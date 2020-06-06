Станет ли Вагнер Лав Ивановичем? Блудные сыновья российского футбола

Не успел Вагнер 5 июня стать свободным агентом (его контракт с клубом «Коринтианс» был расторгнут), как поползли слухи об очередном возвращении бразильца в ЦСКА. Говорят, решение будет принимать лично Евгений Гинер. И даже если это очередная «утка», в нее верится больше, чем в другие сообщения о трансферных планах армейцев на лето. За последние недели кого только ни сватали в нападение армейцев: и серба Джордже Деспотовича, и канадца Кайла Ларина, и аргентинца Адольфо Гайча…

Вагнер – совершенно другая история. Как говорил Глеб Жеглов, в ЦСКА у него «любовь с интересом, тут у него лежбище». Бразилец, прозвище которого так и переводится – «Любовь», пережил с красно-синими массу приятных моментов. Это, безусловно, главная команда его жизни (три золота чемпионата России, победный Кубок УЕФА-2005). А сам он – пожалуй, главный легионер в истории армейского клуба да и РПЛ в целом. 124 гола во всех турнирах – это вам не шуточки.

И поговорка про невозможность дважды войти в одну реку – не про Вагнера. Впервые он вернулся в ЦСКА в 2010-м после аренды во «Фламенго». Второй раз – в 2013-м, когда армейцы выкупили его у того же «Фламенго» за 6 млн евро, чтобы вскоре перепродать в китайский «Тайшань» за 12 миллионов. И вот, возможно, намечается четвертое пришествие. Которое не будет стоить Гинеру ни цента и вряд ли влетит в копеечку, если говорить о зарплате бразильца. 35 лет – все-таки солидный возраст.

Конечно, за семь лет много воды утекло. ЦСКА и Вагнер изменились до неузнаваемости. Однако 7-летнее отсутствие бразильца в РПЛ – не рекорд. Был случай, когда маститый легионер вернулся в Россию спустя более длительный промежуток времени. И ничего – получилось очень даже неплохо.

Бранислав ИВАНОВИЧ

Отсутствие в России: 10 лет

Сербский защитник запустил карьеру в «Локомотиве» в 2006 и 2007 годах, выиграл Кубок России под руководством Анатолия Бышовца, после чего был за 15 миллионов евро продан в «Челси», где превратился в настоящую европейскую звезду. В составе лондонского клуба Иванович становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, АПЛ (дважды) и Кубка Англии (трижды). А в 2017-м серб, потеряв место в основе синих, неожиданно для многих предпочел китайским заработкам российские – и подписал контракт с «Зенитом». Ему было 33, сейчас – 36, но он по-прежнему хорош. В июле Иванович должен отпраздновать с питерцами второе подряд чемпионство. Отличный ориентир для Вагнера.

Огнен КОРОМАН

Отсутствие в России: 6 лет



В 2002 – 2005 годах сербский полузащитник сменил в России три клуба – «Динамо», «Крылья Советов» и «Ахмат». Короман был насколько талантлив, настолько и нестабилен. Самым продуктивным у него получился динамовский период, обеспечивший ему регулярные вызовы в сборную, в Самаре он завоевал бронзу РПЛ-2004, а с грозненцами вылетел в ФНЛ, что и стало причиной его отъезда из России. Возвращение состоялось в 2011-м, когда уже 33-летний Короман неожиданно опять подписал контракт с «Крыльями». В первом же матче ему удалось забить гол. Но продолжения не последовало. Спустя два года ветеран тихо и незаметно завершил карьеру.

РОДОЛФО

Отсутствие в России: 5 лет

В 2007-м бразильский защитник за 3,5 млн евро перешел в «Локомотив» из киевского «Динамо», где стабильно играл в центре обороны. В Москве Родолфо тоже завоевал авторитет, «дослужившись» до капитана. К сожалению, частые травмы скомкали этот российский отрезок его карьеры, который завершался в… нападении «Локо», куда бразильца перевел Юрий Семин по причине отсутствия здоровых номинальных форвардов. Последний год контракта Родолфо отыграл на правах аренды за «Гремио». А потом, как казалось, с концами покинул Россию, чтобы... вернуться в 2015-м в «Ахмат». До прошлого года ветеран защищал цвета грозненского клуба, где и обосновался после игровой карьеры, войдя в тренерский штаб.

Иржи ЯРОШИК

Отсутствие в России: 4 года

Чех оказался в ЦСКА на год раньше Вагнера – в 2003-м – и стал, пожалуй, первым по-настоящему звездным легионером нашего чемпионата. Союз Ярошика с армейцами продлился полтора сезона, после чего его выгодно – за 8 миллионов евро – продали в «Челси». Увы, в Англии карьера Иржи покатилась по наклонной. Даже в Шотландии, в «Селтике», суперзвездой он не стал. После чего, в 2008-м, предпринял попытку перезапустить карьеру в «Крыльях Советов» - и снова неудачно. В 2009 году Ярошик покинул Самару со скандалом, дав интервью о многомесячных задержках зарплаты и недополучив по контракту почти миллион евро.

Анатолий ТИМОЩУК

Отсутствие в России: 4 года



В 2007 году украинский опорник приходил в «Зенит» в ранге многолетнего лидера «Шахтера». В 2013-м он вернулся в Санкт-Петербург после четырех сезонов выступлений за «Баварию» и победы в Лиге чемпионов. Оба захода приносили Тимощуку звание чемпиона России. Но, конечно, самым впечатляющим получился сезон-2007/08, когда были завоеваны Кубок и Суперкубок УЕФА. Украинец был стержнем той команды Дика Адвоката. А теперь его можно называть живой легендой «Зенита». С 2017-го он входит в тренерский штаб сине-бело-голубых. И если когда-нибудь возглавит команду, это точно никого не удивит.