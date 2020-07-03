Побег в Киев, письмо-покаяние и инфаркт в 50 лет. Вспоминаем легендарного Виктора Колотова

28 октября в «Лужниках» наша команда обыграла Югославию в товарищеском матче 4:0, один из голов забил дебютант.

Но слухи о талантливом парне дошли до Москвы, и осенью 1970 года главный тренер национальной команды Валентин Николаев пригласил Колотова в сборную. Это единственный случай в истории, когда футболист второй лиги стал игроком сборной СССР.

Отличная игра молодого футболиста не осталась незамеченной – последовало приглашение из столицы республики в казанские «Трудовые резервы». Там Виктор провел один удачный сезон, после чего перешел в главную команду Татарии – «Рубин», который боролся за путевку в первую лигу. В 1969-м «Рубину» не хватило всего одного очка для завоевания путевки в первую лигу. Казанцы стали вторыми, а путевка досталась хабаровскому СКА.

В поселке Юдино Татарской ССР, где родился Виктор Колотов , были футбольная секция и своя футбольная команда. Виктор вначале играл за команду мальчиков, затем - за юношей. И все время на позиции полузащитника. В 1967 году 18-летнего паренька пригласили в зеленодольскую «Чайку», которая выступала в первенстве РСФСР. Тренер решил сделать из Виктора центрального нападающего, и тот забил за сезон 24 гола.

«ВИТЮ ВЫВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ ЛЕТНОЕ ПОЛЕ»

За Колотовым устроили охоту ведущие клубы страны. В результате он написал заявления на переход стразу в три команды высшей лиги – московские «Торпедо» и ЦСКА и киевское «Динамо».

События тех дней вспоминает эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев.

- Мы со сборной прилетели из-за границы. Ждали багаж, смотрим, к нам направляется военный патруль. Все сразу взглянули на Николаева, он ведь еще тренировал и ЦСКА. Мы понимали, что это за Витькой, потому что уже шли разговоры о его заявлениях в три команды. Даже кто-то из ребят подошел к Николаеву: «Валентин Александрович, что это такое?»

И тут смотрим, а Колотова нигде нет. Тогда Шереметьево было международным аэропортом с одной стороны, а с другой – для внутренних рейсов. Потом говорили, что два человека из киевского «Динамо» перевезли Витю на машине по летному полю во второй выход, тот, который для внутренних рейсов. Оттуда они уехали в неизвестном направлении.

ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В КИЕВЕ

Необходимо сделать отступление. История эта уже разобрана досконально. Оказалось, что Колотова из аэропорта украли не киевляне, а представители «Торпедо». Они отвезли футболиста в гостиницу при заводе ЗИЛ.

А ночью за Колотовым прямо в гостиницу явились люди из киевского «Динамо», одним из них был знаменитый полузащитник, а ныне тренер-селекционер киевлян Андрей Биба. На следующий день Колотов объявился в Киеве, где ему уже предоставили трехкомнатную квартиру.

Вновь дадим слово Ловчеву.

- Мы с Витей одногодки, но я уже сыграл на чемпионате мира, а Витя появился в сборной из второй лиги. Он держался очень скромно, был немногословным. Знаю, что и в Киеве он сошелся только с Володей Онищенко, больше ни с кем особой дружбы не водил.

Хотя в Киеве между футболистами особой дружбы никогда не было. Они даже по утрам не здорововались, а на тренировках в квадрате ноги друг другу отрывали. Потом эта жесткость переносилась и на поле.

- Что касается игровых качеств, то Виктор не отличался высокой скоростью, - продолжает Ловчев. – Но ему и не надо было быстро бегать, для полузащитника этой скорости хватало. У него был необычный бег – на таком широком шаге. Колотова отличала огромная работоспособность, он пахал от штрафной до штрафной весь матч. Забивал для полузащитника много, в том числе, после верховых подач, потому что хорошо играл головой.

