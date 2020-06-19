Кокорин красиво разменял вторую сотню. Но избиением «ростовских младенцев» гордиться нечего

КОГДА НЕ ВСЕ ПРАВЫ
Не успел наш футбол вернуться с каникул, как уже дважды оскандалился на весь мир. Сначала оказалось, что РФС «забыл» прописать правила определения хозяев полуфиналов Кубка России, а затем выяснилось, что в случае ЧП, вызванного пандемией коронавируса, решать судьбу попавшей в неприятность команды РПЛ будет ее... соперник.
За два дня до матча в Сочи основа «Ростова» загремела на карантин (шесть футболистов заразились COVID-19), а просьбу о переносе игры на 19 июля «Сочи» проигнорировал. Более того, черноморцы еще и потроллили оппонентов, которые во избежание технического поражения были вынуждены выставить молодежный состав. В соцсетях хозяев появилась мерзкая запись: «Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой». Текст сопровождала картинка ученика за партой, сидящего по пояс... в болоте. «Ростов» отреагировал едко: «Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?» Сочинцы одумались и пост удалили, но неприятный осадок остался...
Вот так клуб Бориса Ротенберга стал одним из самых ненавидимых в стране.
МИНУТА СЧАСТЬЯ САМОЙ МОЛОДОЙ КОМАНДЫ В ИСТОРИИ РПЛ
В заявке «Ростова» не оказалось ни одного футболиста старше 19 лет, а средний возраст игроков составил 17,2 года. Возможно, это самая молодая команда не только в истории РПЛ, но и вообще национальных чемпионатов. Полузащитник Павел Горелов, как написал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, еще три года назад играл в ДФЛ. Сочинцев призывали выставить против такой команды сверстников, но они, конечно, отказались.
Ростовским пацанам терять было нечего. За поражение их все равно никто не пожурил бы, зато даже минимальный успех был обречен на всеобщие восторги. И гости сумели пробить кандидата в сборную России Сослана Джанаева уже на 50-й секунде. Миха Мевля прошляпил заброс в штрафную на 17-летнего Данила Хромова, тот отбросил мяч ровеснику Роману Романову, чей удар в угол был неотразим.
Впрочем, надежды на чудо быстро растаяли. Спустя пять минут гренадер Антон Заболотный затолкал пытавшегося выбить мяч с ленточки Владимира Абрамова в сетку вместе с этим самым мячом, а еще через девять минут Александр Кокорин без труда реализовал выход один на один, который организовал ему Андрей Мостовой.
Это был 100-й гол Кокорина на взрослом уровне. Он вступил в Клуб Григория Федотова. И впоследствии не упустил возможности разменять вторую сотню, оформив второй в карьере хет-трик. Интересно, что первый ему удался также в матче против «Ростова», когда Кокорин еще защищал цвета «Динамо»...
Впрочем, ростовскому молодняку удалось еще раз вызвать бурю аплодисментов. В середине первого тайма хозяева получили право на 11-метровый, однако Заболотный проиграл дуэль 17-летнему вратарю Денису Попову. Голкипер вообще провел блестящий первый тайм, несколько раз выручив своих товарищей.
Играл Попов настолько здорово, что Станиславу Черчесову впору задуматься о приглашении парня на ближайший сбор национальной команды. Жаль, что перед уходом в раздевалку Попов не сумел отразить довольно простой удар Кокорина с острого угла. А Заболотный и вовсе забил ударом в падении!
БОЛЕЗНЕННЫЙ УРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Понятно, что реальных шансов у такого «Ростова» против профессиональных футболистов, половина из которых имеет за плечами опыт выступлений за «Зенит», не было. Сочинцы превосходили пацанов не только технически, но и физически, так что в каждом единоборстве легко задавливали оппонентов. Поэтому всерьез анализировать форму и качество игры хозяев смысла не имеет. Одна только статистика ударов за тайм говорит достаточно – 21-1 (в створ - 12-1).
После перерыва картина не изменилась. Напротив, гости рассыпались и стали пропускать гол за голом. С 44-й минуты по 53-ю сочинцы забили пять раз. А под занавес встречи добились двузначной результативности - первыми в истории футбольных чемпионатов России. Правда, самой крупной в РПЛ эта победа не стала. В 2000-м с такой же разницей (9:0) «Локомотив» победил «Уралан».
Также отметим, что за «Сочи» дебютировал именитый конголезский опорник Джанелли Имбула, пришедший зимой из «Сток Сити» на правах свободного агента. В его послужном списке значатся «Лечче», «Райо Вальекано», «Тулуза», «Порту» и «Марсель». Не Адиль Рами, конечно, но все же. Интересно, правда, какого мнения об уровне нового для себя турнира будет Имбула после такого матча...
РПЛ. 23-й тур
«Сочи» – «Ростов» – 10:1 (4:1)
Голы: Романов, 1 – 0:1. Абрамов, 6 – в свои ворота – 1:1. Кокорин, 15 – 2:1. Кокорин, 44 – 3:1. А. Заболотный, 45+1 – 4:1. А. Заболотный, 47 – 5:1. Кокорин, 51 – 6:1. Новосельцев, 53 – 7:1. Полоз, 74 – 8:1. Полоз, 86 – 9:1. Колдунов, 87 – 10:1.
Нереализованный пенальти: А. Заболотный, 26 (вратарь).
«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Маргасов (Имбула, 60), Бурмистров (Колдунов, 69), Набиуллин, Кокорин (Боковой, 69), Мостовой, А. Заболотный (Полоз, 60).
«Ростов»: Попов, Гирнык, Рогава, Калистратов, Абрамов, Куприянов (Каштан, 73), Романов (Кочканян, 46), Горелов, Топурия (Комаров, 61), Колотиевский (Корниевский, 46), Хромов (Ставцев, 80).
Предупреждения: Гирнык, 26. Маргасов, 38. Бурмистров, 42. Топурия, 43. Горелов, 63.