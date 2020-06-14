«Локомотив» Николича победил благодаря пасу переболевшего коронавирусом футболиста. Сборы РПЛ

Серия товарищеских игр с участием клубов РПЛ стартовала 7 июня поединком «Локомотива» и «Динамо». В столичном дерби был зафиксирован счет 1:1. Причем забивали только бело-голубые: Кирилл Панченко поразил чужие ворота, а Владимир Рыков - свои. Однако ту игру (за которой с трибуны наблюдал Станислав Черчесов) нельзя было считать полноценной для «Локо». Новый главный тренер команды Марко Николич еще находился в самоизоляции после приезда из-за границы.

В полном объеме преемник Юрия Семина приступил к обязанностям только на этой неделе. А российский дебют Николича пришелся на спарринг с «Тамбовом» 14 июня. Ранее серб успел сделать громкие заявления о том, что «в рамках его философии любая его команда - лучшая в мире» и что «впереди у «Локо» в РПЛ восемь финалов, так как задача на сезон - удержаться в зоне Лиги чемпионов».

Что ж, времени на знакомство со своими новыми подопечными у Николича в обрез. До первого из «финалов» остается ровно неделя: 21 июня красно-зеленые примут в Черкизове «Оренбург». Ну а матч против «Тамбова» стал единственной игровой проверкой «Локо» при Николиче: других спаррингов у команды не запланировано. И первый блин не вышел комом. В отсутствие Алексея и Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова и Соломона Кверквелии, которые вернутся в общую группу на следующей неделе, железнодорожники одержали победу со счетом 1:0.

Голевую комбинацию разыграло новое поколение, в полном соответствии с концепцией омоложения, ради которой Николича и приглашали на место Семина. Переболевший во время пандемии коронавирусом 21-летний Роман Тугарев сделал пас, а его ровесник Дмитрий Рыбчинский поразил ворота Георгия Шелии на 61-й минуте.

Второй раз за неделю друг с другом сыграли «Рубин» и «Крылья Советов». Проходившая в закрытом режиме встреча на «Самара Арене» завершилась с тем же результатом, что и игра на «Казань Арене» 8 июня - 1:1.

Дважды успел выйти на поле безоговорочный лидер РПЛ-2019/20 «Зенит». Сначала питерцы победили «Оренбург» (5:3, хет-трик Малкома), затем - «Уфу» (1:0, гол Артема Дзюбы). У ЦСКА тоже было два спарринга. В первом команда Виктора Гончаренко наколотила 10 мячей «Родине» (клуб ПФЛ Сергея Ломакина, который может стать владельцем «Химок»), во втором - уступила со счетом 2:3 «Арсеналу».

Наконец, «Сочи» неожиданно разгромил «Краснодар» - 4:1. Мячами в составе южан, среди прочих, отметились Антон Заболотный и Александр Кокорин (с пенальти).

Впрочем, далеко не все команды РПЛ планируют товарищеские матчи до возобновления сезона. Скажем, «Ростов» намерен обойтись без них. Добавим, что в разных регионах России на данный момент действуют свои ограничения в связи с пандемией. По словам президента РФС Александра Дюкова, никакие нормы при этом не нарушаются, так как в каждом отдельном случае перед игрой клубы получают одобрение местного отделения Роспотребнадзора.

Расписание первого после выхода из карантина тура РПЛ-2019/20: 19 июня - «Крылья Советов» - «Ахмат», «Сочи» - «Ростов», 20 июня - «Урал» - «Рубин», «Арсенал» - «Спартак», ЦСКА - «Зенит», 21 июня - «Уфа» - «Тамбов», «Локомотив» - «Оренбург», «Краснодар» - «Динамо».