«КОМСОМОЛЬЦУ-СПОРТСМЕНУ НЕЛЬЗЯ ПРОЯВЛЯТЬ БЕСПРИНЦИПНОСТЬ»

После того, как стало известно о заявлениях сразу в три команды, разразился скандал. Спортивно-техническая комиссия Федерации футбола СССР в январе 1971 года дисквалифицировала Колотова на один сезон за нарушение требований инструкции.

В Киеве болельщики стали роптать, пошли письма в редакции украинских газет, да и в сборной Николаеву он был нужен. В ситуацию вмешался Владимир Щербицкий, в то время председатель Совета министров Украинской ССР (с 9 апреля 1971 года – член Политбюро ЦК КПСС). Он был большим поклонником футбола и многолетним покровителем киевского «Динамо». Его политического веса хватило для того, чтобы замять скандал. Но от Колотова потребовали покаяния: мол, осознал, искуплю на поле. Такие тогда была нравы.

Вот текст покаянного письма, напечатанного в «Советском спорте» 28 апреля 1971 года:

«Уважаемая редакция!

Глубоко продумав все происшедшее, считаю, что понес справедливое наказание. Никакая растерянность, никакие посулы и обещания не дают права мне, комсомольцу-спортсмену, проявлять беспринципность или шатание…

Случай со мной, описанный в фельетоне «Советского спорта» »Футбольный детектив», должен быть предметным уроком не только для меня одного. В нашем народе говорят: «Береги честь смолоду», и справедливость этой народной мудрости я глубоко осознал…

Какой же выход я вижу для себя из создавшегося положения? Всю зиму я упорно тренировался, чтобы сохранить хорошую спортивную форму…

Душой я, конечно, сейчас рядом с моими товарищами-футболистами на зеленых полях стадионов. Я мечтаю вернуться в строй действующих спортсменов, чтобы своим трудом и старанием, настойчивостью, безупречным поведением искупить совершенную ошибку.

Мастер спорта В. Колотов».

УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ МОЛОДЕЖКИ И ДВА СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПА

После завершения игровой карьеры Колотов стал тренером, дважды с перерывом руководил молодежной сборной Украины (до 21 года). Команда боролась за путевку на чемпионат Европы 2000 года.

31 марта 1999-го украинцы уверенно победили в Киеве Исландию, а в ответной встрече 3 сентября в Рейкьявике сенсационно проиграли со счетом 1:4.

По воспоминаниям Максима Максимова, друга Колотова, несколько игроков команды (воспитанники донецкого «Шахтера») решили «сдать» матч в знак протеста против того, что сборную лишили премиальных.

Колотову тем же вечером позвонили из Киева и сообщили об отставке. Это был вице-президент Федерации футбола Украины, его бывший многолетий партнер по «Динамо» и сборной СССР Владимир Трошкин.

Считается, что тогда же Колотов перенес первый инфаркт. Известно, что после окончания карьеры он выпивал и очень много курил. Это не могло не отразиться на здоровье.

2 января 2000 года Колотов отправился на охоту с друзьями, несмотря на просьбу родных остаться дома. Вернувшись с охоты, почувствовал себя плохо. Жена вызвала соседей по лестничной клетке — врачей, но они оказались бессильны. Смерть наступила от сердечного приступа. Ему было всего пятьдесят…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Виктор КОЛОТОВ

Родился 3 июля 1949 года в Юдино – умер 3 января 2000 года в Киеве.

Полузащитник. Выступал за «Чайку» (1967), «Трудовые резервы» (1968), «Рубин» (1968 - 1970, 68 матчей, 16 голов), «Динамо» К (1971 – 1981, 218 матчей, 62 гола).

6-кратный чемпион СССР. 2-краный обладатель Кубка СССР. Обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы (1975).

В национальной сборной СССР (1970 - 1978) 44 матча и 17 голов. В олимпийской сборной (1972 - 1976) 11 матчей и 5 голов.

Серебряный призер ЧЕ-1972. 2-кратный бронзовый призер Олимпиады (1972, 1976).

Входил в тренерский штаб »Динамо» К (1984 - 1992). Возглавлял »Борисфен» (1993), «Прикарпатье» (1996, 1997), молодежную сборную Украины (1995, 1996, 1998, 1999).