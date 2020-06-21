ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе
21 июня 15:02
автор: Сергеев Иван

Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе

Экстренное заседание Бюро исполкома РФС постановило провести матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо» 19 июля.

Игра в Краснодаре должна была начаться в 20.00 по московскому времени 21 июня. Однако накануне выяснилось, что несколько футболистов московской команды подхватили коронавирус. Бело-голубые обратились к сопернику с просьбой о переносе - им пошли навстречу, Бюро исполкома это решение закрепило.

При этом, никаких других дат, кроме 19 июля, в качестве резервных использовать было нельзя. Календарь финишного отрезка РПЛ-2019/20 и так перегружен. А единственное окно возникло в связи с проведением в этот день полуфиналов Кубка России. В одном из них, кстати, встретятся «Зенит» и «Спартак». Учитывая это обстоятельство, Бюро исполкома РФС оставило за собой право в случае необходимости... провести решающую кубковую стадию позднее - но до 3 августа, когда Россия обязана отправить в УЕФА все заявки на участие наших команд в еврокубках-2020/21.

Иначе говоря, если с просьбой о переносе своих игр обратятся «Спартак» или «Зенит», то полуфиналы Кубка России, в котором разыгрывается прямая путевка в групповую стадию Лиги Европы, пройдут после заключительного тура РПЛ, запланированного на 22 июля.

Важное уточнение: Бюро принимало эти решение на основании обращения РПЛ. А теперь, внимание, вопрос: что мешало РПЛ обратиться с такой же просьбой перед матчем «Сочи» - «Ростов», который вполне можно было тоже перенести на 19 июля?

Напомним, эта игра, несмотря на заражение шести футболистов ростовчан, все-таки состоялась 19 июня. Против основного состава сочинской команды вышел коллектив вчерашних школьников, который, разумеется, потерпел разгромное поражение со счетом 1:10. Основа «Ростова» в этот момент была заперта на базе, сев на обязательный, согласно требованиям Роспотребнадзора, 14-дневный карантин.

Точно на таком же карантине сейчас находится и «Динамо». Но москвичам перенести игру разрешили, а ростовчанам - нет. И все это в рамках одного тура!

Очевидно, что впереди нас ждет изменение медицинского протокола РПЛ. Почти наверняка лига добьется от Роспотребнадзора послаблений для участников чемпионата - чтобы в случаях выявления коронавируса у одного или нескольких футболистов, изолировали бы только этих заразившихся, а не всю команду. Ведь 19 июля - не резиновое. Все потенциальные переносы в один день не запихнешь.

Пока же протокол COVID-19 не скорректирован, велик соблазн... скрыть информацию об инфицированных от вышестоящих футбольных органов. Контроля-то, как мы понимаем, никакого. Все отдано на откуп клубам. Кому-то, как «Ростову», не повезло. Кого-то, как «Динамо», бог миловал. Но ведь можно поступить иначе: втихаря изолировать находящегося в группе риска футболиста от основы - и сыграть по тем правилам, которые вот-вот будут приняты.

Если верить сразу нескольким источникам, именно такой прецедент мы, скорее всего, получили в матче «Уфа» - «Тамбов». 20 июня произошла утечка о том, что нападающий хозяев Андрес Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус. Потом клуб назвал эти сообщения клеветой. Однако - вот совпадение! - в заявку уфимской команды на воскресную игру аргентинец не попал...

Это что же получается? В рамках одного (!) тура - первого после возобновления футбольного сезона в России - мы получили три разных (!) подхода к решению коронавирусной проблемы. В Сочи устроили цирк, в Краснодаре пошли на мировую, в Уфе - на весьма вероятную подтасовку.

Это уже не двойные, а тройные стандарты.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mitsubishi GTO «4000GT»Судьба матча «Сочи» и «Ростова» пока не решена«Бавария» стала восьмой раз подряд чемпионом Германии по футболу"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"Известная спортсменка предпочла выступать без трусовРумынка, о которой мечтает весь мир
Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе
Тройные стандарты футбола по-русски: устроить цирк, перенести игру, умолчать о вирусе
Экстренное заседание Бюро исполкома РФС постановило провести матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» - «Динамо» 19 июля.
21.06.2020 15:02
Футбол
автор: Сергеев Иван
Валерий Масалитин: Гончаренко увольняет сам себя
Валерий Масалитин: Гончаренко увольняет сам себя
Бывший нападающий ЦСКА прокомментировал разгромное поражение команды Виктора Гончаренко от «Зенита» (0:4) в 23-м туре РПЛ.
21.06.2020 12:23
Футбол
автор: Усачев Владислав
На потенциального инвестора собравшихся в РПЛ «Химок» в Латвии наехали налоговики
На потенциального инвестора собравшихся в РПЛ «Химок» в Латвии наехали налоговики
Латвийская Служба госдоходов провела обыски в офисе футбольного клуба «Рига», который принадлежит бизнесмену Сергею Ломакину, готовому вложить миллиард рублей в «Химки», завоевавшие путевку в российскую премьер-лигу.
21.06.2020 12:22
Футбол
автор: Сергеев Иван
Получается, «Спартак» тоже надо закрывать на карантин. Коронавирусное безумие российского футбола
Получается, «Спартак» тоже надо закрывать на карантин. Коронавирусное безумие российского футбола
Один матч возобновившегося чемпионата уже превратился в фарс. Но это, похоже, только начало.
21.06.2020 10:50
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
Валерий Гладилин: «Спартак» выбрал идеальную тактику
Валерий Гладилин: «Спартак» выбрал идеальную тактику
Бывший полузащитник и тренер красно-белых поделился с «Советским спортом» впечатлениями от победы команды в 23-м туре РПЛ над «Арсеналом» (3:2).
21.06.2020 10:00
Футбол
автор: Усачев Владислав
«Динамо» ждет переноса матча с «Краснодаром», в ЦСКА безнадега, у «Спартака» оптимизм
«Динамо» ждет переноса матча с «Краснодаром», в ЦСКА безнадега, у «Спартака» оптимизм
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера
21.06.2020 08:00
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Малком забил ЦСКА два. Видео всех голов 23-го тура РПЛ
Малком забил ЦСКА два. Видео всех голов 23-го тура РПЛ
Все голы очередного тура футбольной премьер-лиги в одном месте.
21.06.2020 00:00
Футбол
автор: Ващенко Сергей
Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять
Дмитрий Селюк: «Краснодару» выгоден перенос матча с «Динамо», но регламент для COVID-19 надо менять
Агент полузащитника Шарля Карборе, который, видимо, оказался среди заболевших коронавирусом динамовцев, прокомментировал ситуацию «Советскому спорту».
20.06.2020 23:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
Сергей Семак: Коронавирус в «Динамо» и «Уфе»? Если заболел один игрок, я бы не изолировал остальных
Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над ЦСКА (4:0) и высказал недовольство регламентом возобновившегося футбольного сезона.
20.06.2020 22:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)
«Зенит» впервые в истории чемпионатов страны разгромил ЦСКА в Москве (видео)
Питерский клуб упрочил лидерство в чемпионате-2019/20 благодаря первой за пять лет выездной победе над армейцами в РПЛ. И сразу – крупной!
20.06.2020 21:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика