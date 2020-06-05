Миллиардер из трущоб. Как доходы Роналду пробили отметку с девятью нулями

Издание Forbes констатировало неизбежное: доходы Роналду за карьеру превысили миллиард долларов. Он стал третьим действующим спортсменом, сумевшим преодолеть заманчивый десятизначный рубеж. Первым это в 2009 году сделал гольфист Тайгер Вудс, вторым - в 2017-м боксер Флойд Мейвейзер. А ранее того же самого достигали звезда «Формулы-1» Михаэль Шумахер, гольфисты Джек Никлаус и Арнольд Палмер и, конечно же, лидер всех времен среди спортсменов-богачей баскетболист Майкл Джордан (1,85 миллиарда долларов).

Как видите, в топе преобладают представители индивиудальных видов. Роналду стал вторым после Джордана миллиардером-игровиком. Правда, третий уже на подходе. Через год миллиардную отметку должен пробить извечный конкурент Криштиану - лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Каким образом в футболе появилась возможность зарабатывать миллиарды? Разумеется, дело не только в баснословных зарплатах. Год назад доходы Роналду превысили 109 миллионов долларов, и 44 из них были получены благодаря контрактам со спонсорами. Напомним, португалец рекламирует линию собственного нижнего белья CR7, а также связан пожизненным контрактом с Nike, который отстегивает ему по «двадцатке» каждый год. Добавьте сюда постоянно растущую аудиторию в инстаграме (первое место по числу подписчиков, которое за год выросло со 152 до 222 миллионов человек!) - и вы поймете, что Криштиану имеет отличные шансы довольно быстро догнать Джордана и выйти по заработкам в лидеры всех времен.

Ранее «Советский спорт» уже публиковал динамику обогащения пятикратного обладаталя «Золотого мяча». Самое время ее повторить, добавив данные за 2020 год.

2002 – 2011: 270 млн долларов

2012: 42,5

2013: 44

2014: 80

2015: 79,6

2016: 88

2017: 93

2018: 108

2019: 109

2020: 104

Всего: 1 018 100 000

На пути к цели Роналду не помешало даже 30-процентное урезание зарплаты в «Ювентусе» за апрель - в связи с пандемией, которую он вместе со своей избранницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми провел на родине, на острове Мадейра. Там Криштиану построил своим многочисленным родственникам роскошный особняк. Португалец никогда не забывал о корнях.

Его детство было очень тяжелым, будущий миллиардер, как и герой голливудского блокбастера «Миллионер из трущоб», поднимался с самых низов. Правда, богатство свалилось на него не с неба, а благодаря упорному труду. Он был четвертым ребенком в семье, еле сводившей концы с концами в беднейшем квартале городка Фуншал. Мать Роналду работала поваром, отец - садовником. Если бы не блистательная карьера футболиста, впереди Криштиану, скорее всего, ждала бы нищета.

Ну а теперь он занимает четвертую строчку Forbes среди звезд не только спорта, но и шоу-бизнеса. В обновленном рейтинге его опередили только американская модель Кайли Дженнер, рэп-исполнитель Канье Уэст и теннисист Роджер Федерер, заработавший в прошлом году на полтора миллиона больше Роналду.