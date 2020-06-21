На потенциального инвестора собравшихся в РПЛ «Химок» в Латвии наехали налоговики

Напомним, химчане получили право выступить в РПЛ-2020/21 после досрочного завершения сезона-2019/20 в ФНЛ. По итогам состоявшихся 27 туров команда Сергея Юрана заняла второе место, вслед за «Ротором», который также вышел в премьер-лигу.
Как только результаты ФНЛ были зафиксированы, сразу поползли слухи о том, что «Химки» откажутся от путевки в элитный дивизион, не располагая достаточным финансированием для получения лицензии. Минимальный объем бюджета в РПЛ составляет 350 миллионов рублей. Московская область выделить такие средства не смогла, посоветовав химчанам искать частного инвестора.
Переговоры с потенциальными спонсорами клуб начал в мае. По информации «Советского спорта», очередная важная встреча назначена на ближайший понедельник, 22 июня. И «Химки» по-прежнему нацелены именно на премьер-лигу, лицензия для выступления в которой в РФС уже получена – осталось подать официальную заявку на свое участие. А для этого надо завершить переговорный процесс и окончательно определиться с бюджетом.
Отметим, что министр спорта Московской области Роман Терюшков даже после выдачи «Химкам» заветной лицензии продолжал настаивать на том, что клуб проведет следующий сезон в ФНЛ. При этом ни для кого не секрет, что серьезную заинтересованность в получении контроля за химчанами выразил российский бизнесмен Сергей Ломакин, на данный момент владеющий тремя футбольными клубами – «Пафос» (Кипр), «Родина» (ПФЛ) и «Рига» (Латвия).Сергей Ломакин
Ранее «Советский спорт» сообщал, что в «Химки» Ломакин готов вложить более миллиарда рублей за первый сезон в РПЛ. Но сейчас у бизнесмена возникли проблемы с законодательством в Латвии. Местная Служба госдоходов подозревает лучший клуб страны («Рига» выиграла два предыдущих национальных чемпионата) в «черной бухгалтерии». Якобы в течение двух лет многие футболисты команды получали зарплаты «в конвертах».
В офисе рижан проведены обыски, в отношении некоторых лиц заведены уголовные дела. По словам главы налоговой полиции Каспарса Подиньша, большинство игроков получали в виде официальной зарплаты от 1000 до 1400 евро в месяц, после чего им «под столом» добавляли разницу, которая у лидеров достигала десяти тысяч. По меркам российского футбола – смешные деньги, но для Латвии это очень серьезно. Кроме того, могла использоваться и другая схема ухода от налогов – в виде завышения стоимости аренды недвижимости у родственников футболистов.
По сообщениям латвийского ТВ, в число подозреваемых попал генеральный директор ФК «Рига» Александр Пронин. На просьбу «Советского спорта» прокомментировать ситуацию он заявил следующее: «В команде все в строю. Готовимся в штатном режиме к воскресному матчу со «Спартаком» из Юрмалы».
Эта встреча 2-го тура чемпионата Латвии-2020 действительно состоится сегодня, в воскресенье, 21 июня. Игрой рижан будет руководить небезызвестный Олег Кононов, который после увольнения из «Спартака» осенью прошлого года принял приглашение Ломакина.
Что все это означает для «Химок»? По нашей информации, помимо хозяина ФК «Рига», в число потенциальных спасителей подмосковной команды входят и другие влиятельные структуры. С ними сейчас и продолжаются переговоры. А где проведут «Химки» сезон-2020/21, мы узнаем совсем скоро. Несмотря на заявления Терюшкова, клуб вовсе не «приговорен» к ФНЛ.