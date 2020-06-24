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Ждем феерию в Лондоне и Бергамо и очередной гостевой гол Смолова «Реалу»
24 июня 13:18
автор: Артем Зибрак

Ждем феерию в Лондоне и Бергамо и очередной гостевой гол Смолова «Реалу»

«Советский спорт» представляет главные матчи европейского футбольного мид-уика.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

СРЕДА, 24 июня

20.00 (мск), «Okko Sport»
«МЮ» (5-е место) – «Шеффилд Юнайтед» (7)
Матчи после паузы: 0-1-0/0-0-1
Пять последних очных встреч: 4-1-0 мячи 10:4
В первом круге команды выдали спектакль: «Шеффилд» вел в два мяча до 72-й минуты, затем уступал в счете, но в итоге добился ничьей 3:3. Может, на «Олд Траффорде» будет так же весело? Главная головная боль Оле-Гуннара Сульшера – центр обороны. В прошлом туре Виктор Линделеф покинул поле, прихрамывая. С учетом повреждения Фила Джонса не ясно, кто у «МЮ» составит пару Джерри Магуайру. Гости недосчитались основного вратаря Дина Хендерсона (который, кстати, принадлежит «красным дьяволам») и перебравшего карточек защитника Джона Игана.

22.15 (мск), «Okko Sport»
«Ливерпуль» (1) – «Кристал Пэлас» (9)
Матчи после паузы: 0-1-0/1-0-0
Пять последних очных встреч: 5-0-0, мячи 11:5
Команда Юргена Клоппа забуксовала (потеря очков в двух турах из трех, тогда как до этого подобное с «Ливерпулем» случилось лишь раз за 27 матчей), но 20-очковый перевес над «Ман Сити» разбазарить уже невозможно. «Красные» должны играть раскрепощенно, готовясь отпраздновать первое с 1990 года чемпионство. Год назад на «Энфилде» хозяева победили 4:3. Нынешний «Кристал Пэлас» в состоянии снова дать бой. Тем более что под вопросом участие в матче Мохамеда Салаха, а Эндрю Робертсон и Джеймс Милнер не сыграют точно.

ЧЕТВЕРГ, 25 июня

22.15 (мск), «Okko Sport»
«Челси» (4) – «Ман Сити» (2)
Матчи после паузы: 1-0-0/1-0-0
Пять последних очных встреч: 1-1-3 мячи 3:10
После рестарта пока еще действующие чемпионы одержали две победы с общим счетом 8:0, причем их соперники на разу (!) не пробили в створ. «Челси», очевидно, намерен нарушить эту «традицию». И вообще, лондонцам очки нужнее: в самом разгаре борьба за путевку в Лигу чемпионов. А вот команда Пепа Гвардиолы турнирными раскладами в АПЛ не отягощена. Ее больше волнует качественная подготовка к августовскому плей-офф Лиги чемпионов. В частности – восстановление к этому турниру Серхио Агуэро, который в минувшем туре повредил мениск. При таких вводных можно ждать зрелища.
Ориентировочные составы
«Челси»: Ариссабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Виллиан, Пулишич, Жиру.
«Ман Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, Родри, Сильва, Де Брейне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Турнирая таблица АПЛ

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

СРЕДА, 24 июня

22.45 (мск), «Матч Футбол 2»
«Аталанта» (4) – «Лацио» (2)
Пять последних матчей: 4-1-0/4-1-0
Пять последних очных встреч: 2-3-0 мячи 11:8
Соперники наколотили на двоих 134 гола в нынешнем чемпионате, так что без голов в Бергамо не обойдется. Хозяева имеют преимущество, так как после паузы успели сыграть с «Сассуоло» (4:1) – в отличие от римлян, которые на поле пока не выходили. При этом «Лацио» надо брать три очка, чтобы не отпустить далеко «Ювентус», который свой матч уже выиграл. В этом сезоне шансы отобрать у туринцев скудетто точно есть, учитывая не лучшее состояния команды Криштиану Роналду. Но для этого необходимо самим побеждать.
Ориентировочные составы
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Кальдара, Джимсити, Хатебор, Фройлер, де Рон, Гозенс, Малиновский, Папу Гомес, Сапата.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Альберто, Хони, Кайседу, Иммобиле.

Турнирная таблица серии А

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

СРЕДА, 24 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»
«Реал Сосьедад» (7) – «Сельта» (16)
Матчи после паузы: 0-1-2/1-1-1
Пять последних очных встреч: 3-0-2 мячи 8:8
«Сельта» только что одержала свою самую крупную за 65 лет победу (6:0 над «Алавесом»). Однако Федор Смолов даже в таком матче не отметился результативными действиями за 90 минут… Тем временем, по слухам, галисийцы предложили «Локомотиву» 8 миллионов в качестве выкупа контракта российского нападающего. Если москвичи поднимут ставки, Смолову придется доказывать «Сельте» свою необходимость. Пока в Испании он забивал лишь однажды – в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На очереди – выездной матч с «Реалом Сосьедад». Может, россиянин ждал, пока в соперниках будет команда со словом «Реал» в названии?

23.00 (мск), «Матч ТВ»
«Реал» (1) – «Мальорка» (18)
Матчи после паузы: 3-0-0/0-1-2
Пять последних очных встреч: 4-0-1 мячи 16:5
Команда Зинедина Зидана после рестарта набрала 9 очков из 9 возможных и опередила по дополнительным показателям «Барселону». Накануне каталонцы выиграли свой матч (1:0 у «Атлетика») и вернули себе верхнюю строчку. Однако «Реал» может опять обогнать конкурента в случае победы над «Мальоркой». Отсутствие Серхио Рамоса из-за травмы помешать не должно. А настроя мадридцам добавляет желание отомстить островитянам за сенсационное поражение в первом круге (0:1).

ЧЕТВЕРГ, 25 июня

20.30 (мск), «Матч Футбол 1»
«Эйбар» (17) – «Валенсия» (8)
Матчи после паузы: 0-2-1/1-1-1
Пять последних очных встреч: 2-2-1 мячи 4:3
В матчах этих команд забивает мало голов. При этом «Валенсия» не побеждали в Эйбаре с 2014 года… Что ж, пожелаем «летучим мышам», не потерявшим надежд на путевку в ЛЧ, прервать неприятную серию. Хотелось бы, чтобы в этом процессе активно поучаствовал Денис Черышев, который с каждым следующим матчем после паузы получает все больше игрового времени.

Турнирная таблица примеры

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