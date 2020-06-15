Черышеву надо тормозить «Реал», а Смолову – спасать «Сельту». Расписание 29-го тура примеры

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Леванте» (12-е место) – «Севилья» (3)

Матчи после паузы: 0-1-0/1-0-0

Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 4:13

«Севилья» после уверенной победы в дерби над «Бетисом» (2:0) отправляется к немотивированному середняку, у которого предыдущий раз в гостях выиграла 6:2. Отличная возможность для команды Хулена Лопетеги закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

23.00 (мск), «Матч ТВ»

«Бетис» (13) – «Гранада» (9)

Матчи после паузы: 0-0-1/1-0-0

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 6:8

Если у «Бетиса» турнирная мотивация практически отсутствует, то «Гранада» не теряет надежд зацепиться за Лигу Европы. Правда, обилие травмированных (среди них - Нейдер Лосано, Кини, Алекс Мартинес, Анхель Монторо, Максим Гоналон) заметно понижает шансы гостей прервать черную серию на стадионе «Бенито Вильямарин», где они не побеждали с 2012 года.

ВТОРНИК, 16 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Хетафе» (5) – «Эспаньол» (20)

Матчи после паузы: 0-0-1/1-0-0

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 6:3

Команда из пригорода Мадрида после возобновления сезона уступила «Гранаде» (1:2) в очень энергоемком матче с 10 желтыми карточками. Успел ли «Хетафе» восстановиться, станет понятно на фоне «Эспаньола», который сам выкладывается по полной ради выживания в примере. Статистика за хозяев: в предыдущих четырех встречах с каталонцами в родных стенах они выходили победителями.

20.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Вильярреал» (8) – «Мальорка» (18)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 2-1-2, мячи 6:8

«Желтая субмарина» одержала непростую, но абсолютно заслуженную победу в Виго (1:0 с голом в компенсированное время) – и имеет все шансы развить успех в игре с островитянами, которым досталось от «Барселоны» (0:4). При этом команда Хавьера Кальехи недосчитается дисквалифицированного Висенте Иборры и травмированных Рамиро Герры, Рамиро Фунеса Мори и Бруно Сориано.

23.00 (мск), «Матч ТВ»

«Барселона» (1) – «Леганес» (19)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 4-0-1, мячи 12:5

Особой интриги матч лидера чемпионата с одним из аутсайдеров не таит. Интересно, разве что, кем Кике Сетьен заменит перебравшего карточек Жорди Альбу (вероятный кандидат - Хуниор Фирпо) и выйдет ли в стартовом составе Луис Суарес, который на Мальорке появился на поле ближе к концу и успел отдать голевой пас Лионелю Месси.

СРЕДА, 17 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Эйбар» (16) – «Атлетик» (10)

Матчи после паузы: 0-0-1/0-1-0

Пять последних очных встреч: 0-3-2, мячи 2:4

Несмотря на поражение от «Реала» (пятое в шести турах), «Эйбар» понравился: команда хорошо готова физически, здорово прессингует. Но и баски в прошлом туре отняли очки у «Атлетико» (1:1) при высоком качестве игры. В общем, любопытная игра наверняка с небольшим количеством голов (в предыдущих шести очных поединках соперники поразили ворота друг друга семь раз).

20.30 (мск), «Матч! Футбол 1»

«Вальядолид» (14) – «Сельта» (17)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 9:8

После унылого поражения от «Вильярреала» галисийцы отправляются в гости к «Вальядолиду», сумевшему оторваться от зоны вылета за счет выездной победы над «Леганесом» (2:1). Заруба будет жесткая и наверняка результативная – команды редко забивают в очных встречах менее трех мячей. А для нас главная интрига - вернется ли Федор Смолов в основу «Сельты»? Без россиянина атака команды ничего путного не показала. А ведь надо как-то спасаться.

23.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Осасуна» (11) – «Атлетико» (6)

Матчи после паузы: 0-1-0/0-1-0

Пять последних очных встреч: 1-0-4, мячи 4:10

В Бильбао команда Диего Симеоне действовала слишком осторожно, потеряв два очка. Против «Осасуны» мадридцам нужно играть более агрессивно, даже несмотря на отсутствие из-за травмы Жоау Фелиша. Скорее всего, на этот раз Альваро Мората и Анхель Корреа выйдут с первых минут. «Атлетико» необходимы голы и очки, чтобы не пропустить следующий розыгрыш ЛЧ.

ЧЕТВЕРГ, 18 июня

20.30 (мск), «Матч ТВ»

«Алавес» (15) – «Реал Сосьедад» (4)

Матчи после паузы: 0-0-1/0-1-0

Пять последних очных встреч: 1-0-4, мячи 2:8

После домашней ничьей с «Осасуной» команда из Сан-Себастьяна отправляется в гости к одному из наиболее удобных соперников, которого в пяти последних встречах победила четырежды. Для удержания в зоне ЛЧ одной из самых зрелищных команд сезона, выбитой из колеи перерывом на пандемию, требуются три очка.

23.00 (мск), «Матч ТВ»

«Реал» (2) – «Валенсия» (7)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-1-0

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 10:6

Завершит тур центральный матч, в котором «Реалу», разочаровавшему вторым таймом против «Эйбару», предстоит выдержать серьезное испытание «летучими мышами». Хочется верить, что выступающий за «Валенсию» воспитанник королевского клуба Денис Черышев получил больше пяти минут, которые он провел на поле в предыдущем туре. Для него стадион «Альфредо Ди Стефано», где мадридцы принимают соперников после пандемии, почти родное. Здесь россиянин провел не один десяток матчей за молодежку «Реала».