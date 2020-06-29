Рокировка «Артур – Пьянич», королевская пятка и сотня «Баварии». Обзор еврофутбола

Бензема - третий игрок испанских клубов с двузначным числом голов и передач (22+10) во всех турнирах-2019/20. Двое других представляют «Барсу»: это Лионель Месси (26+21) и Луис Суарес (16+11). Кстати, оба мяча «Сельте» в субботу уругваец забил с передач аргентинца, у которого стало 250 ассистов в составе каталонского суперклуба. У Бензема за карьеру в «Реале» их примерно в два раза меньше (117), зато его воскресная пятка вполне может оказаться золотой. Мадридцам по силам удержать 2-очковый перевес над сине-гранатовыми в шести оставшихся турах. Календарь у королевского клуба проще, а при равенстве очков он опередит действующего чемпиона по результатам очных встреч.

Тем временем судьба участников трансфера в своих национальных чемпионатах после выхода из карантина развивается по-разному. «Барселона», потеряв два очка в Виго (ничья 2:2 с «Сельтой»), позволила опередить себя «Реалу», который поздно вечером в воскресенье переиграл на выезде вылетающий в сегунду «Эспаньол» (1:0). Героем матча стал французский форвард мадридцев Карим Бензема , отдавший шедевральный голевой пас пяткой Каземиро .

Пока чемпионаты-2019/20 стремительно завершаются - матчи проходят в режиме нон-стоп, - клубы уже активно готовятся к стартующему осенью сезону-2020/21. С каждым днем трансферных новостей становится все больше, и 29 июня должно быть объявлено об очередной громкой сделке. Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур станет игроком «Ювентуса», а пока еще принадлежащий туринцам боснийский плеймейкер Миралем Пьянич подпишет контракт с каталонцами. По большому счету, это можно назвать обменом с доплатой. Артур обойдется «Юве» в 75 миллионов евро, а Пьянич «Барсе» - в 60 миллионов...

Напомним, что «Реал» и Зенидин Зидан предыдущий раз выигрывали чемпионат Испании в 2017 году.

Оставшиеся матчи «Барселоны» и «Реала» в примере-2019/20

Чемпионат Испании. 32-й тур

«Эспаньол» - «Реал» - 0:1 (0:1)

Гол: Каземиро, 45.

«Сельта» - «Барселона» - 2:2 (0:1)

Голы: Суарес, 20 - 0:1. Смолов, 50 - 1:1. Суарес, 67 - 1:2. Аспас, 88 - 2:2.

Турнирная таблица примеры

В Италии, как уже было сказано выше, дела у действующих чемпионов складываются куда лучше. Не показывая выдающегося футбола, «Юве» оторвался от «Лацио» на комфортные 4 очка - благодаря осечке римлян в Бергамо, где те не удержали перевес в два мяча и уступили 2:3. В очередном туре «Лацио» опять был близок к очковым потерям, но на этот раз все же дожал дома «Фиорентину» (2:1) благодаря голу Луиса Альберто на 82-й минуте.

Vintage Luis Alberto. Huge goal in the title race https://t.co/haHNwihPwy — Billy M (@Wideoverload) June 27, 2020

28-й тур серии А вообще изобиловал победами, добытыми в концовках: «Аталанта» вырвала три очка у «Удинезе» (3:2), а «Интер» - у «Пармы» (2:1). При этом миланцы до 84-й минуты уступали в счете. Таких поздних камбэков у черно-синих не было с 2011 года. Впрочем, в гонке за скудетто команда Антонио Конте уже не участвует. Если догнать «Лацио» еще реально, то «Юве» убежал слишком далеко. Очередные три очка команда Маурицио Сарри спокойно добавила в свою копилку за победу над «Лечче» (4:0), который большую часть матча провел в меньшинстве.

Отдельно стоит упомянуть о прогрессе «Милана». В 11 матчах 2020 года красно-черные набрали 21 очко - столько же, сколько за 17 туров со старта чемпионата.

Чемпионат Италии. 28-й тур

«Ювентус» - «Лечче» - 4:0 (0:0)

Голы: Дибала, 53 - 1:0. Роналду, 62 - с пенальти - 2:0. Игуаин, 83 - 3:0. Де Лигт, 85 - 4:0.

«Лацио» - «Фиорентина» - 2:1 (0:1)

Голы: Рибери, 25 - 0:1. Иммобиле, 67 - с пенальти - 1:1. Луис Альберто, 82 - 2:1.

«Парма» - «Интер» - 1:2 (1:0)

Голы: Жервинью, 15 - 1:0. Де Врей, 84 - 1:1. Бастони, 87 - 1:2.

Турнирная таблица серии А

В Германии состоялся заключительный тур бундеслиги, определивший всех участников еврокубков-2020/21. В Лиге чемпионов страну представят «Бавария», дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии» и «Лейпциг», в Лиге Европы - «Байер», «Хоффенхайм» и «Вольфсбург». Последний в субботу принимал на своем поле мюнхенцев и был разгромлен со счетом 0:4. Таким образом, «Бавария» завершила чемпионат со 100 забитыми мячами. А если бы забила на два гола больше, то побила бы свой же рекорд бундеслиги, установленный в сезоне-1971/72.

Роберт Левандовски ограничился в матче с «Вольфсбургом» одним голом (с 11-метрового). В сумме за сезон у поляка получилось 34. Это серьезная заявка на получение европейской «Золотой бутсы»-2019/20. Чиро Иммобиле из «Лацио» отстает от Левандовски на 6 забитых мячей и имеет 6 матчей в запасе.

У «Баварии» это 30-е всего и восьмое подряд чемпионство. Это повторение рекордной серии в европейских топ-чемпионатах, которую летом может улучшить «Ювентус». Если же туринцы все-таки уступят скудетто «Лацио», то в следующем сезоне мюнхенцы плучат шанс на долгие годы стать абсолютными рекордсменами.

А вот стал ли абсолютным рекордсменом полузащитник «Баварии» Томас Мюлер, загадка. Бундеслигу-2019/20 он завершил с 21 результативной передачей. По одним данным, это новое высшее достижение чемпионатов Германии, по другим - повторение результата Кевина Де Брейне времен выступлений бельгийца за «Вольфсбург». Путаницу внесли сами организаторы. Ведь официальный сайт бундеслиги так и не дал точного ответа на вопрос, сколько передач Де Брейне сделал в сезоне-2014/15 (20 или 21).

Чемпионат Германии. 34-й тур

«Вольфсбург» - «Бавария» - 0:4 (0:2)

Голы: Коман, 4 - 0:1. Кюизанс, 37 - 0:2. Левандовски, 72 - с пенальти - 0:3. Мюллер, 78 - 0:4.

Итоговая таблица бундеслиги

Завершится футбольный сезон в Германии финалом Кубка на берлинском «Олимпиаштадионе», где 4 июля «Бавария» сыграет с «Байером». А в Англии в выходные определились пары кубковых полуфиналов: «МЮ» - «Челси» и «Арсенал» - «Ман Сити». Вот это будет огонь!