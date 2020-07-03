Хватит обсуждать 0:4 для Клоппа от Гвардиолы. Главное чудо английского футбола – «Вулверхэмптон»

С тех пор дела у «бродяг» (еще одно прозвище команды) пошли резко в гору. В 2020 году они потерпели только два поражения (одно от почти безупречного «Ливерпуля», который вырвал победу на 84-й минуте). А за последние шесть туров (три - еще до паузы) «Вулверхэмптон» набрал 16 очков. И в семи из восьми матчей вратарь команды Руй Патрисиу оформлял «сухарь». Пробить португальца на этом отрезке удалось только «Тоттенхэму», который все равно проиграл (2:3).

Все началось с декабрьского матча против действующего чемпиона, в котором «Вулверхэмптон», получив на 12-й минуте численный перевес и уступая к 55-й 0:2, совершил суперкамбэк (3:2) с 21 ударом по воротам «Сити» и двумя голами после 80-й минуты.

Но самой-самой тренерской командой АПЛ-2019/20, безусловно, стоит признать «Вулверхэмптон». Да, занимающий сейчас третье место «Лестер» тоже удивил. Но эта команда (пусть и в несколько другом составе) несколько лет назад брала сенсационный чемпионский титул. Так что к чудесам от «лис» мы должны были привыкнуть. А вот сумасшедший взлет «волков», которые завалили старт сезона, а сейчас дышат в спину «Челси», - нечто невероятное.

В чемпионате Англии как нигде в Европе много тренерских команд. Это и «Ливерпуль», и «Ман Сити», и «Лестер», и «Челси», и даже посыпавшийся после перерыва «Шеффилд Юнайтед». Одни бегут без остановки, другие плетут кружева, третьи выстреливают в контратаках, четвертые классно используют фланги, пятые безупречно обороняются…

Вот так «волки» оказались в двух очках от четвертого места и в трех – от третьего. И за шесть туров до конца они имеют все шансы пробиться в дебютную Лигу чемпионов.

КИТАЙСКИЕ КОРНИ УСПЕХА

С 2016 года клубом из Вулверхэмптона владеет китайская корпорация Fosun International, интересы которой простираются от сталелитейной промышленности и финансов до туристического бизнеса и моды. Этот конгломерат растет с невероятной скоростью: в 2019 году объем выручки прибавил 31 процент и достиг 20 миллиардов, а стоимость всех активов пробила отметку в 100 миллиардов.

Разумеется, успехи китайских хозяев позитивно отражаются на их британском футбольном бизнесе. Практически все лидеры «Вулверхэмптона»-2019/20 появились в команде в последние два года. Адама Траоре (экс-«Мидлсбро») был куплен за 20 миллионов евро, Патрисиу (экс-«Спортинг») - за 18 млн, Диогу Жота (экс-«Алетико») - за 14 млн, Вилли Боли (экс-«Порту») - за 12 млн, Жоау Моутинью (экс-«Монако») - за 5,6 млн, а Рауль Хименес был сначала арендован у «Бенфики», а затем выкуплен за 38 миллионов.

ПРОЕКТ МЕНДЕША И БЫВШЕГО ВРАТАРЯ «ДИНАМО»

Китайцы очень мудро отдали селекцию клуба на откуп всемогущему португальскому агенту Жорже Мендешу. Многие новички «Вулверхэмптона» остаются его клиентами, а в некоторых случаях он проворачивает выгодные трансферы за счет своего авторитета. Именно Мендеш привел в команду и своего соотечественника Нуну Санту, имевшего за плечами опыт тренерской работы в «Риу Аве», «Валенсии» и «Порту» и 11 матчей… в качестве вратаря московского «Динамо».

Еще в «Риу Аве» Санту проявил умение «прокачивать» молодежь. Он запустил карьеры Яна Облака (сейчас - «Атлетико»), Эдерсона («Ман Сити»), Станислава Крицюка («Краснодар») и Фабиньо («Ливерпуль»). В «Валенсии» у него начинали Николас Отаменди и Жоау Канселу (оба – «Ман Сити»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Пако Алькасер («Вильярреал»), Родриго Де Пауль («Удинезе»), Андре Гомеш («Эвертон»). Наконец, в «Порту» через его руки прошли Фелипе и Эктор Эррера (оба – «Атлетико»). И именно там Санту познакомился с Рубеном Невешем, Жотой и Боли, которые сейчас ведут к новым вершинам «Вулверхэмптон».

После переезда в Англию в 2017 году португальский специалист с ходу набрал 99 очков и выиграл чемпионшип. А ведь годом ранее «волки» финишировали в турнире на 15-м месте, в семи очках от зоны вылета. Новую команду «под АПЛ» Санту лепил на ходу, ведь состав поменялся наполовину в летнее трансферное окно. Времени на раскачку ему не потребовалось.

УНИВЕРСАЛИЗМ И ГИБКОСТЬ

Нынешний «Вулверхэмптон» вырос из прошлогоднего. Санту стабильно играет в три центральных защитника, подключая к ним двух крайних в зависимости от уровня соперника. В прошлом сезоне это позволило победить «Челси», «Ливерпуль» (в Кубке), «Тоттенхэм», «Арсенал» и «МЮ» (дважды, в том числе в Кубке), сыграть вничью с «Ман Сити» и финишировать на седьмой строчке, завоевав путевку в Лигу Европы, где команда добралась минимум до 1/8 финала. В августе «волков» ждет ответный матч против «Олимпиакоса».

Осознав свою силу, «Вулверхэмптон» в АПЛ-2019/20 прибавил в агрессии. Скажем, против «Ньюкасла» и «Уотфорда» Санту использовал схему 5-4-1, а с «Тоттенхэмом» и «МЮ» – 3-4-3. Первая расстановка, как нетрудно догадаться, еще более атакующая, чем вторая. А варьировать тактику позволяет высокий универсализм большинства исполнителей.

Скажем, правый форвард Траоре в нынешнем сезоне успел поиграть и слева, и на острие, и под нападающим. Правый латераль Мэтт Доэрти неплохо справлялся с функциями крайнего полузащитника и центрального защитника. Ромэн Саисс и Леандер Дендонкер одинаково эффективны как в центре обороны, так и в полузащите. Хони легко меняет фланги, а Жота способен сыграть и на левом краю атаки, и центрфорварда и плеймейкера.

МОЩЬ ПРАВОГО ФЛАНГА И ОПЫТ МОУТИНЬО

На самом деле, стиль «волков» довольно прост. Как правило, они дожидаются ошибки соперника, мгновенно доставляют мяч на фланг (67 длинных передач за игру – третий результат в АПЛ) и оттуда проводят контратаку. При этом на правый край, которым заведуют пуленепробиваемый Траоре и двужильный Доэрти, приходится 42 процентов атак, на левый – 37 процентов. Удары же в 70 процентах случаев наносятся из центральной зоны, где классно открывается Хименес.

В центре поля у Санту имеется блестящий распасовщик Невеш, всегда готовый разогнать контратаку забросом в свободную зону. А когда нужно выйти из-под прессинга, включается опыт Моутинью, для которого не проблема обыграть одного-двух-трех оппонентов. 33-летний ветеран оказывается в нужной позиции, чтобы в финальной трети отдать решающий пас. В нынешнем сезоне у Моутинью всего 6 результативных передач, зато 2,2 ключевых паса в среднем за игру (8-е место в АПЛ, выше Виллиана, Рияда Мареза, Мохамеда Салаха и Давида Сильвы).

СУПЕРТРИО ХИМЕНЕС-ТРАОРЕ-ЖОТА

А впереди у «Вулверэмптона» бесперебойно работают связки Хименеса с вингерами Траоре и Жотой. Мексиканец не обладает высокой стартовой скоростью, зато за счет своевременных смещений создает быстроногим партнерам свободные зоны и очень умно действует в центре штрафной. В результате Хименес забил 15 голов, нанося в среднем за матч 3,3 удара (чаще по воротам бьет только Салах).

У Жоты 6 голов, он второй бомбардир команды. Но самое яркое впечатление оставтяет Траоре, совершивший невероятный прогресс. В прошлом сезоне испанец малийского происхождения провел на поле всего 887 минут (1 гол и 1 передача), в этом у него уже 2200 минут и 13 (4+9) результативных действий. Впрочем, цифры в полной мере не отражают того, что вытворяет Траоре в игре.

Физической мощью он напоминает Халка, хотя ниже и легче бразильского экс-зенитовца. Мышцы у него, как у рестлера, и на скорости Траоре способен продавить любого защитника. Одновременно он невероятно координирован, способен резко менять направление движения, блестяще контролирует мяч. Сбить эту «машину» с ног может только автобус.

Взаимопонимание Траоре с Хименесом – просто сказка. 7 из 15 голов мексиканец забил с передач испанца. Их любимая наигранная комбинация - проход Траоре по флангу и подача на дальний угол вратарской. Однако Адама не зациклен на одних навесах. Потому-то игру «Вулверхэмптона» до конца так никто до сих пор и не раскусил.

Весьма вероятно, летом лидеров команды раскупят. Хименеса на рынке оценивают в 100 миллионов евро, в очереди за ним стоят «Ювентус» и «МЮ». Траоре называют трансферной целью «Ливерпуля». Так что предстоящие шесть туров могут стать «лебединой песней» главных возмутителей спокойствия АПЛ-2019/20.

Календарь сложный. Тут и «Арсенал» (уже 4 июля), и крепкий «Шеффилд», и «Эвертон», и прямой конкурент «Челси» в заключительном туре. Однако этих «бродяг» не запугаешь. Они вполне способны вскочить на подножку уходящего в Лигу чемпионов поезда. Ну а что будет потом, не так уж важно. Волшебник Санту что-нибудь «наколдует».

Чемпионат Англии. 32-й тур

«Ман Сити» - «Ливерпуль» - 4:0 (3:0)

Голы: Де Брейне, 25 - 1:0. Стерлинг, 35 - 2:0. Фоден, 45 - 3:0. Окслейд-Чемберлен, 66 - в свои ворота - 4:0.

«Астон Вилла» - «Вулверхэмптон» - 0:1 (0:0)

Гол: Дендонкер, 62.

«Вест Хэм» - «Челси» - 3:2 (1:1)

Голы: Виллиан, 42 - с пенальти - 0:1. Соучек, 45 - 1:1. Антонио, 52 - 2:1. Виллиан, 72 - 2:2. Ярмоленко, 89 - 3:2.

«Брайтон» - «МЮ» - 0:3 (0:2)

Голы: Гринвуд, 16 - 0:1. Фернандеш, 29 - 0:2. Фернандеш, 50 - 0:3.

Турнирная таблица АПЛ