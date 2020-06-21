Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе

Игра в Краснодаре должна была начаться в 20.00 по московскому времени 21 июня. Однако накануне выяснилось, что несколько футболистов московской команды подхватили коронавирус. Бело-голубые обратились к сопернику с просьбой о переносе - им пошли навстречу, Бюро исполкома это решение закрепило.

При этом, никаких других дат, кроме 19 июля, в качестве резервных использовать было нельзя. Календарь финишного отрезка РПЛ-2019/20 и так перегружен. А единственное окно возникло в связи с проведением в этот день полуфиналов Кубка России. В одном из них, кстати, встретятся «Зенит» и «Спартак». Учитывая это обстоятельство, Бюро исполкома РФС оставило за собой право в случае необходимости... провести решающую кубковую стадию позднее - но до 3 августа, когда Россия обязана отправить в УЕФА все заявки на участие наших команд в еврокубках-2020/21.

Иначе говоря, если с просьбой о переносе своих игр обратятся «Спартак» или «Зенит», то полуфиналы Кубка России, в котором разыгрывается прямая путевка в групповую стадию Лиги Европы, пройдут после заключительного тура РПЛ, запланированного на 22 июля.

Важное уточнение: Бюро принимало эти решение на основании обращения РПЛ. А теперь, внимание, вопрос: что мешало РПЛ обратиться с такой же просьбой перед матчем «Сочи» - «Ростов», который вполне можно было тоже перенести на 19 июля?

Напомним, эта игра, несмотря на заражение шести футболистов ростовчан, все-таки состоялась 19 июня. Против основного состава сочинской команды вышел коллектив вчерашних школьников, который, разумеется, потерпел разгромное поражение со счетом 1:10. Основа «Ростова» в этот момент была заперта на базе, сев на обязательный, согласно требованиям Роспотребнадзора, 14-дневный карантин.