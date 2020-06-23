«От судейского беспредела в Казахстане у Вагнера может поехать крыша»

В прошлом году ситуация поменялась. Хамитжанова из «Астаны» подвинули. Все было в руках алмаатинцев. Чтобы выиграть чемпионат, «Кайрату» за четыре тура до конца надо было не уступить в Астане, но они побежали с шашками наголо и получили 1:3. Посмотрим, как будет в этом году. Команда заметно обновилась: ее покинули Бауаржан Исламхан , который месяц был на просмотре в «Зените», Исламбек Куат и другие лидеры. «Кайрат» заметно омолодился. Вероятно, Вагнера рассматривают в качестве опытного футболиста, который сцементирует эту молодежь.

Поэтому, что бы ни делал Боранбаев, у него не было шансов выиграть чемпионат («Кайрат» брал золото только дважды – в 1992 и 2004 годах. – прим. ред. ). В какой-то момент он решил, что во всем виновата федерация, и пошел войной на ее президента Ерлана Кожагапанова . Мне лично звонил директор «Кайрата» Малик Кушалиев с предложением поучаствовать в «сносе» президента федерации по случаю якобы конфликта интересов…

- Чего не хватает «Кайрату» до титула? - В местном чемпионате, как на Украине, существуют две силы. Вторая – это «Астана», олицетворение зла с безумным административным ресурсом, который подчиняет себе все органы вплоть до местной федерации футбола. Президент «Астаны» Саян Хамитжанов мог позволить себе напрямую позвонить игроку соперников и требовать, чтобы тот не выходил на поле против его команды. Так было с нападающим Алексеем Щеткиным , защитником Сергеем Малым . И это происходило постоянно.

- Все ждали Вагнера в ЦСКА, а он объявил о переходе в «Кайрат». В России этот клуб известен тем, что в нем карьеру завершал Андрей Аршавин. Расскажите о команде из Алма-Аты подробнее. - Формально это единственный частный клуб в чемпионате Казахстана. Формально, потому что я бы отнес его к квазигосударственному сектору – в компании, которая владеет «Кайратом», присутствуют государственные активы. При этом «Кайрат», технологически выражаясь, one man show клуб. Кайрат Боранбаев занимает там должность председателя попечительского совета, но все понимают, что он владелец. Глобально все вопросы решает он. В тот период, когда я работал в Казахстане, Боранбаев прикладывал огромные усилия для развития клуба. «Кайрат» вкладывался не только в первую команду, куда покупались реальные суперзвезды вроде Аршавина и Анатолия Тимощука , но и в молодежку.

- Мог ли «Кайрат» перебить предложение ЦСКА по финансам?

- Вагнеру 36 лет, так что не стоит заблуждаться насчет его финансовых запросов. Они не могут быть запредельными. Сумма контракта точно не исчисляется миллионами долларов, скорее около 700 - 800 тысяч в год. «Кайрат» способен конкурировать, предложив, условно, в два раза больше, чем ЦСКА. В маркетинговых и спортивных целях они могут себе это позволить.

«ДЛЯ «КАЙРАТА» ВАГНЕР МОЖЕТ СТАТЬ СУПЕРРЕШЕНИЕМ»

- Как оцените инфраструктуру «Кайрата»?

- Боранбаев вкладывает в нее большие деньги. Построил шикарную базу, академию с множеством полей, манеж. Домашняя арена «Кайрата» старенькая, но газон там потрясающий. Они сейчас ведут переговоры с мэрией Алма-Аты на предмет строительства нового стадиона на старом месте. Насколько понимаю, ключевое противоречие в том, что клуб хочет построить чисто футбольную арену, а легкоатлетическую составляющую вывести на другой объект. Стадион находится в очень хорошем месте – практически в центре города. Рядом метро и пересечение ряда больших магистралей.

На базе шикарный медицинский центр, еще во времена Аршавина они закупили роботизированный тренажер FootBot, который есть у дортмундской «Боруссии» и «Краснодара». Команда летает частным бортом владельца клуба, это очень комфортно.

- В каких условиях живут футболисты «Кайрата»?

- С этим у них вообще нет никаких проблем. Есть шикарные условия проживания и на базе, но большинство предпочитают город. Алма-Ата действительно роскошный город, очень красивое предгорье. Там много зелени и хороших мест. Это ведь культурный и экономический центр страны, так что проблем с переводчиками, школами и прочим не будет. И скучно Вагнеру – тоже.

