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9+5 минут Смолова, которые не потрясли мир
13 июня 20:32
автор: Зибрак Артем

9+5 минут Смолова, которые не потрясли мир

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел на замену в самой концовке при счете 0:0. В итоге его команда проиграла дома «Вильярреалу», осложнив задачу выживания в элитном дивизионе.

РУССКИЕ ЭНДШПИЛИ

Днем ранее испанский сезон возобновился для другого россиянина - Дениса Черышева. В валенсийском дерби »Валенсия» - «Леванте» (1:1) тот появился на 87-й минуте, но успел застать оба гола. Команда Черышева упустила победу на восьмой компенсированной минуте, пропустив от соперника, игравшего в меньшинстве...

Смолов тоже начал встречу на скамейке запасных, выйдя на замену за 9 минут до конца основного времени. Можно было бы предположить, что на его перспективах в »Сельте» сказалась нелегитимная поездка в Россию вот время карантина, но Пионе Систо, совершивший аналогичный круиз на родину - в Данию, вышел на 20 минут раньше.

Смолов заменил Санти Мину, расположившись под Яго Аспасом чуть правее центра. За отведенное время он успел сделать опасную нацеленную подачу Аспасу на линию вратарской (Серхио Асенхо снял мяч с головы нападающего). Федор неплохо шел в прессинг, но больше запомнился комичным эпизодом: защитник Альберто Морено технично прокинул мяч между ног россиянину, наш легионер за оппонентом не успел и в бессилии прихватил чуть-чуть рукой. А еще Смолов, как и Черышев, увидел гол в ворота своей команды в компенсированное время...

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФАНАТЫ И ИНТЕРШУМ

Пара слов о том, как испанцы решили проблему отсутствия болельщиков на стадионе. Если в бундеслиге некоторые клубы рассадили на трибунах картонные копии фанатов, а в Кубке Италии изменили угол камер таким образом, чтобы на общем плане в кадр попадали только три-четыре нижних ряда, то в примере «нарисовали» зрителей при помощи компьютерной графии. Выглядело довольно нелепо, потому что при перемещении кадра виртуальные болельщики «съезжали» со своих мест. Особенно это бросалось в глаза в первые полчаса, затем, видимо, компьютерщики настроили «спецэффект».

Другим ноу-хау стал активно обсуждаемый искусственный интершум, регулируемый звуковым режиссером трансляции. В зависимости от происходящего на поле мы слышали пение фанатов, аплодисменты, эмоциональную реакцию на опасные эпизоды. Это решение понравилось значительно больше. На фоне привычной этим летом тишины во время матчей шумовые эффекты значительно добавили адреналина при телевизионном просмотре испанского футбола. РПЛ следовало бы взять этот опыт на заметку.

БЕЗ ФЕДОРА ВСЕ ПЛОХО, С НИМ - НЕ ЛУЧШЕ

Что касается самого матча, то главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия выбрал схему 4-3-3, которая в предыдущих четырех турах - еще до пандемии - использовалась лишь однажды. Смолову в этой расстановке места в старте не нашлось: Аспас занял позицию в центре нападения, по флангам его поддерживали Хуан Эрнандес (он еще летом вернулся из аренды, но на поле впервые появился только в декабре), для которого это была третья игра в сезоне, и Мина.

«Вильярреал» действовал по аналогичной схеме и, с учетом более качественного подбора исполнителей, получил солидное преимущество. Гости много владели мячом (под 65 процентов), редко ошибались в передачах (более 90 процентов точности) и в первые 35 минут пятикратно перебили хозяев (10-2). У футболистов из Виго мяч не держался напрочь. Аспасу не удавалось зацепиться, Мина и Эрнандес опускались слишком глубоко и не успевали принять участия в контратаке. Когда они добегали вперед, команда уже теряла мяч.

КАЛЬЕХА ПРОСЧИТАЛСЯ, НО ПОБЕДИЛ

Гарсия попытался изменить рисунок игры за счет перестановок. С выходом Джозефа Айду и Окая Йокушлу галисийцы перешли на 3-4-2-1 с Аспасом на острие. Мина и Рафинья расположились под лидером «Сельты». Бразилец выглядел активнее партнеров, начал пару перспективных атак, но в решающий момент ошибался в передаче или выбирал неверное решение. На исходе часа игры его заменил Систо. Надежды российских любителей футбола увидеть Смолова таяли на глазах и оправдались лишь в самой концовке.

Перестановки, как бы то ни было, не наладить игру «Сельты». Замены, предпринятые Хавьером Кальехой, тоже не помогли, а ведь в его распоряжении были Карлос Бакка, Саму Чуквезе и Ману Тригерос. Если нигериец еще кое-как вошел в игру, то остальные двое с ходу растворились... Тем удивительнее, что именно эти трое сделали победный гол в компенсированное время. Чуквезе справа проникающей передачей вывел Бакку один на один. Колумбиец не смог с близкого расстояния переиграть Рубена Бланко, но после серии рикошетов мяч отскочил к Тригеросу, и тот прошил вратаря.

Теперь «Сельта» по итогам тура может снова опуститься в зону вылета. А Смолов (который пока забивал только «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу») вряд ли повысил свои шансы подписать полноценный контракт с галисийцами. Напомним, его аренда из «Локомотива» действует до конца этого сезона.

Примера. 28-й тур
«Сельта» – «Вильярреал» – 0:1 (0:0)
Гол: Тригерос, 90+1.
«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо (Денис Суарес, 84), Мурильо, Араужо, Оласа, Шейк (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59), Мина (Смолов, 81), Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Чуквезе, 58), Жерар Морено (Бакка), Алькасер (Онтиверос, 81), Мой Гомес (Морланес, 81).

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9+5 минут Смолова, которые не потрясли мир
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