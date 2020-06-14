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Месси не мог заразиться коронавирусом. Выбежавший на поле болельщик соблюдал социальную дистанцию
14 июня 11:28
автор: Сергеев Иван

Месси не мог заразиться коронавирусом. Выбежавший на поле болельщик соблюдал социальную дистанцию

Матч 28-го тура футбольного чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной» ознаменовался скандалом.

Матчи испанской примеры были возобновлены без зрителей. Вместо них телезрители наблюдают «пиксельных» фанатов, нарисованых на компьютере. Кроме того, игры сопровождает интершум - причем порой более громкий, чем в обычных условиях. Так, на домашних играх «Мальорки» до пандемии редко собиралась внушительная аудитория. Островитяне не самые большие любители футбола. Зато в субботу, 13 июня, здесь было так шумно, будто «Барселона» встречалась не с одним из аутсайдеров чемпионата, а с «Реалом» на «Камп Ноу» или «Сантьяго Бернабеу».

Пиксели - пикселями, но на 53-й минуте мы стали свидетелями сеанса материализации. Непонятно откуда на поле выбежал настоящий фанат из крови и плоти, который успел пообщаться и сделать селфи с Жорди Альбой, а затем направился с той же целью к самому... Лионелю Месси. Своих пристрастий парень не скрывал, облачившись в футболку сборной Аргнентины с десяткой на спине. Теперь остается выяснить, каким образом он проник на арену. И самое главное - почему секьюрити «Иберостара» среагировали так неоперативно. Прежде чем парня увели под ручки с поля, прошла почти минута.

К счастью, болельщик оказался сознательным. Да, на нем отсутствовали маска и перчатки, тем не менее, он демонстративно соблюдал социальное дистанцирование. Не стал подходить ближе, чем на полтора метра к Альбе. И наверняка не дотрагивался до Месси, хотя во время трансляции понять это было невозможно: режиссер быстро переключил камеру на вратаря «Барсы» Марка-Андре тер Стегена.

Как бы то ни было, это был отличный »кейс» для организаторов футбольных матчей в России, где сезон РПЛ-2019/20 возобновится 19 июня. Напомним, у нас арены можно будет заполнять на 10 процентов от вместимости. Значит, речь будет идти о тысячах фанатов, среди которых могут оказаться и не самые ответственные провокаторы. Так что службам безопасности нужно быть начеку, чтобы избежать нарушений медицинского протокола.

Что же касается Месси, то на него инцидент с любителем селфи скорее повлиял положительно. Матч с «Мальоркой» аргентинец завершил с двумя голевыми передачами и голом, забитым в компенсированное время. Причем свой 20-й в нынешнем чемпионате мяч он отправил в сетку правой (!) ногой, что случается с ним крайне редко.

— Kizzy exclusive (@KizzyExclusive) June 13, 2020

«Барселона» сохранила лидерство в турнирной таблице, а Месси - первые места в списках лучших снайперов и ассистентов (20+14). Правда, претендовать на европейскую «Золотую бутсу» Лео уже вряд ли по силам. Слишком велико отставание от Роберта Левандовски, который настрелял в бундеслиге 30 мячей. Зато шестикратный обладатель «Золотого мяча» 12-й раз достиг в чемпионате Испании отметки в 20 голов за сезон. Разумеется, это рекорд.

Месси в чемпионатах Испании

Чемпионат Испании. 28-й тур

«Мальорка» - «Барселона» - 0:4 (0:2)
Голы: Видаль, 2 - 0:1. Бретуэйт, 37 - 0:2. Альба, 79 - 0:3. Месси, 90+3 - 0:4.

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Месси не мог заразиться коронавирусом. Выбежавший на поле болельщик соблюдал социальную дистанцию
Месси не мог заразиться коронавирусом. Выбежавший на поле болельщик соблюдал социальную дистанцию
Матч 28-го тура футбольного чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Барселоной» ознаменовался скандалом.
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