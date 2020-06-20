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«Связи с Тедеско не было, а то бы его опять наказали». Хинкель – после победы «Спартака» в Туле
20 июня 20:00
автор: Григорьевская Юлия

«Связи с Тедеско не было, а то бы его опять наказали». Хинкель – после победы «Спартака» в Туле

Андреас Хинкель, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» в отсутствие Тедеско, прокомментировал матч против «Арсенала» (3:2).

- В первом матче после паузы можно было всего ожидать, - заметил немецкий специалист. - Мы не знали, насколько хорошо будет готов соперник, и свое состояние было оценить непросто. Ключом к победе стал мяч, забитый Александром Соболевым в конце первого тайма. В первом круге, если помните, мы пропустили от туляков перед перерывом и уступили 0:1. »Гол в раздевалку» дает тебе психологическое преимущество. И мы им воспользовались. При счете 3:0 я уже не сомневался в победе.

- Однако в итоге «Спартак» победил 3:2. Два гола, пропущенные в компенсированное время, испортили настроение?
- Конечно, победить 3:0 было бы приятнее. Но и 3:2 сойдет. Все-таки мы до конца контролировали ситуацию. Игра была за шесть очков. «Спартак» оторвался от «Арсенала», и мы уверенно смотрим в будущее. Ну а эти два пропущенных мяча... Сначала была травма Гуса Тила, мы остались вдесятером. Потом случился пенальти. И все равно, повторюсь, результатом мы довольны.

- Были сомнения относительно готовности Зелимхана Бакаева, который переболел коронавирусом?
- Решение выпустить его в стартовом составе принималось в последний момент. Это очень важный игрок для «Спартака». Мы попросили Бакаева выложиться на сто процентов своей текущей готовности. Когда он начал уставать, тут же последовала замена. Но своим полтора тайма Бакаев отыграл качественно, сделал голевую пердачу Соболеву.

- Как вы общались с Тедеско, который сидел на трибуне?
- Никакой дистанционной связи с Доменико не было. Это запрещено правилами, и мы должны их уважать. Если бы нарушили регламент, никто не знает, чем бы это закончилось. Возможно, Доменико опять дисквалифицировали бы. Поэтому и не стали рисковать.

- Почему предпочли в стартовом составе Соболева, а не Эсекиэля Понсе?
- В «Спартаке» высокая конкуренция на многих позициях. Выбор всегда лучше, чем его отсутствие. И с учетом плотного графика будет ротация. В том числе в атаке.

- Что с Тилом?
- Похоже на мышечную травму. В Москве проведем обследование. Там видно будет.

- В целом, «Спартак» ничем не удивил, - заявил главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко. - Но мы пропустили первыми, отыгрываться было непросто. Пораовало, что в концовке ребята не бросили играть и сквитали два мяча. Силы у команды остались. Уже готовимся к следующему туру.

Фото: Александр Ступников/ФК «Спартак»

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