У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео) - Советский спорт
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06 июня 2020 19:01ФутболСергеев Иван

У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео)

Мюнхенский клуб сделал очередной уверенный шаг к восьмому подряд чемпионству.

Семь титулов «Баварии» кряду - уже рекорд бундеслиги. Но мюнхенцы имеют шанс установить высшее достижение всех европейских топ-чемпионатов. «Ювентус» в Италии движется сейчас к девятому подряд чемпионству. Однако если туринцы упустят летом скудетто (что не исключено, учитывая близость «Лацио»), то «Бавария» догонит «Юве», а в 2021 году сможет стать единоличным рекордсменом большой футбольной Европы.

Ну а пока на повестке для подопечных Ханса-Дитера Флика другие рубежи. Максимальная результативность за один сезон в бундеслиге составляет 101 гол. После победы в Леверкузене (4:2) у «Баварии» стало 90 - значит, в заключительных четырех турах нужно забить еще дюжину, и вечный рекорд 1972 года падет.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился в бундеслиге-2019/20 тридцатый раз.

Это повторение его лучшего результата, показанного в 2016 и 2017 годах. Поляк укрепил лидерство в снайперской гонке (его преследователь Тимо Вернер «промолчал» в матче с «Падерборном» - 1:1) и продолжил убегать от форварда «Лацио» Чиро Иммобиле в споре за европейскую «Золотую бутсу».

Матчи и голы Левандовски в бундеслиге

левандовскиголы

Тем временем полузащитник «Баварии» Томас Мюллер упрочил лидерство в списке лучших ассистентов чемпионата-2019/20. В матче с «Байером» ветеран отдал свои 19-ю и 20-ю голевые передачи. До рекорда Кевина Де Брюйне (21 результативный пас в «Вольфсбурге»-2014/15) Мюллеру остался шаг. И можно не сомневаться, что он превзойдет результат бельгийца, если, разумеется, не получит травму.

За четыре тура до финиша отрыв команды Флика от преследователей составит не менее семи очков (у дортмундской «Боруссии» в запасе непростая игра против «Герты»). То есть, теоретически чемпионский титул мюнхенцы могут оформить уже в следующем туре, когда 13 июня примут на своем поле Гладбах. А до этого - 10 июня - «Баварию» ждет финал Кубка Германии против «Айнтрахта».

Бундеслига. 30-й тур

«Байер» - «Бавария» - 2:4 (1:3)
Голы: Аларио, 9 - 1:0. Коман, 27 - 1:1. Горетцка, 42 - 1:2. Гнабри, 45 - 1:3. Левандовски, 66 - 1:4. Виртц, 89 - 2:4.

«Лейпциг» - «Падерборн» - 1:1 (1:0)
Голы: Шик, 27 - 1:0. Штродик, 90 - 1:1.

«Айнтрахт» - «Майнц» - 0:2 (0:1)
Голы: Ниакате, 43 - 0:1. Кунде, 77 - 0:2.

«Фортуна» - «Хоффенхайм» - 2:2 (1:1)
Голы: Хеннингс, 5 - 1:0. Даббур, 16 - 1:1. Цубер, 61 - 1:2. Хеннингс, 76 - с пенальти - 2:2.

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