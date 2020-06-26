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Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ
26 июня 12:10
автор: Алексей Безъязычный
автор фото: Александр Ступников/"Спартак"

Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ

Несмотря на все трудности, футбольный чемпионат России продолжится очередными восемью матчами.

ЗАБЬЕТ ЛИ «СПАРТАК» ТРИ ГОЛА В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ КРЯДУ?

Доменико Тедеско после дисквалификации вернется на тренерский мостик красно-белых, а его команда может сделать еще один шаг в направлении еврокубковой пятерки. До кризисного ЦСКА осталось пять очков, а впереди - 27 июня - домашний матч с «Уфой». В первом круге «Спартак» уступил башкирскому клубу со счетом 0:1 (единственный мяч в свои ворота отправил Николай Рассказов). Но тогда москвичей еще тренировал Олег Кононов, а нападение красно-белых всерьез барахлило. Сейчас же красно-белые разошлись не на шутку - и имеют шанс третий раз подряд забить не менее трех мячей.

Почему бы, собственно, и нет? «Оренбургу» перед уходом на карантин и «Арсеналу» сразу после рестарта сезона спартаковцы отгружали по три мяча в гостях (победы 3:1 и 3:2). Теперь им играть на «Открытие Арене»... Да, как ни странно, здесь они уступили в двух предыдущих матчах - «Краснодару» (0:1) и «Ростову» (1:4). Но все же в продолжение приятной для «Спартака» серии верится больше. Если получится, и хозяева действительно забьют «Уфе» три гола, то повторят свой результат из сезона-2017/18, когда при Массимо Каррере они последовательно победили «Уфу» (3:1), «Краснодар» (4:1) и «Зенит» (3:1).

А до Карреры «Спартак» последний раз выдавал подобную серию в далеком 2009 году (3:0 с «Локомотивом» и «Химками», 5:1 с «Ростовом»), когда команду тренировал Валерий Карпин.

УДЕРЖИТ ЛИ КОКОРИН ЛИДЕРСТВО В СНАЙПЕРСКОЙ ГОНКЕ-2020?

Фото: Сергей Кулаков/ФК «Сочи»

Лучшим бомбариром РПЛ-2019/20 остается Артем Дзюба (13 голов). Но если брать отрезок после Нового года, то здесь благодаря хет-трику в прошлом туре в ворота молодежки «Ростова» лидерство захватил Александр Кокорин. Арендованный «Сочи» у «Зенита» форвард отличился уже 6 раз. Кокорин забил один мяч «Арсеналу», два - «Оренбургу» и три - ростовчанам. Если арифметическая прогрессия сохранится, то «Ахмат» 26 июня рискует получить от Александра покер... Впрочем, у Кокорина нашелся достойный конкурент. Евгений Луценко из «Арсенала» в 23-м туре отметился своим пятым голом 2020 года. Нападающему туляков в субботу играть с... «Ростовом». И не исключено, его, как и Кокорина в минувшую пятницу, ждет оборона детско-юношеской команды с рекордсменом РПЛ (15 сейвов в матче с «Сочи») Денисом Поповым на воротах.

СКОЛЬКО МОЛОДЕЖЕК ВЫЙДУТ НА ПОЛЕ?

Лучший вратарь 23-го тура 17-летний Денис Попов. Фото: Сергей Кулаков/ФК «Сочи»

Теоретически сразу три клуба могут выставить в 24-м туре молодежные составы. Помимо «Ростова», это «Динамо» и «Оренбург», которым играть соответственно с ЦСКА и «Краснодаром». Виной тому заражения коронавирусом, отправившие основные составы на 14-дневный карантин. Впрочем, в российском футболе ничего прогнозировать на сто процентов нельзя. Сыграла же «Уфа» основной против «Тамбова» несмотря на положительный тест у одного из игроков команды (предположительно - Андреса Вомбергара). В каждом конкретном случае все зависит, как нам рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин, от распоряжения местного отделения Роспотребнадзора. Кроме того, федеральный офис этой организации вот-вот разрешит смягчить медицинский протокол премьер-лиги - чтобы карантин стал обязательным только для игроков с подтвержденным COVID-19, а не всех их партнеров.

КАК ДЕБЮТИРУЕТ ОВЧИННИКОВ?

Де-юре главным тренером ЦСКА остается Виктор Гончаренко, но в действительности к дерби с «Динамо» красно-синих готовит Сергей Овчинников. Если бело-голубые выставят 27 июня молодежку, то задача для номинальных гостей, разумеется, упростится. В противном случае нас ждет полноценная битва двух прямых конкурентов за шесть очков. Поражение поставит ЦСКА на грань вылета из еврокубковой зоны, во что еще весной не верилось. Но не просто же так Гончаренко подал в отставку. Игровой кризис армейцев очевиден... Победа в дерби может обеспечить Овчинникову приставку «и. о.» до конца сезона, убедив Евгения Гинера принять отставку Гончаренко. Напомним, что Босс входит в штаб ЦСКА с 2014 года, но главным не был с 2009-го, когда непродолжительное время руководил «Кубанью».

ВЫБЬЕТ ЛИ СЕМАК «ЧЕРТОВУ ДЮЖИНУ»?

Фото: Анна Мейер/ФК «Зенит»

По большому счету, ответ на этот вопрос почти очевиден: конечно же, «Зенит» обязан довести свою беспроигрышную серию в РПЛ до 13 матчей. Как-никак 26 июня питерцам встречаться дома с главным аутсайдером премьер-лиги «Крыльями Советов», у которых сине-бело-голубые выиграли 6 предыдущих поединков. Но в любом случае, 13 матчей подряд без поражений станут знаковым событием. Сергей Семак побьет достижение Роберто Манчини, который в сезоне-2017/18 не проигрывал 12 туров до домашнего поединка с «Арсеналом».

Расписание 24-го тура

Турнирная таблица

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