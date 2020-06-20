Георгий Джикия: Оплатим все штрафы за фанатов, которые провожали нас на игру в Тулу

- Почему в компенсированное время пропустили два мяча?

- С одной стороны, это испортило настроение, а с другой - будет держать нас в тонусе. После 3:0 могла бы появиться эйфория. Главное - победа. В Туле всегда сложно играть. И для «Спартака» это очень ценные три очка.

- У вас было два жестких столкновения, одно - головой. Как самочувствие?

- Нормально. С головой у меня всегда были чуть-чуть проблемы. Хуже не стало.

- Можно ли сказать, что нынешний «Спартак» осознанно играет на контратаках с любым соперником?

- Не буду делать такие выводы. Была большая пауза. Сегодня играли так, потому что Тула - трудный соперник. Тренер выбрал тактику, которая принесла плоды. Как будет дальше, посмотрим. Впереди еще много матчей.

- Что случилось в эпизоде с пенальти?

- Я не понял, что произошло, но уже привык к разным таким моментам не в пользу «Спартака». Не будут комментировать решение судей.

- После 65-й минуты скорости упали. Это нормально?

- Да. Была большая пауза. Но я бы не сказал, что у нас возникли проблемы с функциональной подготовкой. После игры все чувствовали себя хорошо.