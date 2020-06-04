Россиянина Ильюченко признали лучшим в чемпионате Кореи. Он мог играть сейчас за «Локомотив»

В минувшие выходные команда Ильюченко разгромила соперников из «Инчхон Юнайтед» со счетом 4:1, при этом россиянин оформил «1+1». Лига признала Ильюченко самым ценным игроком тура. А сам он побывал на ютуб-канале главного футбольного видеоблогера страны Евгения Савина. Вот некоторые фрагменты интервью Ильюченко «КраСаве».

О ПЕРЕЕЗДЕ В 2019 ГОДУ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

- Почти вся моя карьера прошла в Германии, где я вырос. Но контракт с «Дуйсбургом» заканчивался. И когда я находился с друзьями в отпуске в Турции, мне позвонил агент и сообщил об интересе корейцев. Попал в совершенно другой мир. В Германии – много тактики, здесь – сплошные контратаки. По уровню местный чемпионат, конечно, уступает второй бундеслиге. Но некоторые команды могли бы там достойно играть. Например, «Пусан».

О ВОСПОМИНАНИЯХ РОДИТЕЛЕЙ О РОССИИ

- Семья перебралась в Германию из Калмыкии, когда мне было пять лет. Родители рассказывали, как было тяжело в 90-е. Денег на работе не платили, приходилось выживать. Почему уехали в Германию? Моя бабушка – чистая немка.

О ФУТБОЛЬНЫХ ОРИЕНТИРАХ

- Пытаюсь чуть-чуть копировать Роберта Левандовски. Я тоже высокий, хорошо играю головой. Слежу, конечно, за российскими нападающими. Но их не надо со мной сравнивать. Для меня поезд в национальную команду давно ушел. Все-таки 29 лет. А тренерам нужно подводить к составу молодежь.

О КОРОНАВИРУСЕ В КОРЕЕ

- Победить вирус удалось благодаря тому, что страна очень быстро среагировала. Еще в январе на вокзалах, в аэропортах людям начали мерить температуру, пошел контроль. Все службы сработали очень эффективно. Перед тем, как сезон возобновили, мы сдавали тесты на антитела. Ни одного заболевшего. И в других командах – тоже. Если бы такие обнаружились, чемпионат не начался бы. Впрочем, это не значит, что о коронавирусе ничто не напоминает. Все массовые мероприятия по-прежнему на паузе, рукопожатия запрещены. Выходить на улицу можно только в маске.

О ЗАРПЛАТЕ

- Получаю по контракту больше, чем в «Дуйсбурге». Зарплату никто не урезал. Были разговоры на тот случай, если бы в мае матчи не возобновились. Но, к счастью, обошлось.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ИЗ РОССИИ

- В 2017 и 2018 годах я общался со многими клубами РПЛ. Самым интересным было предложение «Локомотива», который как раз выиграл чемпионат России. Спортивный директор клуба прилетал в Дюссельдорф, мы встречались. Но переход не состоялся. А до Кореи на меня выходил ФК «Рига». Туда я сам отказался ехать. Не хотелось выступать в Латвии.