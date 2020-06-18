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Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую
18 июня 17:11
автор: Григорьевская Юлия

Судьбу «Ростова» решит Ротенберг, извинения Федуну принесены, чемпионский кубок могут вручить вживую

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин дали совместную пресс-конференцию накануне возобновления чемпионата России по футболу. Приводим фрагменты.

АЛЕКСАНДР АЛАЕВ: РОСТОВСКУЮ ПРОБЛЕМУ НАДО ЛОКАЛИЗОВАТЬ

- Состоится ли 19 июня матч 23-го тура РПЛ «Сочи» - «Ростов», учитывая уход ростовской команды на карантин после заражения шести футболистов коронавирусом? – вопрос Алаеву.
- В Ростове-на-Дону случилось ЧП. Ситуация тщательно анализируется. В регламенте были прописаны все необходимые меры предосторожности, но полностью исключить риск заражения невозможно. Как бы то ни было, отказываться от возобновления сезона никто не собирается. Это стало бы слишком серьезным ударом по футбольной отрасли.

Если матч «Сочи» - «Ростов» не состоится 19 июня, то провести эту игру можно будет только 19 июля, одновременно с полуфиналом Кубка России. Других окон в календаре нет. И все участники при разработке регламента согласились с тем, что возможностей для переносов практически не будет.

И, что принципиально, перенос возможен только с согласия обоих участников. Мы не можем обязать «Сочи» (которым, напомним, владеет Борис Ротенберг. – прим. ред.) сыграть с «Ростовом» на месяц позже. Ждем обращений из клубов.

- Могут ли ростовчане прилететь на матч в Сочи в обход требований Роспотребнадзора, чтобы избежать технического поражения за неявку?
- Я бы этого не советовал. Карантин – краеугольный камень всего регламента. Ситуация в «Ростове» находится под контролем Роспотребнадзора. 42 человека сейчас находятся в самоизоляции. И эту проблему нужно локализовать. Желаю ростовчанам быстрее вернуться к тренировкам. Надеемся, препятствий для проведения их домашнего матча с «Арсеналом» 27 июня уже не будет.

А в Сочи могут отправиться только те, кто не сел на карантин. У клуба есть академия. Я не располагаю информацией, сколько именно человек из системы «Ростова» имеют право выйти на поле 19 июня. Но привлечь к игре молодежь, не контактировавшую с заразившимися футболистами, регламент позволяет.

- Недавно РФС постановил провести полуфинал Кубка России «Зенит» - «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге, исправив техническую ошибку в регламенте. Проведено ли расследование обстоятельств появления этой ошибки?
- Разумеется. Имел место человеческий фактор. Никакой подковерной борьбы не было. Виновные определены – и никогда больше не будут привлекаться к разработке регламентирующих документов. Готовим специальную систему визирования, чтобы избежать подобных неточностей в дальнейшем. При этом РФС принес извинения Леониду Федуну и «Спартаку».

- Будут ли допущены к следующему сезону РПЛ «Химки», которые вроде бы прошли процедуру лицензирования?
- Клуб действительно выполнил условия для включения в состав участников премьер-лиги. Однако «Химки» должны сами определиться, куда заявляться – в РПЛ или ФНЛ. Никаких уведомлений от клуба РФС пока не получил. Ждем.

- Действительно ли Грозный получил право проводить матчи под эгидой УЕФА?
- Да. На последнем исполкоме УЕФА, где, в частности, утверждался календарь еврокубков следующего сезона, было принято историческое решение: вернуть Грозный в большую европейскую футбольную семью. Запрет на проведение там международных матчей действовал с 2014 года. Теперь «Ахмат Арена» может принять даже игры сборной России.

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: ОБСУЖДАЕМ С РФС ПРОЦЕДУРУ ВРУЧЕНИЯ КУБКА ЧЕМПИОНАМ РОССИИ-2020

- Для возобновления футбольного сезона РФС и РПЛ проделали огромную работу, - заявил Прядкин. - Мы изучили опыт зарубежных лиг, использовали наработки той же бундеслиги. Был создан оперативный штаб для контроля за тренировками клубов. Сейчас, совместно с Роспотребнадзором, прорабатываются различные варианты касательно ситуации в «Ростове».

- Если такая ситуация повторится в другом клубе, чемпионат могут снова приостановить?
- В условиях пандемии ни о чем нельзя говорить наверняка. На данный момент приостановка чемпионата исключена.

- Когда «Ростов» поставил РПЛ в известность о заражении?
- Официальное обращение пришло в лигу 15 июня.

- 14-дневный карантин будет отсчитываться от этой даты?
- Повторю мысль коллеги: мы все рассчитываем, что «Ростов» сможет провести матч 24-го тура против «Арсенала» 27 июня. А вопрос по игре с «Сочи» пока открыт.

- Не считаете поспешным решение допустить на матчи болельщиков в количестве до 10 процентов от вместимости арен? В Германии и Испании играют сейчас без зрителей…
- Нам пошли навстречу, и был разработан такой механизм прохода зрителей на трибуны, что дополнительных рисков заражения не возникнет. Все четко согласовано с МВД и Роспотребнадзором. Возможно, в дальнейшем квота даже увеличится. Но давайте двигаться поэтапно. Сейчас речь идет именно о 10 процентах.

- Будет ли живое вручение чемпионского клуба победителю РПЛ-2019/20?
- Рассмотрим этот вопрос с РФС. Хочется, чтобы как можно больше болельщиков команды-чемпиона увидели вручение.

- Почему «Тамбову» постоянно идут на уступки? Клуб никак не может реконструировать свою арену – и ему разрешили проводить матчи в Нижнем Новгороде или других городах с аренами ЧМ-2018 до конца 2020 года…
- Мы трижды за месяц встречались с руководством Тамбовской области. Знаем, что средства под реконструкцию зарезервированы в бюджете. Конечно, нет ничего хорошего в том, что тамбовский стадион до сих пор не доделан. Но с другой стороны, местная команда показывает спортивный результат, развивается. Надеемся, что в конце концов вопрос разрешится положительно.

- Может ли «Тамбов» обменяться местами с «Нижним Новгородом»?
- Обмен клубами исключен. А вот вариант с переездом «Тамбова» в Нижний может обсуждаться.

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