«Мамаеву зачесть легкий вред, Кокорина – оправдать». Мосгорсуд отложил новый приговор футболистам

Ранее кассационный суд посчитал необоснованным приговор Мамаеву и Кокорину по делу об их участии в драках в центре Москвы в октябре 2018 года и передал материалы на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Заседание было назначено на 17 июня 2020 года. Но в итоге его пришлось перенести на 6 июля из-за невозможности личного присутствия футболистов в нынешнем заседании. Напомним, оба провели за решеткой почти год, покинув колонию в Белгородской области в сентябре 2019 года по УДО. Кокорин вскоре подписал контракт с «Зенитом» и был отдан в аренду «Сочи», а Мамаев до конца нынешнего сезона принадлежит «Ростову».

- Я поддерживаю ходатайство о переносе рассмотрения дела Мосгорсудом, - заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. – До конца чемпионата России участие Александра в судебных заседаниях невозможно. Что касается предыдущего решения кассационной инстанции, то мы по-прежнему настаиваем на том, что в отношении Кокорина статья была применена неправильно. Не было разграничений, кто кого бил стулом, не было оценки свидетелей с нашей стороны. В действиях ребят усматривается только административное правонарушение. А 213-я статья подразумевает беспричинность. Но ведь причина была: оскорбление со стороны потерпевшего Дениса Пака. В общем, кассационная инстанция в мае приняла все наши доводы, признала их обоснованными и передала дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Подчеркиваю: он должен был сегодня пересмотреть весь приговор в целом, а не только апелляционное определение.

- Мы изначально ссылались на ряд обстоятельств, которые свидетельствовали, что действиям подзащитных была присвоена неверная квалификация, - говорит адвокат Мамаева Игорь Бушманов. - Но на том этапе суд нас не услышал… К счастью, кассационный суд выявил нарушения и передал дело на пересмотр. На наш взгляд, Мамаеву «хулиганство» должно быть переквалифицировано на «легкий вред здоровью». В отношении других фигурантов (помимо Кокорина это младший брат зенитовца Кирилл, а также Александр Протасовицкий. – прим. ред.) мы настаиваем на оправдательном приговоре. И кассация это поддержала… Надеюсь, после 22 июля препятствий для участия Мамаева и Кокорина в заседании не будет. В случае оправдательного приговора Мосгорсуда можно будет рассчитывать на компенсацию. Но этот вопрос мы пока не обсуждаем. Главное – чтобы новый вердикт позволил ребятам спокойно жить и не чувствовать себя незаконно осужденными.

- По первому эпизоду не установлено ни одного удара, нанесенного Кириллом в голову водителю Виталию Соловчуку, - заметил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. - Поэтому суд кассационной инстанции и посчитал, что ребят незаконно привлекли к ответственности. Что касается Дениса Пака, то судейско-медицинская экспертиза выявила у него сотрясение мозга в результате одного удара, нанесенного Александром Кокориным, и пощечины от Кирилла. Очевидно, что часть 2 статьи 115 была незаконно распространена на Кирилла. Он должен быть оправдан по двум из трех эпизодов…

Добавим, что 6 июля – техническая дата нового заседания Мосгорсуда. Ее выставили автоматически после того, как Мамаев и Кокорин не ответили на извещения. Наверняка разбирательства продолжатся уже после 22 июля, когда в РПЛ завершится сезон. До этого момента покинуть расположениея «Ростова» и «Сочи» у футболистов не получится. Как не получилось это сейчас, в случае с заседанием 17 июня.