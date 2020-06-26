Роналду светит выходной, Смолову – дуэль с Месси, Черышеву – встреча с бывшей

ПЯТНИЦА, 26 июня

22.45 (мск), «Матч ТВ»

«Ювентус» (1-е место) – «Лечче» (18)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 7:4

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри планирует предоставить отдых Криштиану Роналду. В прошлом туре португалец, реализовав пенальти, продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до 13 матчей (17 голов и 2 передачи), но форму после карантина он набирает тяжело. При этом терять очки «Юве» не имеет права. «Лацио», даже проиграв «Аталанте» (2:3), отстает всего на «-4». Борьба за скудетто этим летом должна получиться жаркой.

СУББОТА, 27 июня

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Боруссия» М (4) – «Герта» (10)

Последние пять матчей: 3-0-2/2-0-3

Пять последних очных встреч: 2-1-2 мячи 8:10

Берлинский клуб может сыграть решающую роль в распределении путевок в Лигу чемпионов от бундеслиги. В предпоследнем туре «Герта» победила «Байер» (2:0), а в заключительном постарается огорчить Менхенгладбах. Хозяев, впрочем, устроит и ничья. Слишком велико преимущество «Боруссии» над «Байером» по разнице забитых и пропущенных мячей (+25 против +16). Однако без травмированных Алассана Плеа и Маркуса Тюрама команде Марко Розе придется несладко.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Вольфсбург» (6) – «Бавария» (1)

Последние пять матчей: 2-1-2/2-0-3

Пять последних очных встреч: 2-1-2 мячи 8:10

Мюнхенцы уже чемпионы, а «волки» - с путевкой в Лигу Европы. Тем не менее, хотелось бы увидеть, как игроки «Баварии» поднимут над головой серебряное блюдо. Из-за карантина традиционную церемонию отложили на заключительный тур… Ну, и остается маленькая надежда, что команда Ханса-Дитера Флика побьет вечный рекорд бундеслиги по голам за сезон. Для этого, правда, надо забить 6 мячей. Но для атаки «Баварии» и такую задачу нельзя назвать нерешаемой.

18.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Сельта» (16-е место) – «Барселона» (2)

Матчи после паузы: 2-1-1/3-1-0

Пять последних очных встреч: 1-2-2 мячи 7:10

Команда Федора Смолова практически обезопасила себя от вылета победами над «Алавесом» (6:0) и «Реалом Сосьедад» (1:0). Вот только вклад россиянина в эти успехи был минимальным. Может, получиться проявить себя против «Барсы», которая перешла в режим «обязательные три очка в каждом матче»? Забил же Смолов свой единственный гол за «Сельту» в ворота «Реала», теперь можно попробовать огорчить Марка-Андре тер Стегена, не пропускающего на протяжении пяти туров. Выезд в Виго для каталонцев традиционно тяжелый. «Сельту» Лионель Месси и компания не побеждали с 2015 года. А тут еще добавилась дисквалификация Серхио Бускетса… В общем, дерзайте, Федор! Иначе не видать вам контракта с галисийцами на будущий сезон.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

18.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Вильярреал» (6) – «Валенсия» (8)

Матчи после паузы: 3-1-0/1-2-1

Пять последних очных встреч: 0-1-4 мячи 2:10

Денису Черышеву тоже неплохо было бы напомнить о себе. На этот раз его ждет выезд на до боли знакомый «Эль Мадригал», где россиянин провел три сезона в «Вильярреале». Для «Валенсии» сейчас любая победа на вес золота. После поражения от «Эйбара» команда Альберта Селадеса всерьез рискует пролететь мимо еврокубков.

18.15 (мск), «Матч Футбол 2»

«Милан» (8) – «Рома» (5)

Матчи после паузы: 1-0-0/1-0-0

Пять последних очных встреч: 2-1-2 мячи 6:6

В нынешнем сезоне именитые команды претендуют разве что на путевки в Лигу Европы. Но очные встречи миланцев с римлянами всегда привлекают внимание. Тем более что нападение соперников после выхода из карантина выглядит довольно мощно.

23.00 (мск), «Матч Футбол 1»

«Эспаньол» (20) – «Реал» (1)

Матчи после паузы: 1-1-1/4-0-0

Пять последних очных встреч: 1-0-4 мячи 3:9

Последняя команда чемпионата Испании принимает лидера. «Реал» опережает «Барселону» по личным встречам, но рассчитывать на осечки главного конкурента не стоит. Мадридцы обязаны побеждать в каждой игре. Теперь это нужно сделать без перебравших карточек Луки Модрича и Ферлана Менди.

Турнирная таблица серии А

Турнирная таблица бундеслиги

Турнирная таблица примеры