рами из-за того, что перед его подписанием француз скрыл тяжелую травму, несовместимую с выступлениями на профессиональном уровне. Адвокат чемпиона мира Жюль Планка в ответ заявил, что «Сочи» ждут санкции, так как его клиент не получил по контракту ни цента. Впереди тяжба в CAS.

«УФА»
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов рассказал о предложениях по защитнику Йонуцу Неделчару, в том числе – из бундеслиги. Ранее румыном интересовались «Рома» и «Удинезе».

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