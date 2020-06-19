Кокорин красиво разменял вторую сотню. Но избиением «ростовских младенцев» гордиться нечего

Вот так клуб Бориса Ротенберга стал одним из самых ненавидимых в стране.

За два дня до матча в Сочи основа «Ростова» загремела на карантин (шесть футболистов заразились COVID-19), а просьбу о переносе игры на 19 июля «Сочи» проигнорировал. Более того, черноморцы еще и потроллили оппонентов, которые во избежание технического поражения были вынуждены выставить молодежный состав. В соцсетях хозяев появилась мерзкая запись: «Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой». Текст сопровождала картинка ученика за партой, сидящего по пояс... в болоте. «Ростов» отреагировал едко: «Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?» Сочинцы одумались и пост удалили, но неприятный осадок остался...

Не успел наш футбол вернуться с каникул, как уже дважды оскандалился на весь мир. Сначала оказалось, что РФС «забыл» прописать правила определения хозяев полуфиналов Кубка России, а затем выяснилось, что в случае ЧП, вызванного пандемией коронавируса, решать судьбу попавшей в неприятность команды РПЛ будет ее... соперник.

В заявке «Ростова» не оказалось ни одного футболиста старше 19 лет, а средний возраст игроков составил 17,2 года. Возможно, это самая молодая команда не только в истории РПЛ, но и вообще национальных чемпионатов. Полузащитник Павел Горелов, как написал президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, еще три года назад играл в ДФЛ. Сочинцев призывали выставить против такой команды сверстников, но они, конечно, отказались.

Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪



Удачи нашим воспитанникам! #МыРостов pic.twitter.com/EL7NV514dn — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Ростовским пацанам терять было нечего. За поражение их все равно никто не пожурил бы, зато даже минимальный успех был обречен на всеобщие восторги. И гости сумели пробить кандидата в сборную России Сослана Джанаева уже на 50-й секунде. Миха Мевля прошляпил заброс в штрафную на 17-летнего Данила Хромова, тот отбросил мяч ровеснику Роману Романову, чей удар в угол был неотразим.

Впрочем, надежды на чудо быстро растаяли. Спустя пять минут гренадер Антон Заболотный затолкал пытавшегося выбить мяч с ленточки Владимира Абрамова в сетку вместе с этим самым мячом, а еще через девять минут Александр Кокорин без труда реализовал выход один на один, который организовал ему Андрей Мостовой.

Это был 100-й гол Кокорина на взрослом уровне. Он вступил в Клуб Григория Федотова. И впоследствии не упустил возможности разменять вторую сотню, оформив второй в карьере хет-трик. Интересно, что первый ему удался также в матче против «Ростова», когда Кокорин еще защищал цвета «Динамо»...

Впрочем, ростовскому молодняку удалось еще раз вызвать бурю аплодисментов. В середине первого тайма хозяева получили право на 11-метровый, однако Заболотный проиграл дуэль 17-летнему вратарю Денису Попову. Голкипер вообще провел блестящий первый тайм, несколько раз выручив своих товарищей.

Играл Попов настолько здорово, что Станиславу Черчесову впору задуматься о приглашении парня на ближайший сбор национальной команды. Жаль, что перед уходом в раздевалку Попов не сумел отразить довольно простой удар Кокорина с острого угла. А Заболотный и вовсе забил ударом в падении!

Гол Антона Заболотного в концовке тайма



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📱 Приложение «МАТЧ!»

💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/zbSh0axQCt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) June 19, 2020

БОЛЕЗНЕННЫЙ УРОК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Понятно, что реальных шансов у такого «Ростова» против профессиональных футболистов, половина из которых имеет за плечами опыт выступлений за «Зенит», не было. Сочинцы превосходили пацанов не только технически, но и физически, так что в каждом единоборстве легко задавливали оппонентов. Поэтому всерьез анализировать форму и качество игры хозяев смысла не имеет. Одна только статистика ударов за тайм говорит достаточно – 21-1 (в створ - 12-1).

После перерыва картина не изменилась. Напротив, гости рассыпались и стали пропускать гол за голом. С 44-й минуты по 53-ю сочинцы забили пять раз. А под занавес встречи добились двузначной результативности - первыми в истории футбольных чемпионатов России. Правда, самой крупной в РПЛ эта победа не стала. В 2000-м с такой же разницей (9:0) «Локомотив» победил «Уралан».

Также отметим, что за «Сочи» дебютировал именитый конголезский опорник Джанелли Имбула, пришедший зимой из «Сток Сити» на правах свободного агента. В его послужном списке значатся «Лечче», «Райо Вальекано», «Тулуза», «Порту» и «Марсель». Не Адиль Рами, конечно, но все же. Интересно, правда, какого мнения об уровне нового для себя турнира будет Имбула после такого матча...

РПЛ. 23-й тур

«Сочи» – «Ростов» – 10:1 (4:1)

Голы: Романов, 1 – 0:1. Абрамов, 6 – в свои ворота – 1:1. Кокорин, 15 – 2:1. Кокорин, 44 – 3:1. А. Заболотный, 45+1 – 4:1. А. Заболотный, 47 – 5:1. Кокорин, 51 – 6:1. Новосельцев, 53 – 7:1. Полоз, 74 – 8:1. Полоз, 86 – 9:1. Колдунов, 87 – 10:1.

Нереализованный пенальти: А. Заболотный, 26 (вратарь).

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Маргасов (Имбула, 60), Бурмистров (Колдунов, 69), Набиуллин, Кокорин (Боковой, 69), Мостовой, А. Заболотный (Полоз, 60).

«Ростов»: Попов, Гирнык, Рогава, Калистратов, Абрамов, Куприянов (Каштан, 73), Романов (Кочканян, 46), Горелов, Топурия (Комаров, 61), Колотиевский (Корниевский, 46), Хромов (Ставцев, 80).

Предупреждения: Гирнык, 26. Маргасов, 38. Бурмистров, 42. Топурия, 43. Горелов, 63.