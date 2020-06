У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео)

Семь титулов «Баварии» кряду - уже рекорд бундеслиги. Но мюнхенцы имеют шанс установить высшее достижение всех европейских топ-чемпионатов. «Ювентус» в Италии движется сейчас к девятому подряд чемпионству. Однако если туринцы упустят летом скудетто (что не исключено, учитывая близость «Лацио»), то «Бавария» догонит «Юве», а в 2021 году сможет стать единоличным рекордсменом большой футбольной Европы.

Ну а пока на повестке для подопечных Ханса-Дитера Флика другие рубежи. Максимальная результативность за один сезон в бундеслиге составляет 101 гол. После победы в Леверкузене (4:2) у «Баварии» стало 90 - значит, в заключительных четырех турах нужно забить еще дюжину, и вечный рекорд 1972 года падет.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился в бундеслиге-2019/20 тридцатый раз.

Lewandowski with another goal of the season 💥⚽️#B04FCB #Bundesligapic.twitter.com/6fr8GwDYJq