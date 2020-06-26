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Глушаков снова забил. Видео всех голов 24-го тура РПЛ
26 июня 19:00
автор: Антон Липкин

Глушаков снова забил. Видео всех голов 24-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал все голы 24-го тура.

РПЛ
24-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Сочи» (Сочи) – 1:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 33 – Бурмистров, 45.

источник: «Советский спорт»
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