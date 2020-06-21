На потенциального инвестора собравшихся в РПЛ «Химок» в Латвии наехали налоговики

Напомним, химчане получили право выступить в РПЛ-2020/21 после досрочного завершения сезона-2019/20 в ФНЛ. По итогам состоявшихся 27 туров команда Сергея Юрана заняла второе место, вслед за «Ротором», который также вышел в премьер-лигу.

Как только результаты ФНЛ были зафиксированы, сразу поползли слухи о том, что «Химки» откажутся от путевки в элитный дивизион, не располагая достаточным финансированием для получения лицензии. Минимальный объем бюджета в РПЛ составляет 350 миллионов рублей. Московская область выделить такие средства не смогла, посоветовав химчанам искать частного инвестора.

Переговоры с потенциальными спонсорами клуб начал в мае. По информации «Советского спорта», очередная важная встреча назначена на ближайший понедельник, 22 июня. И «Химки» по-прежнему нацелены именно на премьер-лигу, лицензия для выступления в которой в РФС уже получена – осталось подать официальную заявку на свое участие. А для этого надо завершить переговорный процесс и окончательно определиться с бюджетом.

Отметим, что министр спорта Московской области Роман Терюшков даже после выдачи «Химкам» заветной лицензии продолжал настаивать на том, что клуб проведет следующий сезон в ФНЛ. При этом ни для кого не секрет, что серьезную заинтересованность в получении контроля за химчанами выразил российский бизнесмен Сергей Ломакин, на данный момент владеющий тремя футбольными клубами – «Пафос» (Кипр), «Родина» (ПФЛ) и «Рига» (Латвия).