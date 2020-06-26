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Что позволено «Реалу», не позволено «Крыльям»... Победа «Зенита» получилась скандальной (видео)
26 июня 23:05
автор: Артем Зибрак

Что позволено «Реалу», не позволено «Крыльям»... Победа «Зенита» получилась скандальной (видео)

Питерский клуб упрочил лидерство в чемпионате-2019/20 благодаря победе 2:1 над самарцами с двумя точными пенальти от Артема Дзюбы и отмененным голом Деяна Радоньича.

МАЛКОМ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВЫЙ ХАЛК?

Разгромив в 23-м туре в Москве ЦСКА (4:0), «Зенит» расчистил путь к чемпионству. Тем не менее, главный тренер питерцев Сергей Семак выставил против занимающих 16-е место в РПЛ «Крыльев Советов» оптимальный состав из игры с армейцами. При этом сине-бело-голубые вернулись к схеме 4-4-2 с Малкомом на позиции правого, а не центрального атакующего полузащитника.

Фигура бразильца приковывает сейчас особое внимание. Напомним, Малком обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро, но осенью проявить себя не успел, получил какую-то странную травму, долго лечился и только после зимней паузы вышел в основе в рамках чемпионата России. В матчах с «Локо» и «Уфой» (оба раза - 0:0) Малком себя не проявил. А за его голом и голевой передачей в игре с «Уралом» (7:1) наступила долгая пауза в сезоне...

Впрочем, перерыв бразильца из колеи не выбил: с ЦСКА он оформил дубль и очень здорово встроился в тройку атакующих игроков с Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой. Создалось впечатление, что Малком потихоньку становится для «Зенита» новым Халком. Семак тогда явно перестроил игру под дорогостоящего легионера, предоставив ему полный карт-бланш для созидания. И вот теперь мы смогли увидеть Малкома в старом новом качестве - на фланге, где он действовал еще в «Барселоне».

БРАЗИЛЕЦ ПЕРЕВЕРНУЛ ИГРУ

Маневр Семака объяснялся тем, что «Зенит» был «обречен» больше владеть мячом. Потому и Далер Кузяев уже мог активнее ходить вперед, не заботясь о подстраховке Малкома. Тот, к слову, провел не идеальный, но довольно сильный матч. Бразилец старался, не жадничал с передачами на партнеров, пытался замыкать подачи на дальней штанге и, получая мяч под любимую левую, чаще всех бил по воротам.

Причем зачастую делал это качественно. Гол на первой минуте второго тайма у него получился знатным. Однако взятие ворот отменили. Зато именно Малком сыграл ключевую роль в обоих заработанных «Зенитом» пенальти.

ЛУНЕВА ПРОБИЛИ ЧЕРТАНОВЦЫ

До перерыва же «Крылья» не только справились с давлением хозяев, но и заставили Андрея Лунева достать мяч из сетки. Больше всего у самарцев понравились экс-игроки «Чертанова» Антон Зиньковский и Максим Глушенков. Первый здорово открывался, совершил опасный перехват, не боялся идти в обводку, и даже удачно. Второй трижды опасно бил – сначала возглавил контратаку и выиграл забег у Бранислава Ивановича, затем в падении пытался замкнуть фланговую подачу в штрафную. В обоих случаях мяч прошел мимо ворот. Однако с третьей попытки Глушенков все-таки пробил Лунева. Перед этим Зиньковский аккуратно набросил в центр штрафной, а Ярослав Ракицкий потерял позицию... Вынимай - 0:1!

ДВА «ПОДАРКА» ДЛЯ ДЗЮБЫ

На вторую половину «Зенит» вышел предельно заведенным. А после справедливой отмены гола Малкома (у Дзюба был офсайд) хозяева вообще озверели: заперли самарцев в их штрафной и забросали навесами. Едва ли не каждый игрок сине-бело-голубых пробил по воротам в следующие 15 минут. Правда, точности ударам не хватало.

И все же силовое давление «Зенита» было слишком велико, чтобы не завершиться голом. Малком делал скидку на линию вратарской Дзюбе, но передачу прервал Артем Тимофеев – рукой. Артем сам уверенно реализовал 11-метровый.

На этом команда Семака, разумеется, не успокоилась и через несколько минут вышла вперед. Опять Малком своей активностью заработал для команды пенальти. Бразилец подал в штрафную, Евгений Фролов неудачно вышел из ворот, а Антон Терехов завалил успевшего к мячу Алексея Сутормина. После чего Дзюба забил свой 15-й в чемпионате гол и убежал в гонке бомбардиров от Элдора Шомуродова и Александра Соболева уже на 4 мяча.

И вот все впечатление от игры было испорчено непонятным судейством. После попадания Дзюбыв штангу (уж лучше состоялся бы хет-трик) «Крылья» в ответной атаке сравняли счет: Ракицкий снова проиграл позицию Глушенкову в верховой борьбе, а на скидку вовремя откликнулся Радоньич. Однако вмешался VAR - и в итоге гостевой гол был отменен из-за якобы игры рукой у Глушенкова.

Как тут не вспомнить недавний эпизод из матча испанского чемпионата «Реал Сосьедад» - «Реал» (1:2). Тогда Карим Бензема принес мадридцам победу, акцентированно подработав себе мяч плечом.

У Глушенкова тоже было плечо. И он им «не играл». Так почему самарцев лишили гола?

И ведь не скажешь, что «Зенит» не наиграл на три очка. Конечно, питерцы были лучше. Но чем руководствовались судьи при отмене мяча Радоньича, непонятно.

РПЛ. 24-й тур

«Зенит» – «Крылья Советов» – 2:1 (0:1)
Голы: Глушенков, 44 – 0:1. Дзюба, 64 – с пенальти – 1:1. Дзюба, 70 – с пенальти – 2:1.
«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 72), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев (Мусаев, 90+4), Барриос, Кузяев (Сутормин, 46), Малком (Жирков, 90+4), Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.
«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Н. Чернов, Бурлак, Д. Комбаров, Тимофеев (Хади, 79), Гацкан, Кабутов (Терехов, 68), Попович (Радоньич, 71), Зиньковский, Глушенков.
Судья: Кукуян.

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