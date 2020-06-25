Игорь Акинфеев: При Жорже в ЦСКА пиво пили на глазах у тренера. Он только смеялся

О ПОРАЖЕНИИ ОТ «ЗЕНИТА» 0:4 - С одной стороны, обидно, когда после стольких побед, титулов видишь, как команда валится. Мы же провалили весну, сейчас вот с «Зенитом» так сыграли. А хочется-то по-прежнему максимума… Но с другой стороны, надо принимать все как есть. 0:4 уже не исправишь. Это история. Надо идти дальше. Не вены же себе, в конце концов, резать.

О ТОМ, КАК ИГОРЯ СПАСЛА БАБУШКА - Мы еще тогда были детьми. Кому-то из ребят, с которыми я тренировался в ЦСКА, родители купили шарфы и шапки с клубной символикой. Напялили все это на себя и пошли от манежа до станции метро «Динамо». Спустились в подземку, а там трое пацанов в оранжевых бомберах – спартаковцы… Я шапку снял, шарф не успел… На меня сразу налетели. Пока отбивался, моя бабушка вцепилась в шарф. Так и не отдала его. Потом появился народ, те пацаны убежали. Как вспомнишь, жутко становится. Из-за какого-то шарфа могли и на рельсы толкнуть. Что тут скажешь: девяностые.

ОБ ОВЧИННИКОВЕ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ГОТОВИТ ЦСКА К ДЕРБИ С «ДИНАМО» - Мы с Сергеем буквально позавчера вспоминали, как познакомились в сборной перед Евро-2004. На турнире он тогда намазался гелем, зализал волосы, закинул в рот жвачку – и пошел. Потом неделю с этой прической ходил… Почему во время карьеры Овчинников весил за 100 кило, а в ЦСКА держит боевой вес? Ну, во-первых, сильно располнел он, только когда тренировал «Кубань». Ясно почему: в Краснодаре тепло, хорошо. Сейчас у него стабильно 85 килограмм. А когда Сергей играл, то и с соткой был лучшим. Помню тренировку сборной в Бору. Он тогда собой все ворота закрывал. Ребята не знали, куда бить.

ОБ УСТАНОВКАХ ГАЗЗАЕВА

- Длинных установок у Валерия Георгиевича не было. В раздевалке он всегда называл состав. Потом пять-семь минут – о матче. Фишечки подвигал, показал - и всё. Да той команде и не надо было ничего говорить. Мы шли и играли. И побеждали.

О ТРЕНЕРСКОЙ ЧЕХАРДЕ В ЦСКА ВРЕМЕН ЖОРЖЕ И ЗИКО

- При Артуре Жорже, кстати, Леша и Василий Березуцкие научились играть в футбол. Потому что мяч вниз положили… Мы тогда реально прибавили. Просто в результат это не воплотилось. В первом круге, по-моему, сыграли 10 или 11 ничьих. Евгений Гинер пришел в раздевалку, спросил у тренера, почему так происходит, а он не ответил. Со второго круга вернули Георгича. И пошли 1:0, 1:0, как обычно…

Но, повторюсь, с Жорже лично мне было очень комфортно. Топ-тренер. Профессионал, уважительно относился к ребятам. Он просто не учел особенности менталитета. Помню, начал с того, что утром команда тренировалась, а потом было свободное время. Заканчивается тренировка, я мячи ловлю, затем иду мимо бара, а там матерые уже сидят с пивасом. (Смеется.) «Вот это, говорят, тренер. Давайте еще по кружечке»… На ужин Жорже всегда приходил в костюме. У него был свой мир. Настоящий европеец. Он шел и ржал над этим пивом. Ему вообще по фигу было. Так в России нельзя...

И о Зико ничего плохого не скажу. Но он был на своей волне, к опытным футболистам, даже к Сереге Игнашевичу, не прислушивался. Так в России, без контакта с командой, тоже сложно. Хорошей каши не сваришь.

О ЦСКА СЛУЦКОГО

- Это был топчик. И приколы, конечно, над Леонидом Викторовичем были. По поводу Nissan Teana, на которой он поначалу приезжал на тренировки. Насчет его раскачиваний на скамейке… Но вообще, Слуцкого не переюморишь. Он всегда найдет, что ответить. При нем конфликтов в команде не было. А у меня их не было при любых тренерах. Не вижу смысла конфликтовать с кем бы то ни было.

О ВАРИАНТАХ УЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ

- Такие мысли никогда особо и не посещали. У меня же агента не было. Всегда считал своим агентом Евгения Ленноровича. С момента подписания первого контракта и по сей день. Были ли варианты? Вроде бы в 2005 и 2006 годах заходил разговор об «Арсенале». Но конкретики не знаю. Никаких бумаг в руках не держал. И не переживаю по поводу того, что не уехал в Лондон.

О ЧМ-2014

- После первого матча чемпионата мира я из номера не вылезал, было стыдно смотреть ребятам в глаза. Ходил опустошенным. Когда все это случилось (Акинфеев пропустил обидный гол от корейцев. – прим. ред.), лежал в воротах и думал: «Блин, миллион людей все это видит». Хотелось сквозь землю провалиться. Весь турнир пошел наперекосяк. В третьем туре случился Алжир… А затем началась травля. В аэропорту журналисты устроили за мной гонки. Не каждый это выдержит. Но я все-таки справился, пережил.

О ЕВРО-2008 И ЧМ-2018

- Психологически домашний чемпионат мира был таким же тяжелым, как и турнир в Бразилии. Но мы своей игрой заставили болельщиков снова повернуться к команде лицом. Сейчас одно удовольствие смотреть, как за сборную все переживают… Хотя в 2008-м состав был намного сильнее. При Гусе Хиддинке мы почти со всеми могли играть с позиции силы. Да, испанцы щелкнули нас тогда по носу. Но греков, которые были в порядке, по делу победили. А какая сборная была у Швеции! Но мы играли «от себя» и заслуженно сделали 2:0. И с Голландией в четвертьфинале был не мимолетный успех.