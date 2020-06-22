«Надо звать Семина. Он бы навел порядок». Пономарев – о кризисе в футбольном ЦСКА

- Евгений Гинер вроде бы пытается Гончаренко переубедить. Стоит ли? - Нет. Не надо никого удерживать. Будет еще хуже. Гончаренко потерял контакт с коллективом.

Бедный Игорь Акинфеев … Я ему не завидую. Его все время расстреливают. Он на всех кричит, но это бесполезно. Люди не понимают, что нужно делать. Вадим Карпов в свои 17 лет не может играть центрального защитника! Здесь нужен стержень, который бы сплачивал коллектив в обороне. А Виктор Васин всегда никакой. Он промахивается мимо мяча в простейших ситуациях. Игорь Дивеев тоже слабенький, хотя гонору у него до черту. Ребята остановились в развитии. Никто не хочет совершенствоваться и критически к себе относиться.

Так что Гончаренко правильно сделал, решив уйти. Я бы тоже так поступил, потому что так команда выглядеть не должна. Армейцы же еще до этого товарищескую встречу проиграли «Арсеналу» 2:3. За два матча пропустили семь мячей!

Команда в субботу была в разобранном виде. Я не понял, во что она играет и чего хочет. Никакой мысли не было. Футболисты растренированы. На технику и тактику я не рассчитывал перед игрой с «Зенитом», но если бы ребята были готовы физически, они бы перебегали питерцев. А они были никакие.

- Говорят, после разгромного поражения от «Зенита» главный тренер ЦСКА написал заявление об увольнении и уехал в родную Белоруссию. Удивлены такому повороту? - Это проблемы Гончаренко. В коллективе какой-то непорядок, но мы не знаем что именно не так. Какие-то распри у него с командой, даже не с отдельными игроками. Так не бывает… За него бы заступились футболисты. А то, что он подал в отставку после такого разгрома от «Зенита» - естественное желание любого тренера бросить все к чертовой матери, потому что ничего не получается.

- Не считаете, что он подвел Гинера, который весной продлил с ним контракт до конца следующего сезона, тем самым выразив доверие?

- Конечно, подвел.

- Кого приглашать вместо Гончаренко?

- У меня пока нет кандидатов. Братья Березуцкие работали с Леонидом Слуцким, но это тоже не то. Они еще мальчишки и не прошли тренерскую школу. А ее нужно пройти обязательно.

- Юрия Семина все сватают то в один клуб, то в другой. Как вам такой кандидат для ЦСКА?

- Он не пойдет в ЦСКА, хотя… Это было бы хорошим вариантом для клуба. Возможно, Семин захотел бы доказать, что еще может работать с большой командой. Я знаю его характер. Это очень хорошая идея. Я ему позвоню, спрошу (смеется). Семин злой и требовательный тренер. Мог бы навести порядок.

- А Виктор Онопко или Сергей Овчинников готовы к роли главного тренера?

- Нет-нет. Онопко уже десять лет сидит и не вякает. Так, приспособился. Получает свою капусту. А его семья живет в Испании. Он просто зарабатывает в ЦСКА деньги. Я бы давно его выгнал. Что, у нас своих армейцев нет? Спартаковец работает в ЦСКА!.. Да и Овчинников – не наш.

- Как бы отнеслись к приходу иностранца?

- Хорошо бы отнесся, если бы это был авторитетный специалист. А люди без имени не нужны. Они ничего не сделают.

- Где Гончаренко может продолжить карьеру, если контракт с ним действительно расторгнут?

- В российских клубах ему не найдется места. Только у себя в Белоруссии.

- Но он же тренер топ-уровня. Думаете, чемпионат Белоруссии будет ему интересен?

- Какой там уровень? Все зависит от подбора игроков. А он с этим не смог справится в ЦСКА. Вот как у Слуцкого сложилось: то Вагнер Лав пришел, то еще кто-то. Там три – четыре иностранца было обалденных. Слуцкому просто повезло. А так он тоже, я думаю, нулевой.

- Но у Гончаренко состав был совсем не звездный…

- Это уже его проблемы. Зачем он ставит семнадцатилетнего Карпова центральным защитником? Нужно было искать игрока на эту позицию, говорить руководству, что нужен опытный игрок. Я ему говорил, что можно Марио Фернандеса поставить на это место. А тот впереди играет, болтается, там никого не держит, никого не страхует, ни за кого не отвечает, и в оборону не успевает. Классная у него работа. Если Марио случайно мяч забьет – все начинают ахать, какой это хороший игрок. Ну, раз он в атаке играет, значит, ставьте его в атаку. У меня злости не хватает…