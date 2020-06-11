У Черышева – дерби, у Смолова – битва за контракт. Чемпионат Испании возвращается

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

23.00 (мск), «Матч ТВ»

«Севилья» (3-е место) – «Бетис» (12)

Пять матчей перед паузой: 2-2-1/1-2-2

Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 10:11

Рестарт чемпионата Испании ознаменуется севильским дерби. Для номинальных хозяев пауза в сезоне пришлась весьма кстати: до нее команда Хулена Лопетеги одержала всего 4 победы в 12 матчах, лишь каким-то чудом удержавшись в зоне Лиги чемпионов. «Бетис», напротив, был прерван на взлете: в 27-м туре бело-зеленые уложили на лопатки «Реал» (2:1)…

У «Севильи» дисквалифицирован полузащитник Неманья Гудель, под вопросом участие в игре приболевшего Лукаса Окампоса. «Бетис» обойдется без травмированного Хуанми. Ну а самое интересное: как на одном из самых горячих дерби скажется отсутствие болельщиков. Обычно команды играют весело и результативно (4 гола в среднем за матч в предыдущих шести очных поединках).

ПЯТНИЦА, 12 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Гранада» (9) – «Хетафе» (5)

Пять матчей перед паузой: 2-1-2/1-2-2

Пять последних очных встреч: 3-1-1, мячи 9:8

Неуступчивая команда Хавьера Бордаласа второй сезон кряду борется за попадание в главный еврокубок. На выезде «Хетафе» хорош (21 очко в 13 матчах), но справиться с «Гранадой» (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение в предыдущих семи домашних играх) будет непросто. Впрочем, трибуны-то будут пустыми… Из-за дисквалификаций на поле «Лос-Карменес» не выйдут три важных игрока основы «Хетафе» – полузащитники Неманья Максимович и Мауро Арамбарри и второй бомбардир команды Хайме Мата (6 голов).

23.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Валенсия» (7) – «Леванте» (13)

Пять матчей перед паузой: 1-2-2/2-1-2

Пять последних очных встреч: 3-2-0, мячи 13:7

Второй игровой день стартует с еще одного, пусть и менее раскрученного, чем севильское, дерби. «Валенсия» отстает всего на четыре очка от зоны Лиги чемпионов. При этом в домашних матчах «летучие мыши» неизменно побеждают «Леванте» с 2013 года. Хотелось бы увидеть на поле в составе хозяев нашего Дениса Черышева, пусть, по признанию его отца, бывшего игрока испанских клубов Дмитрия Черышева, полузащитник сборной России подошел к возобновлению сезоне в не лучшей форме. Но то же самое касается и большинства одноклубников Дениса, часть которых переболела коронавирусом.

15.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Эспаньол» (20) – «Алавес» (14)

Пять матчей перед паузой: 1-2-2/2-2-1

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 3:4

Яркого зрелища в этой паре ждать не приходится. В шести из предыдущих девяти встреч команды ограничивались одним голом либо не забивали вовсе. «Эспаньол», отстающий от спасительной зоны на 6 очков, недосчитался дисквалифицированного основного вратаря Диего Лопеса, а «Алавес» – нападающего Хоселу (9+2 в 26 матчах).

18.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Сельта» (17) – «Вильярреал» (8)

Пять матчей перед паузой: 2-3-0/1-1-3

Пять последних очных встреч: 3-0-2, мячи 11:10

У нападающего «Сельты» Федора Смолова не будет времени на раскачку. С первой же игры он должен доказывать необходимость своему клубу, который начал торг с «Локомотивом» о полноценном выкупе контракта арендованного до конца сезона россиянина. Заодно Смолову нужно исправляться за самовольный выезд в Россию во время пандемии. До перерыва он забил всего один гол (пусть и в ворота «Реала»). Если его результативность не поползет вверх, то побег в Москву ему обязательно припомнят. И «Вильярреал» - не самый плохой вариант для улучшения статистики. Оборона гостей не отличается надежностью. Кроме того, им не поможет перебравший карточек Рубен Пенья.