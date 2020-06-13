9+5 минут Смолова, которые не потрясли мир

РУССКИЕ ЭНДШПИЛИ

Днем ранее испанский сезон возобновился для другого россиянина - Дениса Черышева. В валенсийском дерби »Валенсия» - «Леванте» (1:1) тот появился на 87-й минуте, но успел застать оба гола. Команда Черышева упустила победу на восьмой компенсированной минуте, пропустив от соперника, игравшего в меньшинстве...

Смолов тоже начал встречу на скамейке запасных, выйдя на замену за 9 минут до конца основного времени. Можно было бы предположить, что на его перспективах в »Сельте» сказалась нелегитимная поездка в Россию вот время карантина, но Пионе Систо, совершивший аналогичный круиз на родину - в Данию, вышел на 20 минут раньше.

Смолов заменил Санти Мину, расположившись под Яго Аспасом чуть правее центра. За отведенное время он успел сделать опасную нацеленную подачу Аспасу на линию вратарской (Серхио Асенхо снял мяч с головы нападающего). Федор неплохо шел в прессинг, но больше запомнился комичным эпизодом: защитник Альберто Морено технично прокинул мяч между ног россиянину, наш легионер за оппонентом не успел и в бессилии прихватил чуть-чуть рукой. А еще Смолов, как и Черышев, увидел гол в ворота своей команды в компенсированное время...

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФАНАТЫ И ИНТЕРШУМ

Пара слов о том, как испанцы решили проблему отсутствия болельщиков на стадионе. Если в бундеслиге некоторые клубы рассадили на трибунах картонные копии фанатов, а в Кубке Италии изменили угол камер таким образом, чтобы на общем плане в кадр попадали только три-четыре нижних ряда, то в примере «нарисовали» зрителей при помощи компьютерной графии. Выглядело довольно нелепо, потому что при перемещении кадра виртуальные болельщики «съезжали» со своих мест. Особенно это бросалось в глаза в первые полчаса, затем, видимо, компьютерщики настроили «спецэффект».

Другим ноу-хау стал активно обсуждаемый искусственный интершум, регулируемый звуковым режиссером трансляции. В зависимости от происходящего на поле мы слышали пение фанатов, аплодисменты, эмоциональную реакцию на опасные эпизоды. Это решение понравилось значительно больше. На фоне привычной этим летом тишины во время матчей шумовые эффекты значительно добавили адреналина при телевизионном просмотре испанского футбола. РПЛ следовало бы взять этот опыт на заметку.

БЕЗ ФЕДОРА ВСЕ ПЛОХО, С НИМ - НЕ ЛУЧШЕ