Глушаков снова забил. Видео всех голов 24-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал все голы 24-го тура.
26.06.2020 19:00
Футбол
автор: Антон Липкин
Роналду светит выходной, Смолову – дуэль с Месси, Черышеву – встреча с бывшей
«Советский спорт» представляет самые любопытные матчи европейского футбольного уик-энда.
26.06.2020 17:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Однажды я сделал предголевой пас Джеррарду…» Российский эксперт УЕФА – о вечной любви к «Ливерпулю»
Артур Петросьян, пишущий для официального сайта УЕФА и сотрудничающий со многими британскими СМИ, включая «Гардиан» и «Би Би Си», поделился с «Советским спортом» эмоциями от долгожданного чемпионства любимого клуба.
26.06.2020 15:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Повторит ли Тедеско суперсерию Карреры? Интриги 24-го тура РПЛ
Несмотря на все трудности, футбольный чемпионат России продолжится очередными восемью матчами.
26.06.2020 12:10
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
26.06.2020 10:21
Футбол
автор: Иван Сергеев
Уникальные! Чемпионство «Ливерпуля» стало одновременно самым ранним и самым поздним в истории
Великий триумф команды Юргена Клоппа в цифрах.
26.06.2020 10:05
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
«Ливерпуль» – чемпион спустя 30 лет, Карпин троллит РПЛ, Бузова опередила Овечкина
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
26.06.2020 08:15
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые с 1990 года. Титул команде Клоппа принес «Челси» (видео)
Благодаря победе лондонцев над «Ман Сити» подопечные Юргена Клоппа стали недосягаемыми для преследователей за семь туров до окончания сезона в АПЛ.
26.06.2020 00:11
Футбол
автор: Артем Зибрак
Игорь Акинфеев: При Жорже в ЦСКА пиво пили на глазах у тренера. Он только смеялся
Лучший вратарь в истории российского футбола дал интервью бывшему форварду сборной России Дмитрию Сычеву, который ведет свой видеоблог на ютубе.
25.06.2020 23:03
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Вячеслав Колосков: У Винер гимнастки сидят на базе годами и не пикают. Вот пример для футболистов
Бывший президент РФС считает, что футбольные клубы сами виноваты в обострении ситуации с коронавирусом в российской премьер-лиге.