- Чего следует ждать от Вагнера в чемпионате Казахстана?

- Понятно, это нынешний Вагнер не тот, что был еще 5-10 лет назад. Но в чемпионате Казахстана скорости на порядок ниже, чем в России или Турции, где он играл сравнительно недавно, так что он может стать суперрешением – здесь и сейчас помочь команде, наконец, выиграть золотые медали.

Правда, если в «Аланьяспоре», который ставил цель не вылететь и сидел в обороне, Вагнер был хорош (33 гола в 42 матчах. – прим. ред.), то в «Бешикташе», где у него не было столько свободных зон впереди, бразилец потерялся (6 голов в 18 матчах. – прим. ред.). Против «Кайрата» тоже сзади будут играть плотно, так что сложно прогнозировать, удастся ли ему показать свои лучшие качества.

С другой стороны, с годами он потерял только скорость. Техника, видение поля, дриблинг, умение отдать пас по-прежему при нем. И это все-таки Казахстан. Для игравшего на фланге Аршавина скорость была более важна, чем для центрфорварда, но Андрей все равно блистал.

«ПРОБЛЕМЫ - БРАЗИЛЬСКИЕ СЕРИАЛЫ И ИСКУССТВЕННЫЕ ГАЗОНЫ»

- Велик ли риск все-таки не заиграть?

- Риски связаны с его семейными историями, женами и отрядом детей. Когда Вагнер еще играл в Турции, его последняя жена, с которой он развелся, жила с другим мужчиной и ребенком там же в Алании. И Вагнер говорил: «Здорово, что я имею возможность видеть ребенка». Так что он сильно отягощен этими бразильскими сериалами.

И неизвестно, как все это скажется на фоне футбольной казахстанской инфраструктуры. Это в «Кайрате» все хорошо, а у остальных клубов – просто швах. Поля ужасные, больше половины из них искусственные. Это значит, что ему все время придется переходить с естественного газона на искусственный, что не улучшает здоровье возрастного футболиста.

Еще один аспект – судейский беспредел. Не сомневаюсь, что как только возобновится чемпионат, арбитры опять будут бесчинствовать по-черному. Это важно. В том же ЦСКА Вагнер жил в совершенно других условиях. Один матч он сейчас перетерпит, другой, а потом у него может и крыша поехать.

- Как в Казахстане встречают звезд его уровня?

- Очень круто. Расскажу историю. У меня работал менеджер среднего звена. Мы шикарно сыграли с «Кайратом», но уступили: Аршавин забил великолепный мяч, который крутили все спортивные европейские СМИ.

И вот, после игры я пишу сообщение этому менеджеру. Приходит ответ, а у него на заставке в вотсапе на аватарке свежее фото с Аршавиным. Я его вызвал, не очень цензурно выражался: «Ты работаешь в «Актобе»! Можешь себе представить, чтобы у сотрудника «Барселоны» на заставке был футболист «Реала»?»

Это и есть ответ на ваш вопрос. В Казахстане очень доброжелательные болельщики. Как таковой идеологии ультрас нет, кроме «Актобе» и, совсем чуть-чуть, в Алма-Ате. Они непримиримые, могут и попинать друг друга. Но в целом атмосфера очень позитивная, и большие игроки воспринимаются на ура. Что понятно – чемпионат никогда не был избалован большим количеством реальных звезд, а Вагнер - бывший футболист сборной Бразилии. Это суперигрок.

- Часто вообще бразильцы приезжают в Казахстан?

- Массовый завоз бразильцев – дело прошлое. В 2015 году Владимир Газзаев притащил в «Актобе» весь этот бразильский неликвид – Данило Неко, Данило Сирино, Маркоса Пицелли, Андерсона Минейро и прочих. У них были зарплаты по 60 - 80 тысяч долларов в месяц. Потом нам пришлось избавляться от них. Но если Пицелли продемонстрировал свой класс, то остальные были просто балластом для бюджета. Сейчас бразильцев в чемпионате совсем мало (с Вагнером станет трое. - прим. ред.).

А в «Кайрате», кстати, уже был хороший креативный полузащитник Исаэл, который сейчас стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем». Так что у Алма-Аты есть опыт работы с бразильцами.