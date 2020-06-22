ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Надо звать Семина. Он бы навел порядок». Пономарев – о кризисе в футбольном ЦСКА
22 июня 18:00
автор: Григорьевская Юлия

«Надо звать Семина. Он бы навел порядок». Пономарев – о кризисе в футбольном ЦСКА

Ветеран армейцев, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал «Советскому спорту» отставку Виктора Гончаренко, которую пока не принял Евгений Гинер.

- Говорят, после разгромного поражения от «Зенита» главный тренер ЦСКА написал заявление об увольнении и уехал в родную Белоруссию. Удивлены такому повороту?
- Это проблемы Гончаренко. В коллективе какой-то непорядок, но мы не знаем что именно не так. Какие-то распри у него с командой, даже не с отдельными игроками. Так не бывает… За него бы заступились футболисты. А то, что он подал в отставку после такого разгрома от «Зенита» - естественное желание любого тренера бросить все к чертовой матери, потому что ничего не получается.

Команда в субботу была в разобранном виде. Я не понял, во что она играет и чего хочет. Никакой мысли не было. Футболисты растренированы. На технику и тактику я не рассчитывал перед игрой с «Зенитом», но если бы ребята были готовы физически, они бы перебегали питерцев. А они были никакие.

Так что Гончаренко правильно сделал, решив уйти. Я бы тоже так поступил, потому что так команда выглядеть не должна. Армейцы же еще до этого товарищескую встречу проиграли «Арсеналу» 2:3. За два матча пропустили семь мячей!

Бедный Игорь Акинфеев… Я ему не завидую. Его все время расстреливают. Он на всех кричит, но это бесполезно. Люди не понимают, что нужно делать. Вадим Карпов в свои 17 лет не может играть центрального защитника! Здесь нужен стержень, который бы сплачивал коллектив в обороне. А Виктор Васин всегда никакой. Он промахивается мимо мяча в простейших ситуациях. Игорь Дивеев тоже слабенький, хотя гонору у него до черту. Ребята остановились в развитии. Никто не хочет совершенствоваться и критически к себе относиться.

- Евгений Гинер вроде бы пытается Гончаренко переубедить. Стоит ли?
- Нет. Не надо никого удерживать. Будет еще хуже. Гончаренко потерял контакт с коллективом.

- Не считаете, что он подвел Гинера, который весной продлил с ним контракт до конца следующего сезона, тем самым выразив доверие?
- Конечно, подвел.

- Кого приглашать вместо Гончаренко?
- У меня пока нет кандидатов. Братья Березуцкие работали с Леонидом Слуцким, но это тоже не то. Они еще мальчишки и не прошли тренерскую школу. А ее нужно пройти обязательно.

- Юрия Семина все сватают то в один клуб, то в другой. Как вам такой кандидат для ЦСКА?
- Он не пойдет в ЦСКА, хотя… Это было бы хорошим вариантом для клуба. Возможно, Семин захотел бы доказать, что еще может работать с большой командой. Я знаю его характер. Это очень хорошая идея. Я ему позвоню, спрошу (смеется). Семин злой и требовательный тренер. Мог бы навести порядок.

Владимир Пономарев

- А Виктор Онопко или Сергей Овчинников готовы к роли главного тренера?
- Нет-нет. Онопко уже десять лет сидит и не вякает. Так, приспособился. Получает свою капусту. А его семья живет в Испании. Он просто зарабатывает в ЦСКА деньги. Я бы давно его выгнал. Что, у нас своих армейцев нет? Спартаковец работает в ЦСКА!.. Да и Овчинников – не наш.

- Как бы отнеслись к приходу иностранца?
- Хорошо бы отнесся, если бы это был авторитетный специалист. А люди без имени не нужны. Они ничего не сделают.

- Где Гончаренко может продолжить карьеру, если контракт с ним действительно расторгнут?
- В российских клубах ему не найдется места. Только у себя в Белоруссии.

- Но он же тренер топ-уровня. Думаете, чемпионат Белоруссии будет ему интересен?
- Какой там уровень? Все зависит от подбора игроков. А он с этим не смог справится в ЦСКА. Вот как у Слуцкого сложилось: то Вагнер Лав пришел, то еще кто-то. Там три – четыре иностранца было обалденных. Слуцкому просто повезло. А так он тоже, я думаю, нулевой.

