800 МИЛЛИОНОВ

Напомним, французы единственными среди главных футбольных держав Европы решили не доигрывать сезон-2019/20. Из-за этого «Лион», занимавший в таблице седьмую строчку, пролетел мимо еврокубков. «Именно государство инициировало это решение. И оно должно нести ответственность», - считает Ола, требующий возместить клубам лиги 1 восемьсот миллионов евро убытков.

Незадолго до судьбоносного решения правительства Франции футбольный функционер предлагал доиграть чемпионат в формате плей-офф, с делением участников на две группы, внутри которых велась бы борьба соответственно за еврокубки и выживание. На тот момент еще теплилась надежда на то, что рестарт чемпионата назначат на середину июня. Однако премьер-министр Франции Эдуард Филипп забанил в стране весь спорт до сентября. «Лион» отреагировал моментально – в лигу было подано сразу два протеста: по поводу самой остановки сезона и того, что итоги подвели за 28 туров, а не целиком сыгранные 27. Во втором случае лионцы поднялись бы на две строчки и попали бы в Лигу Европы.

ЭТО ЗАГОВОР

Одновременно Ола обрушился на руководителей «Сент-Этьена», «Лорьяна» и «Ренна», обвинив эти клубы в сговоре. «Сент-Этьен» не должен вылететь, «Лорьяну» – надо пробиться в лигу 1, а «Ренну» – в Лигу чемпионов. Прекрасная комбинация. Все довольны», - кипятился президент «Лиона».

При чем тут клубы? А при том, что формально государство не запрещало доиграть чемпионат в сентябре или летом, но на территории других стран. Поэтому фиксация результатов по промежуточной таблице – решение именно лиги, многие участники которой, безусловно, были заинтересованы в такой развязке.

И многие СМИ, кстати, Ола в его позиции поддержали. В стране недоумевают по поводу того, что только во Франции футбол закончился так рано.

«МЫ РЕАЛЬНО ИДИОТЫ»

Когда чемпионат возобновился в Германии и стало понятно, что за ней последуют Англия, Испания и Италия, Ола пришел в бешенство:

«Испания, которая в большей степени, чем Франция, пострадала от пандемии коронавируса, нашла решение. А мы, что сделали мы?! Похоже, мы реально идиоты. УЕФА выпустил медицинский протокол, и во Франции документ даже не рассматривали».

27 мая проблемой неожиданно снова заинтересовался сенат. Прошло новое голосование. Однако лишь шестеро французских сенаторов поддержали возобновление сезона в лиге 1. Большинством голосов поправки в предыдущее постановление правительства касательно футбола были отклонены.

«НАС ПРОСТО УНИЧТОЖАТ»

Помимо финансовых потерь, Ола беспокоит то, что в августе «Лиону» предстоит участие в плей-офф Лиги чемпионов, прерванном после домашней победы его клуба над «Ювентусом» в 1/8 финала. «Без турнирной практики летом нас в Турине просто уничтожат. И «ПСЖ» в Лиге чемпионов не ждет ничего хорошего», - считает президент лионского клуба.

Последний шанс Ола – выиграть процесс в Государственном совете, высшей судебной инстанции Франции. Вылетевшие по итогам сезона из лиги 1 «Амьен» и «Тулуза» пообещали его там поддержать. А вот глава лиги Бернар Кьяццо демонстративно сторонится «революционера». «Мы ни в коем случае не намерены участвовать, - заявил он журналистам. - В настоящее время разрабатывается план возрождения профессионального футбола во Франции после пятимесячной паузы. Мы действуем в связке с государством, которое делает все возможное, чтобы чемпионат-2020/21 получился полноценным».

Так что Ола будет сражаться с бюрократическим аппаратом, по сути, в одиночку. И, если честно, его шансы на успех примерно такие же, как у Михаила Игнатьева – вернуться на пост главы Чувашии.