У восьмерых игроков «Зенита» заканчиваются контракты. Кого оставить?

Зачем отпускать? Кержакова продлят с 90-процентной вероятностью, но это желание «Зенита». В другой реальности вратарь, получив приглашение от солидного клуба, уедет из Петербурга. Впрочем, сомнительно, что агент Кержакова уже теряется от нахлынувшего изобилия заманчивых предложений.

Зачем продлевать? Вряд ли кто-то назовет Михаила «твердым вторым-третьим номером» после первой части сезона. Впрочем, и «мягким» – тоже. Кержаков-младший лоялен и спокоен. Надо – посидит на скамейке. Надо – выйдет на поле и проведет достойный матч. Успешно сыграет пару туров, станет игроком матча «Зенит» – «Лион» по версии УЕФА, а потом скажет, что не задумывается над «должностью» первого номера. Да и заполнять заявку своими воспитанниками в еврокубках нужно. В алкогольных, да и любых других загулах Кержаков не замечен. Источники утверждают, что вопрос о продлении решили еще несколько месяцев назад.

«Зенит» нынче на перепутье. В клубе выдерживают паузу в размышлениях, кого с почестями проводить, а с кем пойти дальше. Вот-вот закончатся контракты восьмерых игроков – Михаила Кержакова , Юрия Жиркова , Бранислава Ивановича , Игоря Смольникова , Далера Кузяева , Олега Шатова , Артема Дзюбы и Александра Кокорина . С кем соглашения продлят? Идем по амплуа.

– С Сергеем Семаком продлили контракт по схеме «2+1»; – Андрей Аршавин получил руководящую должность в спортивном департаменте; – Заместитель спортивного директора Вячеслав Малафеев ушел из клуба, с ним не продлили контракт; – Мощнейший итальянский делец, посредник Винченцо Морабито жаждет трансфера Сердара Азмуна в «Наполи», Морабито общается с отцом иранца; – Йордан Осорио , сидя на карантине, выучил, как звучат на русском слова «маска» и «перчатки».

Юрий Жирков, 36 лет

Зачем продлевать?

Жирков ограбил склад с молодильными яблоками. В 2877 году археологи обнаружат Юрия, поднимающего пыль забегами посреди развалин «Газпром Арены». И снова встанет вопрос о новом контракте. Если бы Данил Круговой был в полном порядке, заикнуться о проводах Жиркова из «Зенита» стоило бы. Но Данила, чей агент, кстати, желал продать клиента в ЦСКА, оправдывает фамилию. Движется по кругу: травма – лечение – травма. Его перспективы и способность соответствовать уровню команды сомнительны. Есть вероятность того, что Кругового отправят в «Зенит-2» или оставят в «Уфе» на полгода. Но так говорят. А с Жирковым поступят по привычной схеме – продление соглашение на год.

Зачем отпускать?

Жирков хочет остаться в Петербурге, клуб предложит контракт на год. Все решено? Возможно. Но у Юрия есть и другие предложения. Вдруг он решит, что следующий сезон – последний? Поймет, что хочет сыграть в максимальном количестве матчей? Кто ожидал, что вросший в «Зенит» Александр Анюков сорвется в «Крылья»? Конечно, клуб не будет настаивать, если Жирков упрется и скажет: «Ничего не хочу видеть! Хочу в Тамбов!»

Бранислав Иванович, 36 лет

Зачем продлевать?

«Зенит» в сложной ситуации – Ивановича однозначно нужно отпустить, если купят сильного легионера в защиту. Но решение по сербу нужно принимать после окончания сезона, и не факт, что к этому времени удастся договорится с достойной Брано альтернативой. Держать Ивановича запасным – блажь и привилегия. Он ведь в числе самых высокооплачиваемых и пожилых игроков лиги при лимите »8+17». Продлевать победителя Лиги чемпионов нужно лишь в случае трансферного бессилия на вход. Видимо, вероятность такого исхода весома – источники утверждают, что Ивановичу предложили соглашение по схеме «1+1».

Зачем отпускать?

Лимит, зарплата, возраст, задачи клуба – все против Ивановича. Да, серб на 11-м месте (из 26) по ТТД на Whoscored. И атаки автобусной «Уфы» остановит даже в 40 лет. Но после продления Семака генеральный директор заявил о задачах в Лиге чемпионов. А на что там способна связка Иванович – Ярослав Ракицкий, вы видели осенью 2019-го.

Игорь Смольников, 31 год

Зачем продлевать?

Игорь не против роли игрока замены. Или ротации. Если не против роли запасного – то не должно быть сомнений. Тратиться на «паспортиста» нет смысла. Во-первых – на рынке нет кандидата сильнее Вячеслава Караваева. Во-вторых, нет достойного кандидата, который согласится сидеть на лавке. Дениса Терентьева не предлагать. Вопрос в другом – готовы ли в «Зените» предложить Смольникову контракт? Агент защитника Александр Маньяков не раз говорил, что предложения нет. И бравировал предложениями других клубов. Но благодаря «потрясающему» новому лимиту не стоит отпускать Смольникова.