- Но у Гончаренко состав был совсем не звездный…
- Это уже его проблемы. Зачем он ставит семнадцатилетнего Карпова центральным защитником? Нужно было искать игрока на эту позицию, говорить руководству, что нужен опытный игрок. Я ему говорил, что можно Марио Фернандеса поставить на это место. А тот впереди играет, болтается, там никого не держит, никого не страхует, ни за кого не отвечает, и в оборону не успевает. Классная у него работа. Если Марио случайно мяч забьет – все начинают ахать, какой это хороший игрок. Ну, раз он в атаке играет, значит, ставьте его в атаку. У меня злости не хватает…

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Плющенко тренирует учеников под песню «День Победы»На UFC Вегас 3 Волков проиграл БлейдсуMitsubishi GTO «4000GT»Румынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
«Надо звать Семина. Он бы навел порядок». Пономарев – о кризисе в футбольном ЦСКА
«Надо звать Семина. Он бы навел порядок». Пономарев – о кризисе в футбольном ЦСКА
Ветеран армейцев, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал «Советскому спорту» отставку Виктора Гончаренко, которую пока не принял Евгений Гинер.
22.06.2020 18:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
Гончаренко ожидаемо психанул, а «Ростову» нечего пенять на Ротенберга. Итоги 23-го тура с Ловчевым
Гончаренко ожидаемо психанул, а «Ростову» нечего пенять на Ротенберга. Итоги 23-го тура с Ловчевым
Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев – о главных событиях первого посткарантинного тура премьер-лиги.
22.06.2020 17:00
Футбол
автор: Ловчев Евгений
Как Гинер увольнял тренеров ЦСКА. Садырин тоже ушел после разгрома от «Зенита»…
Как Гинер увольнял тренеров ЦСКА. Садырин тоже ушел после разгрома от «Зенита»…
Виктор Гончаренко может в ближайшее время покинуть пост главного тренера ЦСКА. «Советский спорт» вспомнил все отставки армейских наставников при Евгении Гинере.
22.06.2020 16:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
Рейтинг наездов. «Расизм» в ЦСКА, «водокачка» для Карпина, «инопланетяне» против РФС
Рейтинг наездов. «Расизм» в ЦСКА, «водокачка» для Карпина, «инопланетяне» против РФС
Рестарт футбольного чемпионата России добавил поводов для наездов и красок нашему хит-параду.
22.06.2020 15:00
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
Фланги «Спартака», «новый Халк» и вратарь-школьник. Символическая сборная 23-го тура РПЛ
Фланги «Спартака», «новый Халк» и вратарь-школьник. Символическая сборная 23-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов первого после выхода из карантина тура российской премьер-лиги.
22.06.2020 13:00
Футбол
автор: Сергеев Иван
Жертвоприношение в Сочи, «добро и зло» Федуна, «не тот дед» в Черкизове. Чем запомнится 23-й тур
Жертвоприношение в Сочи, «добро и зло» Федуна, «не тот дед» в Черкизове. Чем запомнится 23-й тур
Представляем обзор главных событий первого после карантина тура российской футбольной премьер-лиги.
22.06.2020 10:30
Футбол
автор: Безъязычный Алексей
РФС не планирует отменять сезон, «Локо» не заметил ухода Семина, Гончаренко готов уйти из ЦСКА
РФС не планирует отменять сезон, «Локо» не заметил ухода Семина, Гончаренко готов уйти из ЦСКА
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
22.06.2020 08:00
Футбол
автор: Кузнецов Дмитрий
«Лучшее судейство в туре». Хусаинов – о работе Васильева, показавшего 3 красных и 13 желтых карточек
«Лучшее судейство в туре». Хусаинов – о работе Васильева, показавшего 3 красных и 13 желтых карточек
Арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал матч «Локомотив» - «Оренбург» (1:0), изобиловавший спорными ситуациями.
21.06.2020 23:00
Футбол
автор: Зибрак Артем
«Мы должны помогать клубу, который нас кормит». Гилерме – о первом матче «Локомотива» при Николиче
«Мы должны помогать клубу, который нас кормит». Гилерме – о первом матче «Локомотива» при Николиче
Вратарь вице-чемпионов России прокомментировал победу в 23-м туре РПЛ над «Оренбургом» (1:0).
21.06.2020 21:30
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
«Слышал скандирования во славу Семина, но про меня – ничего плохого». Николич – после победы «Локо»
«Слышал скандирования во славу Семина, но про меня – ничего плохого». Николич – после победы «Локо»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от своего первого официального матча в России.
21.06.2020 21:00
Футбол
автор: Григорьевская Юлия
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика