Обиды «Спартака», терзания ЦСКА и щучье веление «Краснодара». Чем запомнится 24-й тур РПЛ

НЕДОБОМБАРДИР ТУРА

Александр СОБОЛЕВ

Форвард «Спартака» стал главным героем концовки домашнего матча с «Уфой», но особо удовлетворения ему это не принесло. Наоборот, экс-самарец испытал жуткое разочарование. Выйдя на замену на 63-й минуте, Соболев устроил футбольный террор в штрафной соперника. Дважды его активные действия, казалось, приводили к голу - и оба раза взятие ворот Александра Беленова не фиксировалось после просмотра видеоповтора. В первом случае судьи определили офсайд у Самюэля Жиго, вставшего на пути мяча, отправленного Соболевым в сетку. Да, траектория прошла мимо француза, но обзору Беленова Жиго все-таки мешал, и его положение нельзя было считать пассивным.

Куда больше вопросов возникло по второму эпизоду, случившемуся уже в компенсированное время. В РПЛ арбитры не снабжены системой фиксации взятия ворот, поэтому Владислав Безбородов не мог получить в наушник сигнал о том, что мяч после удара головой Соболева пересек «ленточку». Однако ни один из видеоповторов не дает 100-процентной гарантии того, что этого пересечения не произошло. В момент сейва Беленова все было нормально. Но далее голкипер завалился за белую линию, инстинктивно прижав мяч к груди. Все решали миллиметры. Судьи приняли сторону «Уфы», босс «Спартака» Леонид Федун после матча раскритиковал работу арбитров по части применения системы VAR, которая в России «не помогает решить проблему судейства, а только ее усугубляет».

ЗАДЕРЖАНИЕ ТУРА

Амир ХУСЛЮТДИНОВ

Эмоциональность представителей «Спартака», безусловно, объяснялась и неприятными событиями, предшествовавшими игре с «Уфой». Возле «Открытие Арены» был задержан один из самых авторитетных болельщиков красно-белых Амир Профессор Хуслютдинов. Формальным поводом стало «нарушение общественного порядка». Но, по словам самого Хуслютдинова, он пострадал «за гражданскую позицию». Не так давно Профессор в интервью «Советскому спорту» назвал неприемлемым заведение уголовных дел на фанатов «Спартака», устроивших проводы команды (с файерами и баннерами) на матч 23-го тура РПЛ в Тулу. После той «тушинской акции» были задержаны и допрошены более 70 человек. Федун написал письмо в МВД с требованием разобраться в обстоятельствах. А в ответ «Спартак» получил... задержание Хуслютдинова. Да, его быстро отпустили, выписав штраф в 5000 рублей, но проблема-то никуда не делась.

«РОНАЛДУ» ТУРА

Артем ДЗЮБА

Форвард «Зенита» упрочил лидерство в споре лучших бомбардиров РПЛ-2019/20, оформив дубль в матче с «Крыльями Советов». Теперь у Дзюбы 15 голов, на четыре больше, чем у Соболева из «Спартака» и Элдора Шомуродова из «Ростова». Кроме того, Артем вышел на четвертое место в списке лучших голеадоров «Зенита» в чемпионатах России (52), сравнявшись с Данни и отставая на три мяча от Халка. Правда, с игры после паузы в сезоне Дзюба отличиться не может. В обоих случаях он поразил ворота «Крыльев» с пенальти. Прямо как Криштиану Роналду, который сейчас штампует голы «с точки» за «Ювентус».

РУКА ИЛИ ПЛЕЧО ТУРА

Максим ГЛУШЕНКОВ

Дзюба мог оформить хет-трик, но попал в штангу, а в ответной атаке «Крыльев» случился самый скандальный эпизод игры в Санкт-Петербурге. Деян Радоньич по всем правилам поразил ворота «Зенита» и, казалось, сделал счет 2:2. Однако судья Павел Кукуян после подсказки VAR определил у гостей фол, посчитав, что Глушенков сделал голевую передачу рукой. Вот только рукой ли? На повторе могло показаться, что мяч попал в плечо атакующему полузащитнику самарцев. А в этом случае гол Радоньича надо было засчитывать.

ХАЛЯВА ТУРА

Три очка «Краснодара»

В турнирной таблице на официальном сайте РПЛ краснодарскому клубу пока не добавлена победа за гостевой матч с «Оренбургом», но она там обязательно появится. После обнаружения коронавируса у шести футболистов основного состава оренбуржцы отказались выставлять на игру молодежку. Им будет засчитано техническое поражение, которое, в связи с очередными поправками в регламенте, не влечет за собой риск снятия с турнира (раньше клуб могли отстранить за две неявки, теперь этой нормы нет). Таким образом, «Краснодар» после рестарта можно сравнить со сказочным Емелей. Команда Мурада Мусаева набрала три очка, ни разу не выйдя на поле. Неделей ранее матч «быков» против «Динамо» был перенесен на июль из-за коронавируса в рядах бело-голубых. А в следующем туре краснодарцам в стречаться с... «Ростовом», только-только вышедшим из карантина. Может, и тут случится форс-мажор?

ЗРИТЕЛЬ ТУРА

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Главный тренер ЦСКА подал прошение об отставке после разгрома в 23-м туре от ЦСКА (0:4). Более того, Гончаренко сразу укатил в родную Белоруссию, и команду к дерби с «Динамо» готовил Сергей Овчинников. Евгений Гинер отставку Виктора Михайловича не принял, тот, поостыв, вернулся в Москву и был обязан пройти 14-дневный карантин. Тем не менее, клуб выбил в Роспотребнадзоре для Гончаренко «особые условия». Ему разрешили возобновить работу с командой... сразу же. Вот только на «ВТБ Арене» он присутствовал исключительно в роли зрителя, составив компанию на трибуне братьям Березуцким (кстати, на Гончаренко почему-то не было ни маски, ни перчаток). Вряд ли белорус остался доволен увиденным. За время его отсутствия ничего не изменилось. ЦСКА провел очередной слабый матч (0:0), доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 7 туров. И снова оставшись в концовке в меньшинстве: если с «Зенитом» удалился Вадим Карпов, то теперь Яка Бийол. Так, может, долой терзания - и назад в Белоруссию?..

«ТРЕНЕРСКАЯ ПОБЕДА» ТУРА

Марко НИКОЛИЧ

«Локомотив» не знает неудач после замены Юрия Семина на Николича. В прошлом туре был обыгран «Оренбург» в Москве (1:0), теперь - «Рубин» в Казани (2:0). Все три мяча записал на свой счет Алексей Миранчук. Однако сербский наставник «Локо» назвал своей «тренерской победой» вовсе не результаты на футбольном поле. Главным достижением он считает добровольное решение игроков изолироваться на базе в Баковке до конца чемпионата во избежание рисков заражения коронавирусом. По словам Николича, инициатива исходила от самих футболистов, которые «проявили тем самым высший уровень ответственности и профессионализма».

ПОЧИН ТУРА

Павел МАМАЕВ

«Ростов» второй тур кряду открыл счет на первой минуте. Неделей ранее Роман Романов вывел молодежку желто-синих вперед на 52-й секунде матча с «Сочи», который в итоге завершился для ростовчан полным разгромом (1:10). Теперь же Мамаев отличился на 31-й (!) секунде встречи с «Арсеналом». Так как команда Валерия Карпина на этот раз приняла боевой вид (на поле вышел даже Хорен Байрамян, с которого перед рестартом сезона в клубе началась мини-эпидемия коронавируса), то и итоговый результат получился положительным (2:1). Впрочем, нынешний сезон видел и более стремительные дебюты. В третьем туре форвард «Зенита» Сердар Азмун поразил ворота «Оренбурга» на 11-й секунде. А еще раньше в матчах чемпионата России отличались спартаковец Эммануэль Эменике (на 10-й секунде) и нападающий «Шинника» Алексей Бычков (на 9-й).

СЕРИЯ ТУРА

Денис ГЛУШАКОВ

Полузащитник «Ахмата» отметился голом в третьем кряду туре, открыв счет в матче с «Сочи» (1:1). Таких серий ветеран ранее в рамках одного чемпионата России не делал. Правда, у Глушакова был отрезок из четырех туров с голами на стыке сезонов-2008 и 2009. Тогда он защищал цвета «Локомотива».

НАРУШИТЕЛЬ ТУРА

Сердар АЗМУН

После матча с «Крыльями» иранский форвард «Зенита» устроил прогулку по Питеру со своим приятелем, иракским полузащитником самарского клуба Сафаа Хади. Все мыслимые требования безопасности были нарушены. Клуб обещал применить к Азмуну дисциплинарные и финансовые санкции. Но поможет ли? Пока РПЛ «существует» в каком-то безвоздушном пространстве. Многие действующие лица ведут себя так, будто никакого коронавируса нет. Это касается и футболистов, и тренеров, и зрителей, и организаторов матчей. Так что не надо удивляться тому, что именно Россия бьет рекорды футбольной Европы по числу заражений. Все логично.

Турнирная таблица РПЛ