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Георгий Джикия: Оплатим все штрафы за фанатов, которые провожали нас на игру в Тулу
20 июня 20:30
автор: Григорьевская Юлия

Георгий Джикия: Оплатим все штрафы за фанатов, которые провожали нас на игру в Тулу

Капитан «Спартака» прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2).

- Почему в компенсированное время пропустили два мяча?
- С одной стороны, это испортило настроение, а с другой - будет держать нас в тонусе. После 3:0 могла бы появиться эйфория. Главное - победа. В Туле всегда сложно играть. И для «Спартака» это очень ценные три очка.

- У вас было два жестких столкновения, одно - головой. Как самочувствие?
- Нормально. С головой у меня всегда были чуть-чуть проблемы. Хуже не стало.

- Можно ли сказать, что нынешний «Спартак» осознанно играет на контратаках с любым соперником?
- Не буду делать такие выводы. Была большая пауза. Сегодня играли так, потому что Тула - трудный соперник. Тренер выбрал тактику, которая принесла плоды. Как будет дальше, посмотрим. Впереди еще много матчей.

- Что случилось в эпизоде с пенальти?
- Я не понял, что произошло, но уже привык к разным таким моментам не в пользу «Спартака». Не будут комментировать решение судей.

- После 65-й минуты скорости упали. Это нормально?
- Да. Была большая пауза. Но я бы не сказал, что у нас возникли проблемы с функциональной подготовкой. После игры все чувствовали себя хорошо.

- Против болельщиков «Спартака» возбудили уголовное дело за «красочные» проводы команды в Тулу...
- Не понимаю, за что тут можно угловное дело открывать. Если будут какие-то санкции или штрафы - полностью возьмем их на себя. Было приятно наблюдать, как люди, которые не могли попасть на матч, нас провожали со стадиона и встречали в Туле. Спасибо им за поддержку. Про штрафы мы узнаем и все это компенсируем.

- У Джордана Ларссона был день рождения.
- Да-да. Надеемся, что он что-то организует после победы - и в конце проведет карточкой по банкомату.

Фото: Александр Ступников/ФК «Спартак»

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