Зачем отпускать?

Смольников давно растерял лучшие качества. Не соответствует уровню «Зенита». Вернее, тому уровню «Зенита», о котором так любят говорить. Через год-два его скоростные данные еще больше увянут. Но благодаря лимиту у «Зенита» нет альтернатив. Отпустить Смольникова надо, если Евгений Гинер сойдет с ума и решит продать Марио Фернандеса за три рубля. Или три пятьдесят.

Далер Кузяев, 27 лет

Зачем продлевать?

Универсальность, неконфликтность, возраст, лояльность – доводы в пользу продления. Адьям Кузяев, отец, не раз говорил о «Зените» как о приоритетном варианте. Хотя у Далера были (есть?) предложения от других клубов. В конце мая Кузяев-старший заявил о том, что переговоров с «Зенитом» пока нет. Об отсутствии конкретики наши источники сообщают и в середине июня.

Зачем отпускать?

Вопрос нужно ставить иначе – зачем уходить Далеру? Стоит подумать об уходе, если получит предложение контракта от другого клуба с похожими задачами. Кузяева стоит отпустить, если его позовут в «Краснодар» или «Локомотив». Это если в «Зените» готовы подумать о пользе и желании игрока, а не о собственном психологическом комфорте.

Олег Шатов, 29 лет

Зачем оставлять?

Сложно. Зачем рассуждать на эту тему, если Шатова не оставят? Хотя…Если вдруг «Зенит» не договорится с Кузяевым, внезапно возникнет вкусное предложение по Себастьяну Дриусси, а Шатов в концовке сезона «зажжет» настолько, что руководству «Зенита» придется проворачивать второй за год «фокус» с «Рубином».

Зачем отпускать?

Об этом имело смысл подробно рассуждать во времена Мирчи Луческу. Ну ладно – в период Роберто Манчини. К 2020 году хлипкость перспектив Шатова в «Зените» стала очевидной, как лидерство «Зенита» в чемпионате.

Артем Дзюба, 31 год

Зачем оставлять?

Усомнится в его необходимости может только запойный дзюбофоб. Или тот, кто по привычке утверждает в стиле «навесь на Дзюбу». Лучший бомбардир и ассистент чемпионата. Комбинационный игрок. Ищет нетривиальные ходы. Номер один в команде по рейтингу Whoscored. Медийное лицо «Зенита» и спортивного Петербурга. «Зенит» – лучший вариант для Дзюбы, а Дзюба – лучший вариант для «Зенита» среди россиян. А главное, что с Дзюбой все оговорено. Стал бы Артем молчать, зная, что все решится не в его пользу?

Зачем отпускать?

В случае, если в «Зените» решат спешно заменить Семака на Манчини – то да, отпустить немедля. Или если бы Дзюба захотел контракт на семь лет с обязательным количеством игр в старте и возможностью влиять на выбор состава. И яхту. Названную в его честь. А еще боксерскую грушу с фотографией Малафеева. И чтобы солнце всегда сияло, а трава зеленела. Но ни одного подобного требования со стороны Дзюбы не прозвучало.

Александр Кокорин, 29 лет

Зачем оставлять?

Кокорин нужен «Зениту». Об этом сказал Семак. Все. На этом нужно поставить точку. Ведь игрок нужен главному тренеру. Конкуренты? Кокорин нужен, даже если Азмун и Дриусси дадут клятву не уходить из «Зенита». Но тем, кто решает судьбу Кокорина, плевать на мнение Семака. И даже на слова Александра Медведева.

Зачем убирать?

Нынешний состав и консерватизм Семака не гарантирует стабильное место в старте… Но вопрос нужно ставить иначе – зачем «Зенит» Кокорину? Вот Кокорин «Зениту» нужен, а наоборот? После всех злоключений идеальным вариантом был бы отъезд в Европу. Но работает ли над этим агент Кокорина? Что-то он давно не высказывается публично.

Бонус

Возможны потери в атаке.

Сердар Азмун сказал в эфире иранского телевидения о желании «получить новый вызов». А Семак заявил, что поддерживает желание любого игрока перейти в чемпионат посильней.

«Наполи» предлагают 25 млн евро. Якобы, «Зенит» хочет больше, но в неаполитанском клубе уверены, что стороны договорятся. В прессе утверждают, что «Наполи» купит Азмуна в случае продажи Аркадиуша Милика. Что не совсем верно – кроме Милика, может уйти и Дрис Мертенс, и в «Наполи» не связывают трансферы Милика и Азмуна. У клуба есть возможность потратиться на иранца и без продажи поляка. Переговоры с отцом Азмуна от лица «Наполи» ведет упомянутый выше Морабито, провернувший трансферы многих больших футболистов.

У Дриусси остается год контракта. Когда продавать, если не сейчас? Аргентинец не скрывает желания уйти. Вернее, клуб скрывает его высказывания. Другое дело, что предложений нет. Маловероятно, что появятся. Зачем клубам вступать в переговоры сейчас, если можно подождать полгода? Закончим одним из любимейших штампов футболистов: «пока предложений нет, но посмотрим, что может случиться».