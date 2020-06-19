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Моуринью возвращается в один день с российским футболом. Главные матчи топ-чемпионатов
19 июня 15:32

Моуринью возвращается в один день с российским футболом. Главные матчи топ-чемпионатов

Представляем самые интригующие противостояния европейского футбольного уик-энда – в Англии, Германии и Испании.

ПЯТНИЦА, 19 июня

Чемпионат Англии, 30-й тур

22.15 (мск), «Okko Sport»
«Тоттенхэм» (8-е место) – «МЮ» (5)
Пять матчей перед паузой: 2-1-2/3-2-0
Пять последних очных встреч: 1-0-4, мячи 6:7
Формально АПЛ вернулась еще в среду двумя перенесенными играми, но первый полноценный тур после выхода из карантина пройдет с пятницу по понедельник. И сразу же нас ожидает принципиальная дуэль Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера. «Тоттенхэм» постарается прервать трехматчевую серию без побед, а «МЮ» может обыграть «шпор» четвертый раз кряду… Хозяевам не поможет дисквалифицированный за февральскую «шутку о коронавирусе» Деле Алли. Зато в строй вернулись Гарри Кейн и успевший во время паузы отслужить в южнокорейской армии Сон Хын Мин. У гостей матч пропустит Фил Джонс.
Ориентировочные составы
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Д. Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Уинкс, Ндомбеле, Лукас, Сон Хын Мин, Кейн.
«МЮ»: Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Джеймс, Б. Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

Чемпионат Испании, 30-й тур

23.00 (мск), «Матч ТВ»
«Севилья» (3) – «Барселона» (1)
Матчи после паузы: 1-1-0/2-0-0
Пять последних очных встреч: 0-1-4, мячи 7:16
«Барса» очень мощно вышла из карантина, но не смогла оторваться от «Реала», который тоже одержал две победы (вторую – накануне над «Валенсией», 3:0). А через тур сине-гранатовым принимать «Атлетико»… В общем, нас ждет классическая битва за шесть очков. Мотивации «Севилье» добавляет 11-матчевая безвыигрышная серия против каталонцев. В предыдущих четырех встречах красно-белые стабильно пропускали от «Барсы» по четыре мяча. Пора Хулену Лопетеги исправлять статистику своей команды.
Ориентировочные составы
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро, Гудель, Банега, Жордан, Окампос, Эль-Хаддади, Л. Де Йонг.
«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ф. Де Йонг, Ракитич, Месси, Гризманн, Суарес.

СУББОТА, 20 июня

Чемпионат Германии, 33-й тур

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»
«Лейпциг» (3) – «Боруссия» Д (2)
Пять последних матчей: 2-3-0/3-0-2
Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 8:11
Все матчи предпоследнего тура бундеслиги пройдут одновременно, а центральной станет встреча двух претендентов на второе место (первое заранее гарантировала себе «Бавария»). Туром ранее те и другие не смогли обыграть «Майнц» и «Фортуну». Так что можно ждать бескомпромиссную рубку, благо «Лейпциг» и «Боруссия» располагают мощной атакой. Для Тимо Вернера это будет прощальная игра на «Реб Булл Арене». После этого сезона лидер «Лейпцига» переходит в «Челси», с которым уже подписал пятилетний контракт.
Ориентировочные составы
«Лейпциг»: Гулачи, Лаймер, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Хайдара, Забитцер, Кампль, Ольмо, Вернер, Нкунку.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хуммельс, Санчо, Джан, Витсель, Геррейру, Брандт, Т. Азар, Холанд.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

Чемпионат Испании, 30-й тур

15.00 (мск), «Матч Футбол 1»
«Сельта» (17) – «Алавес» (15)
Матчи после паузы: 0-1-1/0-0-1
Пять последних очных встреч: 1-1-3, мячи 2:5
В воскресенье продолжит борьбу за выживание в примере и свой потенциальный полноценный контракт с «Сельтой» Федор Смолов. Россиянину очень важно забить в ворота «Алавеса». Кстати, после паузы галисийцы радости гола пока не испытывали (0:1 от «Вильярреала» и 0:0 с «Вальядолидом»).

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»
«Валенсия» (8) – «Осасуна» (12)
Матчи после паузы: 0-1-0/0-1-1
Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 12:8
Команда Дениса Черышева не теряет надежду на попадание в Лигу Европы. На «Месталье» против «Осасуны» команда обычно играет уверенно (четыре победы подряд с общим счетом 15:1). Может, увидим российский гол?

23.00 (мск), «Матч Футбол 1»
«Реал Сосьедад» (5) – «Реал» (2)
Форма после паузы: 0-1-0/1-0-0
Пять последних очных встреч: 2-0-3, мячи 9:12
Второй из четырех матчей «Реала» на финише сезона с представителями топ-8 и, возможно, самый сложный. В Сан-Себастьян команда Зинедина Зидана отправится после тяжелой игры с «Валенсией». А «Реал Сосьедад», выбивший мадридцев из Кубка Испании, предельно мотивирован: впервые за много лет баски реально претендуют на путевку в ЛЧ.
Ориентировочные составы
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Монреаль, Мерино, Субельдиа, Порту, Эдегор, Оярсабаль, Виллиан Жозе.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Вальверде, Кроос, Асенсио, Э. Азар, Бензема.

Чемпионат Англии, 30-й тур

21.00 (мск), «Okko Sport»
«Эвертон» (12) – «Ливерпуль» (1)
Пять матчей перед паузой: 2-1-2/4-0-1
Пять последних очных встреч: 0-2-3, мячи 2:7
А еще в воскресенье нас ждет мерсисайдское дерби, которое может вплотную приблизить «Ливерпуль» к оформлению долгожданного чемпионства (первого с 1990 года). Впрочем, сложно прогнозировать, в какой форме сейчас находится команда Юргена Клоппа. Да и дерби «красным» просто почти никогда не даются.

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