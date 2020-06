Месси не мог заразиться коронавирусом. Выбежавший на поле болельщик соблюдал социальную дистанцию

Матчи испанской примеры были возобновлены без зрителей. Вместо них телезрители наблюдают «пиксельных» фанатов, нарисованых на компьютере. Кроме того, игры сопровождает интершум - причем порой более громкий, чем в обычных условиях. Так, на домашних играх «Мальорки» до пандемии редко собиралась внушительная аудитория. Островитяне не самые большие любители футбола. Зато в субботу, 13 июня, здесь было так шумно, будто «Барселона» встречалась не с одним из аутсайдеров чемпионата, а с «Реалом» на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу».

Пиксели - пикселями, но на 53-й минуте мы стали свидетелями сеанса материализации. Непонятно откуда на поле выбежал настоящий фанат из крови и плоти, который успел пообщаться и сделать селфи с Жорди Альбой, а затем направился с той же целью к самому... Лионелю Месси. Своих пристрастий парень не скрывал, облачившись в футболку сборной Аргнентины с десяткой на спине. Теперь остается выяснить, каким образом он проник на арену. И самое главное - почему секьюрити «Иберостара» среагировали так неоперативно. Прежде чем парня увели под ручки с поля, прошла почти минута.

К счастью, болельщик оказался сознательным. Да, на нем отсутствовали маска и перчатки, тем не менее, он демонстративно соблюдал социальное дистанцирование. Не стал подходить ближе, чем на полтора метра к Альбе. И наверняка не дотрагивался до Месси, хотя во время трансляции понять это было невозможно: режиссер быстро переключил камеру на вратаря «Барсы» Марка-Андре тер Стегена.

Как бы то ни было, это был отличный »кейс» для организаторов футбольных матчей в России, где сезон РПЛ-2019/20 возобновится 19 июня. Напомним, у нас арены можно будет заполнять на 10 процентов от вместимости. Значит, речь будет идти о тысячах фанатов, среди которых могут оказаться и не самые ответственные провокаторы. Так что службам безопасности нужно быть начеку, чтобы избежать нарушений медицинского протокола.

Что же касается Месси, то на него инцидент с любителем селфи скорее повлиял положительно. Матч с «Мальоркой» аргентинец завершил с двумя голевыми передачами и голом, забитым в компенсированное время. Причем свой 20-й в нынешнем чемпионате мяч он отправил в сетку правой (!) ногой, что случается с ним крайне редко.

A goal and 2 assists tonight.

Ladies and gentlemen, I present to you the GOAT 🐐

Messi 🙌 pic.twitter.com/Ab7amOzlGB