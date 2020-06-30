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«Как и следовало ожидать, проиграли…» 108 лет – первому официальному матчу нашей футбольной сборной
30 июня 12:12
автор: Юрий Волохов

«Как и следовало ожидать, проиграли…» 108 лет – первому официальному матчу нашей футбольной сборной

30 июня 1912 года сборная Российской империи стартовала на Олимпийских играх в Стокгольме с поражения от финнов.

В ШВЕЦИЮ – НА «БИРМЕ»

Олимпийская делегация Российской империи добиралась в Швецию на вместительном пароходе «Бирма». Это был самый экономичный вариант: судно служило для спортсменов плавучей гостиницей. В нашу делегацию, помимо футболистов, входили легкоатлеты, борцы, стрелки, гребцы и представители других видов спорта - всего около 250 человек.

Олимпийцам устроили пышные проводы. На празднично украшенной пристани Санкт-Петербурга оркестр играл бравурные марши. «Бирма» подняла якоря и медленно пошла в сторону Финского залива…

В этот момент среди толпы провожавших появились какие-то господа с большими чемоданами. Это были опоздавшие на пароход – в том числе, председатель Российского олимпийского комитета Вячеслав Срезневский. Всех членов делегации посадили на быстроходное судно, которое догнало «Бирму» еще в русле Невы.

«НАПАДЕНИЕ ТАК СЛАБО, ЧТО НИЧЕГО ХОРОШЕГО И НЕЛЬЗЯ СОСТАВИТЬ»

Олимпийский футбольный турнир 1912 года собрал рекордное количество участников - 11. Все представляли Европу. Нашей сборной повезло: из-за нечетного числа команд она вступила в борьбу со стадии четвертьфинала.

Однако на родине в успех футболистов не верили. Тон большинства комментариев в прессе был мрачным.

«Наша команда едва ли смеет рассчитывать на большой успех. Слишком сильна будет конкуренция. Но мы и не думаем посылать футболистов для победы; пока им только надо учиться», — писала «Петербургская газета».

«Впечатление такое (речь о контрольных матчах перед Олимпиадой. – прим. ред.), что сборная олимпийская команда слабее любой сыгранной клубской команды. Нападение у нас так слабо, что ничего хорошего и нельзя составить», - это дословная (с сохранением терминологии тех лет) цитата из «Нового времени».

«...И БУТУСОВ ВНОСИТ МЯЧ НА ГРУДИ В ГОЛ»

Россиянам в четвертьфинале попались финны, которые в предыдущем раунде обыграли сборную Италии в дополнительное время – 3:2. Финляндия тогда входила в Российскую империю, но добилась права выступить на Олимпиаде отдельной командой. При этом финны, как и мы, слушали перед матчами один и тот же гимн «Боже, царя храни».

У соперников выделялся Брур Виберг, автор победного мяча в ворота итальянцев. Он в итоге огорчил и нашу сборную… После Олимпиады Вибергу предложили перебраться в столицу империи, где он выступал не только в клубных командах, но и за сборную Санкт-Петербурга.

Но вернемся в Стокгольм. Вот такой отчет о матче появился в одной из питерских газет:

«Наконец выступили и наши, русские. В оранжевых рубашках с гербом на груди, в синих брючках, наша команда впервые выступала вне пределов России. До хавтайма нападают все время русские. Игру финляндцев прямо-таки не узнаешь. Куда делась вчерашняя хорошая игра с планомерным нападением, хорошо работавшей защитой? Финляндцы играли до того скверно, что казалось — они проиграют России. Но… у нас всегда бывает это «но»: русская команда не выиграла, а, как и следовало ожидать, проиграла. На 34-й минуте вратарь Фаворский берет мяч, мяч отскакивает недалеко от его груди, и правый инсайд финляндцев Виберг забивает гол. Россия вела игру больше в нападении, но несыгранные и нападение, и защита дают возможность финляндцам забить второй гол. После этого М. Смирнов дает очень хороший пас центру, и Бутусов вносит мяч на груди в гол. Из русских хорошо играли: Фаворский, Хромов, Акимов, Житарев и Бутусов. Финны почти без исключения играли очень скверно».

«ФУТБОЛЬНАЯ ЦУСИМА»

Ворота сборной России защищал московский студент Лев Фаворский - рослый, сильный и смелый. Очень важные качества для вратарей того времени, так как соперники не слишком церемонились с голкиперами. Фаворский любил играть, как тогда говорили, «на выбегах» - покидал ворота и выбивал мячи прямо из-под ног форвардов соперников. Он считался лучшим вратарем страны, но в Стокгольме ему не повезло.

Лидером сборной был центрфорвард из Петербурга Василий Бутусов - старший из знаменитой футбольной династии Бутусовых. Он забил свой гол, но этого оказалось мало.

Впрочем, следует согласиться с газетами того времени: российские футболисты в Европе пока выступали в роли учеников. Что показал второй матч, который сборная Российской империи провела в рамках утешительного раунда. Против Германии наши вышли… на следующий день после поражения от финнов – и были разгромлены 0:16! Это антирекорд в истории отечественного футбола по сей день.

А финны в 1912-м проиграли в полуфинале Великобритании (0:4), затем в матче за 3-е место - Нидерландам (0:8). Олимпийским чемпионом стали британцы, в финале взявшие верх над Данией - 4:2.

…Когда «Бирма» вернулась в Петербург, не было артиллерийского салюта, олимпийцев не приветствовал оркестр. Да и встречать спортсменов никто не пришел. Российские атлеты в Стокгольме завоевали 5 медалей (2 серебряные и 3 бронзовые), чемпионов в делегации не оказалось.

Александр Куприн назвал выступление команды на той Олимпиаде «спортивной Цусимой». Надо полагать, прежде всего, великий писатель имел в виду футболистов.

V Олимпийские игры. Футбольный турнир.

1/4 финала
Финляндия – Россия - 2:1 (1:0)
Голы: Виберг (30), Ёхман (80) – Вас. Бутусов (71).
Финляндия: Сюрьяляйнен, Холопайнен, Лёфгрен (к), Сойнио, Лиетола, Лунд, Виккстрём, Виберг, Нююссёнен, Эман, Ниска.
Россия: Фаворский, Соколов, Марков, Акимов, Хромов, Кынин, Смирнов, Филиппов, Вас. Бутусов (к), Житарев, Филиппов.
Судья: Шеблом (Швеция).
30 июня 1912 года. Транеберг. 300 зрителей.

Матч утешительного турнира
Германия - Россия - 16:0 (8:0)
Голы: Фукс (2, 9, 21, 28, 34, 46, 51, 55, 65, 69), Фёрдерер (6, 27, 53, 66), Бургер (30), Оберле (58).
Германия: Вернер, Реезе, Хемпель, Бургер, Глазер, Уги (к), Уле, Фёрдерер, Фукс, Оберле, Тиль.
Россия: Фаворский, Соколов, Римша, Уверский, Хромов, Яковлев, Смирнов, Никитин, Вас. Бутусов (к), Житарев, Филиппов.
Судья: Гротхофф (Голландия).
1 июля 1912 года. Сольна. 2500 зрителей.

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