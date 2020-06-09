«Погромы на Манежке организовали сами власти». 18 лет назад в Москве было, как сейчас в Америке - Советский спорт
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09 июня 2020 11:00ФутболВолохов Юрий

«Погромы на Манежке организовали сами власти». 18 лет назад в Москве было, как сейчас в Америке

9 июня 2002 года на Манежной площади после поражения сборной России на чемпионате мира от Японии начались беспрецедентные уличные беспорядки с участием футбольных фанатов.

«МИЛИЦИЯ СПРЯТАЛАСЬ В ЗДАНИИ ГОСДУМЫ»

На Манежке собралось более 8 тысяч, назовем их так, болельщиков. При этом власти не предприняли заранее некоторых обязательных мер, которые обычно предваряют массовые мероприятия. Например, во всех окрестных магазинах свободно продавалось спиртное, в том числе и в стеклянных бутылках. Эти бутылки затем были основным «оружием» разбушевавшейся толпы. Не было и милицейского усиления - изначально за порядком следили всего 37 милиционеров.

Тогдашний начальник ГУВД Владимир Пронин впоследствии утверждал, что ничего не знал о мероприятии. О нем ему доложили только утром, почле чего он сразу приказал направить на Манежку 20 омоновцев.

Как писал «Коммерсант», все началось, после того, когда нападающий сборной России Владимир Бесчастных не забил гол, пробив мимо пустых ворот японцев. Стеклянные бутылки полетели в сторону большого экрана, на котором велась трансляция из Йокогамы. Часть бутылок до экрана не долетела, а разбила витрины гостиницы «Москва». В толпе начались драки.

Тогда на площадь вышли несколько милиционеров и омоновцев (по словам свидетелей, человек 20), но это не испугало, а, наоборот, разозлило толпу. Она быстро прорвала оцепление. В материалах дела упоминается, что сотрудники правоохранительных органов потеряли каски и резиновые дубинки. Затем телеканалы показали кадры, на которых видно, как несколько милиционеров пытаются убежать от толпы по Тверской.

После этого разгоряченная безнаказанностью толпа стала забрасывать бутылками витрины окрестных магазинов и других учреждений, перевернула и сожгла несколько машин возле гостиницы. Затем толпа направилась к Лубянской площади. Круша все на своем пути, фанаты скандировали «Россия, вперед!». Милиция, охранявшая Госдуму, тут же скрылась в здании парламента.

ПОРЯДОК НАВЕЛИ ТОЛЬКО К ВЕЧЕРУ

В результате массовых беспорядков в центре Москвы пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы, один человек скончался от ножевых ранений (17-летний школьник Андрей Труженников). Среди пострадавших были и сотрудники милиции, 16 из них были госпитализированы.

По данным ГУВД Москвы, за организацию погромов в отделения милиции были доставлены 130 человек. Для усмирения фанатов сотрудникам органов пришлось применить табельное оружие. Стражи порядка произвели девять выстрелов в воздух.

В беспорядках участвовали от 7 до 8 тысяч человек. Милиции удалось прекратить безобразия только к семи часам вечера. Всего было задержано 113 человек, 31-му из них впоследствии были предъявлены обвинения. Виновника гибели Труженникова установить не удалось, так же как и организаторов беспорядков.

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НАКАЗАНИЯ

По статье 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках» были осуждены семь человек. Они поучили от трех до пяти лет заключения.

На следующий день подали в отставку начальник столичного ГУВД Пронин и его заместитель Василий Чемисов. Однако министр внутренних дел Борис Грызлов подписал рапорт только Чемисову.

Вскоре Госдума приняла закон о борьбе с экстремизмом, а трансляции футбольных матчей в местах массового скопления были запрещены. Их в Москве возобили только во время чемпионата мира 2018 года...

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«ФАНАТЫ НЕ СТАЛИ БЫ ГРОМИТЬ СВОЙ ГОРОД»

Мы попросили вспомнить те события одного из лидеров спартаковского фанатского движения Амира «Профессора» Хуслютдинова.

- Сразу скажу свое мнение: погромы организовали сами власти, - категоричен наш собеседник. – Тогда Госдума была еще не совсем ручная. Она месяца два назад приняла в первом чтении закон о борьбе с экстремизмом. А во втором чтении никак не принимала. В то время на матчи хоккейного «Спартака» ходило по 800 человек. К дворцу спорта подгоняли два автобуса ОМОНа и еще два пэпээсника. На Манежку власти пригнали всего один автобус с ОМОНом. Плюс пару десятков милиционеров.

- В этих беспорядках не участвовали организованные фанаты – ни мы, ни армейские, ни динамовские, - продолжает Хуслютдинов. - Мы с приятелем сами в этом день видели, как на Павелецкий вокзал прибывали электрички и кто из них выходил. Скажу, чтоб никого не обидеть, сплошной «колхоз» - ребята в спортивных штанах с пивом и воблой в руках.

Мы же не только футбольные фанаты, но и фанаты своего города. Мы никогда не будем громить родной город. Меня потом пригласили в одну контору, в названии которой три буквы. Там показывали альбомы с фото беспорядков. Ни одного знакомого мне фаната я там не увидел, а я знаю многих.

Через два месяца Госдума приняла гораздо более жесткий закон о противодействии экстремизму и сразу в двух чтениях.

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ИТОГ БЕСПОРЯДКОВ

Один человек убит, 54 получили травмы.7 машин полностью сгорели, еще 106 были разбиты или перевернуты (три из них – милицейские).

Разбиты 273 витрины, уничтожен 51 рекламный щит, изуродованы 7 автобусных остановок, повреждены несколько троллейбусов.

Пострадали: гостиница «Москва», здание Государственной думы, «Националя», книжного магазина «Москва», Театра им. Чехова, «Детского мира» и мэрии.

Перевернута машина скорой помощи, припаркованная на Тверской, погромщики избили водителя и фельдшера – обоих госпитализировали.

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